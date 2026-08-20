Marvel Studios estaría preparando nuevas series de televisión para Disney+

Quien todavía contempla la televisión como una pieza importante para ampliar su universo es Marvel Studios, pese a la reducción de estrenos que siguió a los primeros años de Disney+. Nuevos reportes afirman que el estudio prepara producciones de tipo live-action, aunque la compañía mantiene sus planes bajo reserva y concentra por ahora su promoción en proyectos previamente anunciados.

¿Marvel Studios prepara nuevas series de televisión?

La ausencia de anuncios televisivos durante D23 2026 despertó dudas acerca del futuro de Marvel en Disney+. El evento estuvo dominado por sus próximas películas y por el avance de VisionQuest, sin revelar nuevas producciones originales para la plataforma. Sin embargo, el medio Puck informpó que existen “múltiples series live-action de Marvel” en desarrollo para Disney+, “con anuncios previstos pronto”. El reporte no identificó personajes ni títulos.

Marvel Studios y Disney+ no han respondido a la información, pero sabemos que en Hollywood un proyecto en desarrollo puede atravesar revisiones antes de recibir autorización para filmarse, de modo que tendremos que esperar cualquier confirmación desde el gran estudio dedicado a los superhéroes.

Moon Knight de Marvel Studios

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Kevin Feige, jefe máximo de Marvel Studios, había reconocido previamente que el exceso de contenido en Disney+ dificultó que cada estreno recibiera la atención que buscaba. Las temporadas posteriores comenzaron a adoptar una estructura televisiva más tradicional, con responsables creativos definidos y pilotos antes de aprobar series completas.

Una oportunidad para aclarar el panorama llegará el 8 de octubre, cuando Marvel Television y Marvel Animation tengan una presentación en la Comic-Con de Nueva York, apenas seis días antes del lanzamiento de VisionQuest. El panel quizá aborde producciones conocidas, entre ellas Daredevil: Born Again y las temporadas animadas que ya se encuentran en preparación; también podría incluir anuncios inesperados.

Las series de Marvel que no han terminado de contar sus historias

El estreno inmediato será VisionQuest, programado para el 14 de octubre. Paul Bettany regresa como la versión blanca de Vision, quien conserva recuerdos del antiguo Vengador, pero todavía intenta comprender su identidad. Terry Matalas, responsable de Star Trek: Picard, funge como showrunner de esta producción para Marvel Television.

She-Hulk de Marvel Studios

La serie cerrará la trilogía iniciada por WandaVision y continuada en Agatha en Todas Partes; James Spader vuelve como Ultron y Ruaridh Mollica interpreta a Thomas Shepherd, personaje relacionado con Tommy Maximoff. El argumento lleva a Vision a recorrer una representación de su propia mente, habitada por versiones humanas de distintos sistemas de inteligencia artificial.

El rodaje de la temporada 3 de Daredevil: Born Again comenzó en marzo de 2026 y terminó durante el verano, con Charlie Cox nuevamente como Matt Murdock. Vincent D’Onofrio regresa como Wilson Fisk y Dario Scardapane conserva el puesto de responsable creativo. Los nuevos capítulos llegarán a Disney+ en marzo de 2027.

X-Men 97 terminó su segunda temporada hace unos días y ya tiene nuevas entregas en preparación. Además, Marvel también trabaja en más capítulos de Tu Amigo y Vecino Spider-Man, cuya historia presenta una realidad alternativa donde Norman Osborn ocupa el lugar que Tony Stark tuvo en la formación de Peter Parker.

No todos los proyectos han recibido el mismo respaldo, como el caso de Wonder Man, que fue cancelada después de que Disney+ autorizara inicialmente una segunda temporada. La sala de guionistas nunca comenzó a trabajar y el equipo quedó libre para buscar otros empleos, pese a que Andrew Guest ya había preparado ideas para continuar la historia de Simon Williams.

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