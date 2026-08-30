‘Susurran tu nombre’: ¿Está basada en una historia real? Los inquietantes sucesos que inspiraron la película de Netflix

‘The Whisper Man’, conocida en México como ‘Susurran tu nombre’, se ha colocado rápidamente entre los estrenos más vistos de Netflix. De acuerdo con FlixPatrol, actualmente ocupa el puesto número 2 entre las películas más populares de la plataforma a nivel global, mientras que en Netflix México se encuentra en la tercera posición. Estrenada el 28 de agosto de 2026, la cinta protagonizada por Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan combina thriller criminal, desapariciones infantiles y algunos elementos que parecen acercarse al terreno sobrenatural.

Aunque su trama puede recordar a ciertos casos reales de asesinos seriales, la historia no está basada en un crimen verdadero. Sin embargo, Alex North, autor de la novela publicada en 2019 que dio origen a la película, sí utilizó varias experiencias personales bastante inquietantes para construir algunos de sus elementos más reconocibles.

Póster de ‘Susurran tu nombre’ (imagen: Netflix)

¿‘Susurran tu nombre’ está basada en una historia real?

No. Tanto la novela como la película cuentan una historia ficticia. El asesino conocido como The Whisper Man, sus víctimas y la investigación central no corresponden a un caso criminal real.

La película sigue a Tom Kennedy, interpretado por Adam Scott, un escritor que intenta comenzar de nuevo junto a su hijo Jake después de la muerte de su esposa. Ambos se mudan a un pequeño pueblo, pero su nueva vida pronto queda vinculada con una serie de desapariciones que recuerdan los crímenes cometidos años atrás por Frank Carter, un asesino serial apodado The Whisper Man.

El caso obliga a Tom a reencontrarse con Pete Willis, su padre y antiguo detective, interpretado por Robert De Niro, quien estuvo involucrado en la captura del asesino original. Michelle Monaghan interpreta a Amanda Beck, la detective que intenta descubrir por qué nuevos crímenes parecen seguir exactamente el mismo patrón.

Aunque esta premisa nació de la imaginación de Alex North, algunos de sus componentes más perturbadores tienen raíces bastante personales.

El extraño incidente que Alex North vivió en un hotel

Una de las experiencias que terminaron influyendo en la historia ocurrió cuando North asistió con unos amigos a un festival de música. El escritor se hospedaba en un hotel y, durante el último día de su estancia, bajó a desayunar antes de dirigirse a recepción para realizar el check-out.

Ahí ocurrió algo inesperado: la empleada le informó que supuestamente él mismo ya había realizado el trámite y pagado la cuenta. Incluso existía una firma.

‘Susurran tu nombre’ (imagen: Netflix)

North sabía que eso era imposible.

Cuando preguntó cómo era la persona que había acudido anteriormente, la mujer no logró recordar ningún detalle concreto sobre su apariencia. Para el escritor, la situación produjo una combinación entre incomodidad y fascinación: alguien aparentemente había podido hacerse pasar por él y marcharse prácticamente sin dejar recuerdo alguno.

Aquel sentimiento de presencia invisible y amenaza difícil de identificar terminaría formando parte de la atmósfera que rodea a ‘Susurran tu nombre’.

“El niño del suelo”: La frase de su hijo que terminó en la historia

La experiencia más directamente relacionada con la novela ocurrió después de que North y su familia se mudaran de casa. En cierta ocasión, el escritor escuchó a su hijo jugando en otra habitación y aparentemente hablando con alguien.

Cuando le preguntó con quién estaba, el niño respondió que simplemente estaba jugando con “el niño del suelo”.

La frase provocó un escalofrío inmediato en North, pero también activó su imaginación como escritor. A partir de ese momento decidió que el niño de su historia tendría amigos imaginarios y que algunas de esas presencias se volverían progresivamente más inquietantes.

‘Susurran tu nombre’ (imagen: Netflix)

El concepto terminó teniendo una presencia importante dentro de ‘Susurran tu nombre’, donde Jake comienza a hablar de figuras y personas que los adultos que lo rodean no pueden ver o no están dispuestos a creer que existan.

Hubo además otro episodio familiar que reforzó esta idea. Después de la muerte de la suegra de North, su hijo aseguró que una mujer había entrado durante la noche a su habitación y lo había abrazado. El escritor no asumió que se tratara de un encuentro sobrenatural, pero comenzó a preguntarse qué ocurriría dentro de una historia si algo semejante realmente fuera posible.

De esa mezcla entre experiencias personales, temores infantiles y elementos propios de leyendas como el Boogeyman surgió parte de la identidad de ‘The Whisper Man’. La película de Netflix no recrea un caso real, pero detrás de su ficción existen momentos auténticos que ayudaron a Alex North a encontrar algunas de las imágenes más perturbadoras de su historia.