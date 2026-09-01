Estudio revela que las mujeres están perdiendo espacio en la televisión y el streaming

La presencia de mujeres en la televisión estadounidense retrocedió durante la temporada 2025-2026, tanto delante como detrás de las cámaras. Un nuevo informe de “Boxed In”, elaborado por el Center for the Study of Women in Television and Film de la Universidad Estatal de San Diego, encontró disminuciones importantes en el número de creadoras, directoras y personajes femeninos en producciones originales de streaming y televisión abierta.

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El estudio, encabezado por la investigadora Martha Lauzen, analizó más de 2,500 personajes y más de 3,600 créditos profesionales durante el último año televisivo.

¿Cuánto disminuyó la presencia de creadoras y directoras en televisión?

Uno de los descensos más pronunciados se registró entre las mujeres responsables de crear programas para plataformas de streaming. Durante la temporada 2024-2025 representaban 36% de los creadores, pero en 2025-2026 la cifra cayó hasta 24%.

Un video detrás de cámaras de la tercera temporada de ‘Euphoria’ mostraba a Sydney Sweeney rodeada de puros hombres, lo que desató el debate en redes sociales (Crédito: Getty Images)

El retroceso resulta especialmente significativo porque el porcentaje había aumentado previamente de 27% en 2023-2024 a 36% un año después. Los nuevos resultados sugieren que aquel crecimiento fue temporal y no el comienzo de una tendencia sostenida.

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En televisión abierta también disminuyó la participación de mujeres creadoras, aunque de manera mucho menor: pasó de 20% en 2024-2025 a 19% durante la última temporada.

“El número de mujeres que crean programas en ambas plataformas es ahora menor que hace casi una década, en 2017-2018”, señaló Lauzen.

La dirección presentó un comportamiento parecido. Las mujeres dirigieron 22% de las producciones analizadas en streaming durante 2025-2026, frente al 32% registrado la temporada anterior. En televisión abierta, el porcentaje descendió de 18% a 16%.

También disminuyen los personajes femeninos importantes

El informe encontró que la reducción no se limita a los puestos detrás de cámara. En las producciones de streaming, las mujeres representaron 44% de los personajes principales durante 2025-2026, cinco puntos menos que el 49% registrado un año antes.

En televisión abierta, las mujeres ocuparon 46% de los papeles importantes, frente al 47% de la temporada anterior.

El estudio aparece después de que The Hollywood Reporter publicara en junio un artículo sobre la escasa evolución de la participación femenina en determinados puestos técnicos. La discusión surgió después de la circulación de un video detrás de cámaras de la tercera temporada de ‘Euphoria’, protagonizada por Sydney Sweeney, en el que usuarios de redes sociales destacaron que buena parte del equipo visible estaba compuesto por hombres.

“Boxed In” lleva 27 años estudiando la representación de las mujeres en dramas, comedias y programas de reality television. Desde 1997-1998 ha contabilizado más de 65,000 personajes y más de 80,000 créditos detrás de cámara.

Las mujeres desaparecen antes de la pantalla conforme envejecen

Otra de las diferencias señaladas por el informe está relacionada con la edad de los personajes. Tanto en streaming como en televisión abierta, la mayoría de las mujeres con diálogo se encontraban entre los 20 y los 30 años, mientras que entre los hombres predominaban personajes de entre 30 y 40.

La presencia femenina disminuye considerablemente cuando los personajes pasan de sus 30 a sus 40 años. Entre los hombres, una reducción comparable no ocurre hasta llegar a los 50.

Kathy Bates en ‘Matlock’ (imagen: CBS)

“El énfasis en la juventud de la mayoría de los personajes femeninos pone el foco en su apariencia, mientras que los hombres pueden envejecer de manera creíble hasta alcanzar posiciones de poder personal y público, lo que normaliza la percepción de que los hombres son, por naturaleza, más poderosos que las mujeres”, afirmó Lauzen.

La investigadora destacó como excepciones los personajes interpretados por Kathy Bates en ‘Matlock’ y Jean Smart en ‘Hacks’, mujeres mayores que continúan ocupando papeles relevantes dentro de sus respectivas producciones.

“Los personajes de gran profundidad interpretados por Kathy Bates en ‘Matlock’ o Jean Smart en ‘Hacks’ siguen siendo la excepción, y no la norma, para las mujeres en la televisión”, concluyó.

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