James Gunn confirma el final del rodaje de ‘Superman: Man of Tomorrow’ y habla de la experiencia ‘maravillosa’ detrás de cámaras

La esperada película terminó oficialmente su fotografía principal rumbo a su estreno previsto para el 2027

James Gunn confirmó que ‘Superman: Man of Tomorrow’ terminó oficialmente su fotografía principal. La secuela de ‘Superman’, nuevamente protagonizada por David Corenswet como Clark Kent, concluyó una de sus etapas más importantes de producción rumbo a su estreno programado para el 9 de julio de 2027. El director celebró el final de las filmaciones con varias fotografías detrás de cámaras y destacó el ambiente que vivió junto con el reparto y el equipo durante el rodaje.

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¿Qué dijo James Gunn sobre el final del rodaje de ‘Superman: Man of Tomorrow’?

Gunn anunció la conclusión de la fotografía principal mediante una publicación en Threads, donde agradeció directamente a quienes participaron en la película.

“Ha concluido el rodaje principal de ‘Man of Tomorrow’. Ha sido una experiencia verdaderamente maravillosa, y siento una inmensa gratitud hacia mi elenco y mi equipo técnico.”

Fotografía compartida por James Gunn para celebrar el fin del rodaje de ‘Man of Tomorrow’ (imagen: Threads/@jamesgunn)

El cineasta acompañó el mensaje con algunas imágenes del equipo. En una de ellas apareció Nicholas Hoult, quien regresará como Lex Luthor después de su participación en ‘Superman’. Gunn explicó que ambos terminaron dentro de un lago después de grabar la última toma de la producción.

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En otra fotografía mostró a parte del grupo creativo que permaneció cerca de los monitores durante las filmaciones y destacó el ambiente que mantuvieron durante todo el proceso.

“El equipo de expertos (a excepción de Brian) que rodeaba el monitor de video durante todo el rodaje. Ellos hacen que hacer películas sea divertido,” señaló el director.

Con el cierre de la fotografía principal, la producción entra ahora en las siguientes etapas necesarias antes de su llegada a los cines en julio de 2027.

‘Man of Tomorrow’ ampliará considerablemente el reparto del DCU

Además de Corenswet y Hoult, la película contará con el regreso de varios personajes presentados previamente dentro del nuevo Universo DC. Rachel Brosnahan volverá como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific.

La secuela también introducirá a Lars Eidinger como Brainiac, mientras que de Adria Arjona no se ha confirmado su papel, pero Variety indicó que dará vida a Maxima, aunque después editó esa mención de su artículo.

Otro vínculo importante con el resto del DCU será Aaron Pierre, quien llevará a John Stewart de ‘Lanterns’ a la pantalla grande. Además, Xolo Maridueña retomará su papel como Blue Beetle después de haber interpretado al personaje en la película estrenada en 2023.

Gunn también responde a rumores sobre el futuro del DCU

Nicholas Hoult nadando (imagen: Threads/@jamesgunn)

El final del rodaje llega mientras Gunn continúa respondiendo públicamente a rumores sobre el estado de diferentes proyectos de DC Studios, especialmente después de las especulaciones relacionadas con la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Ante la pregunta de un seguidor sobre posibles producciones detenidas, el director fue tajante: “Nada está detenido.”

También rechazó específicamente un reporte que aseguraba que ‘The Brave and the Bold’, película destinada a introducir al Batman del nuevo DCU, había quedado paralizada. Gunn afirmó que el proyecto no se encuentra detenido.

Mientras otros títulos del universo continúan avanzando en distintas etapas, ‘Superman: Man of Tomorrow’ ya completó su fotografía principal y mantiene su estreno para el 9 de julio de 2027, con Superman, Lex Luthor y varios personajes del DCU reunidos en una producción que ampliará las conexiones entre las películas y series de la franquicia.

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