Actor de ‘Wonder Man’ sugiere que Marvel está cancelando proyectos con protagonistas afrodescendientes

Abdul-Mateen aseguró que Disney le informó que la cancelación estuvo relacionada con las cifras de audiencia

La cancelación de ‘Wonder Man’ fue una sorpresa después de la recepción positiva que tuvo, y llamó la atención por otros proyectos encabezados por actores negros que también fueron cancelados. La serie protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II había conseguido una segunda temporada antes de que Disney revirtiera la decisión, mientras que la película de ‘Blade’ con Mahershala Ali terminó sin concretarse después de años de desarrollo.

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En una entrevista publicada por Vanity Fair, Abdul-Mateen fue cuestionado directamente sobre Marvel y el problema de la diversidad con estas palabrsa: “Tu propia productora se centra en contar más historias de personas negras y en fomentar la inclusión. ¿Crees que existe un problema con lo que recibe luz verde o apoyo y lo que no?” Sin acusar a Disney de discriminación, el actor reconoció que existe una percepción difícil de ignorar alrededor de estas decisiones: “Creo que la imagen que se proyecta es evidente.”

‘Wonder Man’ (imagen: Marvel Entertainment)

¿Qué dijo Yahya Abdul-Mateen sobre los proyectos con protagonistas negros en Marvel?

Vanity Fair preguntó al actor por la conversación surgida tras la cancelación de ‘Wonder Man’ y los problemas que terminaron por frustrar la versión de ‘Blade’ protagonizada por Ali. La publicación también recordó que la compañía productora de Abdul-Mateen tiene entre sus objetivos impulsar historias negras e inclusivas. Su respuesta:

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“Creo que la imagen que se proyecta es evidente. Si soy una gran empresa, si soy Disney o Marvel, no quiero verme asociada a esa imagen. Por tanto, debería ser una prioridad cambiar esa narrativa y hacer lo necesario para transformarla de manera responsable, mediante historias y recursos de calidad.”

Abdul-Mateen defendió además el trabajo realizado en ‘Wonder Man’, al considerar que la producción contó con los elementos necesarios para continuar.

“Sentí que nuestro programa contaba con una historia de calidad, recursos de calidad, actores y personas de calidad, y que produjo resultados de calidad ante los cuales los espectadores y los votantes reaccionaron positivamente.”

Por ello, aseguró que el caso merece ser estudiado con información concreta para entender por qué Disney decidió detenerlo.

Marvel atribuyó la cancelación de ‘Wonder Man’ a su audiencia

Abdul-Mateen también reveló qué explicación recibió sobre el final de la serie. Según el actor, la decisión estuvo relacionada con sus cifras de audiencia, aunque Disney nunca le comunicó cuáles fueron esos números.

“Me dijeron que tenía que ver con las cifras de audiencia. No me dijeron cuáles eran esas cifras, pero, en última instancia, fuera cual fuera la razón, creo que decidieron que no tenía sentido desde el punto de vista empresarial; esa es la decisión que debemos asumir y seguimos avanzando.”

La noticia resultó especialmente inesperada porque Disney había aprobado previamente una segunda temporada. La cancelación llegó pocas semanas después de que Abdul-Mateen recibiera una nominación al Emmy por su interpretación de Simon Williams.

El actor evitó confrontar directamente a la compañía y describió la situación como parte de las fluctuaciones habituales de la industria: “Entiendo que esa es la naturaleza de este negocio: hay altibajos.”

‘Blade’, ‘Armor Wars’ e ‘Ironheart’ aumentan las dudas sobre el rumbo de estos personajes

Fanart de Mahershala Ali como Blade

El comentario sobre “la imagen” adquiere mayor contexto al revisar otros proyectos recientes de Marvel. ‘Blade’, anunciada en 2019 con Mahershala Ali, atravesó durante años cambios creativos y retrasos hasta que esa versión dejó de avanzar. ‘Armor Wars’, concebida alrededor del Rhodey de Don Cheadle, pasó de serie a película y continúa sin fecha de estreno ni avances concretos anunciados.

A ellos se suma ‘Ironheart’, protagonizada por Dominique Thorne, que terminó su primera temporada sin una continuación confirmada. Son situaciones distintas y Marvel no ha atribuido estas decisiones a la identidad de sus protagonistas, por lo que no existe evidencia pública para sostener que exista una política de cancelación basada en motivos raciales.

Sin embargo, Abdul-Mateen considera que la percepción generada por casos como ‘Wonder Man’ y ‘Blade’ merece atención. Para el actor, Marvel y Disney tienen ahora la responsabilidad de examinar esa narrativa y respaldar con historias, recursos e información concreta las decisiones que toman sobre sus producciones.

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