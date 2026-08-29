‘La muerte de la esposa del pastor’: ¿De qué trata la nueva serie de Netflix basada en un polémico caso real?

‘La muerte de la esposa del pastor’ se ha convertido en una de las producciones de crimen real de Netflix que más conversación ha provocado entre los espectadores. La miniserie documental de tres episodios reconstruye la historia de Mica Miller, una mujer de 30 años cuya muerte en abril de 2024 puso bajo escrutinio público su matrimonio con el pastor John-Paul “JP” Miller. A partir de testimonios, documentos judiciales, mensajes, reportes policiales y material personal, la producción examina las acusaciones de abuso y control que rodearon la relación, así como las circunstancias que precedieron a la muerte de Mica.

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¿De qué trata ‘La muerte de la esposa del pastor’?

La serie parte de la relación entre Mica y JP Miller, quienes se conocieron a través de Solid Rock Church, en Myrtle Beach, Carolina del Sur. JP era 15 años mayor que ella y ocupaba una posición de autoridad dentro de la comunidad religiosa en la que Mica creció.

‘La muerte de la esposa del pastor’ (Imagen: Netflix)

Cuando todavía era adolescente, Mica participaba activamente en la iglesia y llegó a trabajar para JP. Posteriormente, ambos iniciaron una relación mientras estaban casados con otras personas. Después de terminar sus respectivos matrimonios, Mica y JP se casaron en 2017.

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La imagen pública de la pareja contrastaba, según familiares y amigos de Mica, con lo que ocurría dentro de su matrimonio. Uno de los principales conceptos explorados por el documental es el llamado control coercitivo: una serie de comportamientos destinados a reducir progresivamente la autonomía de una persona mediante vigilancia, manipulación, aislamiento o control económico y emocional.

De acuerdo con los testimonios y documentos recuperados por la producción, Mica aseguró haber sufrido abuso emocional, sexual, espiritual, financiero y físico. Sus allegados también denunciaron que JP controlaba diferentes aspectos de su vida y que la situación empeoró cuando ella comenzó a intentar separarse.

¿Qué ocurrió antes de la muerte de Mica Miller?

Durante los meses anteriores a su muerte, Mica reportó distintos incidentes a las autoridades. Entre ellos se encontraban daños en las llantas de su vehículo, la sospecha de que alguien la seguía y temores relacionados con su seguridad.

El documental también aborda acusaciones sobre dispositivos utilizados para rastrear sus movimientos, llamadas y mensajes insistentes, así como la publicación sin consentimiento de una imagen íntima. Varios de estos hechos posteriormente formarían parte de una acusación federal contra JP.

En abril de 2024, Mica decidió continuar con el proceso para terminar su matrimonio. El 25 de abril entregó personalmente a JP los documentos de divorcio. Dos días después, el 27 de abril, fue encontrada muerta en Lumber River State Park, en Carolina del Norte.

Las autoridades determinaron que Mica murió por suicidio. La investigación relacionada directamente con su muerte fue cerrada el 7 de mayo de 2024 y JP Miller no ha sido acusado de haber provocado su fallecimiento.

Sin embargo, la proximidad entre la petición de divorcio y su muerte, junto con las denuncias que Mica había realizado anteriormente, provocaron que el caso adquiriera enorme atención en redes sociales y generara múltiples teorías.

‘La muerte de la esposa del pastor’ (Imagen: Netflix)

¿Por qué John-Paul Miller enfrenta actualmente un juicio?

Aunque JP no enfrenta cargos por la muerte de Mica, su conducta durante los últimos años del matrimonio quedó bajo investigación federal.

En diciembre de 2025, un gran jurado federal lo acusó de ciberacoso y de proporcionar información falsa a investigadores federales. La acusación por supuesto hostigamiento abarca un periodo comprendido entre noviembre de 2022 y abril de 2024.

Entre las conductas señaladas se encuentran el supuesto rastreo de Mica, comunicaciones insistentes, daños a su automóvil y la difusión de una fotografía íntima sin autorización.

JP se declaró inocente de los cargos y permanece en libertad bajo fianza. Su juicio federal está programado para octubre de 2026.

El documental también revisa las acusaciones de infidelidad hechas contra el antiguo pastor. Entre las relaciones mencionadas aparece Suzie Skinner, integrante de la misma comunidad religiosa. JP y Suzie terminaron casándose aproximadamente un año después de la muerte de Mica.

El caso de Mica Miller podría tener consecuencias legales más amplias

‘La muerte de la esposa del pastor’ (Imagen: Netflix)

La historia no terminó con la investigación sobre su muerte. La familia de Mica comenzó a impulsar en Carolina del Sur una propuesta conocida como Mica’s Law, vinculada al proyecto SB 702.

La iniciativa busca que el control coercitivo y diferentes formas de abuso psicológico, emocional y financiero sean reconocidos dentro de la legislación relacionada con violencia doméstica, además de promover capacitación para que las autoridades puedan identificar este tipo de conductas.

La propuesta no consiguió convertirse en ley durante la sesión legislativa de 2026, aunque existe intención de volver a presentarla.

Mientras el proceso judicial contra JP Miller continúa, ‘La muerte de la esposa del pastor’ ha vuelto a colocar el caso bajo atención pública. Más allá de las teorías que circularon después del fallecimiento de Mica, la producción concentra su mirada en los documentos, testimonios y registros que permiten reconstruir los últimos años de su vida y la compleja relación que mantuvo con una de las figuras religiosas más importantes de su entorno.

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