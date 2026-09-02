Ni siquiera es una serie: Así fue como ‘GTA 6’ consiguió 31 millones de vistas Netflix

Netflix encontró al campeón de su clasificación semanal en un videojuego que todavía no está disponible, bastante inesperado para una plataforma de streaming. El adelanto prolongado de GTA 6 superó películas y temporadas completas, convirtiendo una presentación promocional de Rockstar Games en el contenido más visto de la plataforma al finalizar el mes de agosto.

¿Cuál fue el logro de GTA 6 en Netflix?

El especial Grand Theft Auto VI: Una mirada extendida fue colocado dentro de la lista de películas de habla inglesa, pese a que se trata de una exhibición de escenas cinematográficas y jugabilidad. Su duración de 27 minutos ayudó a que Netflix pudiera integrarlo a su sistema de clasificación, inaugurando una categoría nunca antes vista para la plataforma. Entre las 3 PM del 27 de agosto y el cierre del periodo semanal, el 30 de agosto, el video alcanzó unas espectaculares 31.1 millones de vistas. La hazaña tomó menos de cuatro días y llevó al especial al primer puesto en 87 de los 93 países cuyos resultados fueron presumidos por Netflix.

Rockstar concedió a Netflix una exclusividad de apenas seis horas antes de publicar el material en YouTube y en su propio sitio. Aquella ventana, en realidad muy pequeña, fue suficiente como para transformar la presentación en un pequeño estreno mundial, con millones de personas que entraron a una plataforma de series y películas para mirar el avance del videojuego más esperado no del año, también de la década.

Foto: Rockstar Games

La distancia frente a los demás títulos fue considerable, pues Susurran Tu Nombre quedó en segundo lugar entre las películas en inglés con 23.2 millones de vistas, y el documental televisivo La Muerte de la Esposa del Pastor fue líder en su categoría con 19 millones. GTA 6 ganó la semana sin episodios o actores reales en pantalla, ni siquiera una historia completa, vaya.

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¿De qué tratará GTA 6 y cuándo sale?

La aventura nos lleverá nuevamente a Vice City, ahora integrada en el extenso estado ficticio de Leonida. Jason Duval y Lucia Caminos forman la pareja protagonista, cuando ambos quedan atrapados en una conspiración criminal después de que un golpe aparentemente sencillo sale muy mal, obligándolos a depender el uno del otro para sobrevivir.

Los avances muestran a Jason y Lucia en clubes nocturnos, tiendas, carreteras, playas, pantanos y barrios vigilados por la policía. También aparecen tiroteos, persecuciones, actividades deportivas y escenas bajo el agua. Todo el material fue capturado dentro del juego utilizando una PlayStation 5, según Rockstar y Netflix.

El videojuego llega el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La edición estándar tendrá un precio inicial de 79.99 dólares, y la Ultimate Edition costará 99.99 dólares; una edición para PC todavía no tiene fecha ni anuncio oficial. Take-Two declaró que la demanda de pedidos anticipados no tiene precedentes.

La competencia de GTA 6 este año

Foto: Rockstar Games

GTA 6 no atravesará un calendario sin competencia fuerte, puesto que Resident Evil Requiem abrió uno de los capítulos comerciales más fuertes del año para Capcom, y 007 First Light presentó una nueva historia de origen para James Bond. Saros, de Housemarque, también llegó a PlayStation 5 con acción de ciencia ficción y Rahul Kohli como protagonista.

Septiembre tendrá su propio choque de espadas y colmillos con The Blood of Dawnwalker, desarrollado por Rebel Wolves, estudio integrado por varios genios detrás de The Witcher 3: The Wild Hunt; llega a todas las plataformas el 3 de septiembre con una fantasía oscura protagonizada por un hombre atrapado entre su naturaleza humana y vampírica. Onimusha: Way of the Sword llegará un día después con Miyamoto Musashi, encarnado por el siempre maravilloso Toshiro Mifune, combatiendo criaturas Genma en Kioto,

Marvel’s Wolverine llega el 15 de septiembre como exclusiva de PlayStation 5 e Insomniac Games lo plantea como una aventura narrativa protagonizada por Logan, con combates más crudos que los vistos en sus títulos de Spider-Man. Fable y Gears of War: E-Day representan otros nombres fuertes vinculados con Xbox, acompañados por Control Resonant, Silent Hill: Townfall y varias producciones más. De nuevo ganó el mundo del gaming.

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