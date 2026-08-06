¿De qué trata ‘Onslaught’, la nueva película slasher con Adria Arjona del director de ‘Godzilla vs. Kong’?

Después de dirigir dos de las entregas más grandes del MonsterVerse, Adam Wingard regresa al cine de terror con ‘Onslaught’, una producción de A24 que combina ciencia ficción, acción militar y los códigos del slasher. La película está protagonizada por Adria Arjona, quien interpreta a una exfrancotiradora obligada a enfrentar una amenaza vinculada con experimentos secretos del gobierno estadounidense. El proyecto también supone el reencuentro del cineasta con Simon Barrett, guionista de ‘You’re Next’ y ‘The Guest’, y con Dan Stevens, uno de sus colaboradores más frecuentes.

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¿De qué trata ‘Onslaught’?

La historia sigue a Celeste, una madre soltera y antigua francotiradora del Ejército que vive con su hija Daisy en un parque de casas rodantes de Nuevo México. La veterana intenta criar a la niña mientras enfrenta las consecuencias del estrés postraumático y las sospechas de que el gobierno desarrolla alguna operación cerca de su comunidad.

Adria Arjona en ‘Onslaught’ (imagen: A24)

Durante años, las personas que la rodean, incluido su exesposo, consideran que sus temores son producto de su inestabilidad. La situación cambia cuando un grupo de supersoldados modificados genéticamente escapa de una instalación militar secreta y convierte el lugar en un campo de batalla. Celeste deberá recuperar las habilidades que desarrolló durante su carrera militar para proteger a Daisy y evitar que las fuerzas responsables del experimento terminen con los sobrevivientes.

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Wingard explicó que él y Barrett querían “reinventar el slasher” (vía EW), sustituyendo al asesino tradicional por una brigada de soldados creados como armas humanas. La película conservará la persecución, el aislamiento y la violencia propios del subgénero, pero incorporará conspiraciones gubernamentales, experimentación genética y secuencias de acción de mayor escala.

Arjona reconoció que el personaje representó un desafío diferente a sus trabajos recientes en ‘Hit Man’, ‘Blink Twice’ y ‘Splitsville’. “Me daba mucho miedo interpretar a Celeste. Me daba miedo embarcarme en esta película porque no sabía si sería capaz de hacerlo”, declaró la actriz. Según explicó, la protagonista es una mujer “Viciosa y fuerte y valiente”, marcada por sus traumas y por la distancia que mantuvo con su hija durante años.

Adria Arjona encabeza el regreso de Adam Wingard al terror

Wingard señaló que el papel fue escrito sin una actriz específica en mente, por lo que necesitaban encontrar a alguien dispuesto a representar las contradicciones de Celeste. El director consideró que Arjona podía explorar tanto su agresividad como su vulnerabilidad, aunque hasta ese momento la asociaba principalmente con personajes como Madison, su papel en ‘Hit Man’.

Dan Stevens en ‘Onslaught’ (imagen: EW)

La actriz también participó como productora ejecutiva y colaboró en la construcción de la protagonista. Arjona describió a Wingard como un cineasta dispuesto a escuchar las propuestas del reparto: “Trabajar con Adam ha sido, sinceramente, una de las experiencias más divertidas que he tenido jamás”. También aseguró que el director “no tiene ego cuando trabaja” y que explora las ideas de los actores hasta comprobar si funcionan dentro de la historia.

El vínculo entre Celeste y Daisy funciona como el motor emocional de la película. Wingard tuvo a su primer hijo durante la realización de ‘Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio’, experiencia que lo llevó a decidir que su siguiente proyecto estaría centrado en la paternidad. La idea terminó transformándose, en sus palabras, en una historia sobre “un padre en una casa móvil luchando contra supersoldados”.

Arjona adelantó que una de las secuencias más intensas involucra una motosierra y muestra hasta dónde puede llegar Celeste para salvar a su hija. “Lo más crudo que alguien puede presenciar es una madre protegiendo a su cachorro”, afirmó.

Nazis, Operación Paperclip y conexiones con ‘The Guest’

‘Onslaught’ también examina las consecuencias de la Operación Paperclip, el programa mediante el cual Estados Unidos incorporó a científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Wingard parte de la posibilidad de que algunos de esos hombres hubieran conservado influencia dentro de las estructuras gubernamentales y transmitido su poder a las siguientes generaciones, a las que denomina “nepobabies nazis”.

Dan Stevens interpreta a un personaje inspirado en Hans Kammler, integrante de las SS relacionado con la construcción de campos de concentración y con el programa de armas secretas del Tercer Reich. Wingard aclaró que el personaje no es David Collins, protagonista de ‘The Guest’, pero mantiene una “correlación directa” con él.

Adria Arjona en ‘Onslaught’ (imagen: Entertainment Weekly)

El director confirmó además que ‘Onslaught’ ocurre “en la misma realidad y el mismo universo que The Guest”, aunque funcionará como una historia independiente. Wingard incluso considera que ‘You’re Next’, ‘The Guest’ y esta nueva película forman una especie de trilogía ambientada dentro de una misma continuidad.

Las imágenes de los supersoldados también adquirieron resonancias políticas durante la etapa de edición. Wingard comparó su apariencia con la de agentes de ICE equipados con máscaras y vestimenta táctica. “Literalmente parecía exactamente una toma de la película”, comentó sobre una fotografía que encontró mientras terminaba el filme. El cineasta también señaló que una secuencia inicial parte de su miedo a los tiroteos masivos y aseguró que la producción entra “más lejos en el terror de lo que jamás he llegado”.

El reparto incluye a Rebecca Hall, Drew Starkey, Michael Biehn, Eric Wareheim, Reginald VelJohnson y Alex Pereira como The Butcher. Filmada entre noviembre de 2024 y enero de 2025 en Albuquerque, ‘Onslaught’ llegará a los cines de Estados Unidos el 4 de septiembre de 2026 bajo la distribución de A24.

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