Muere Richard Riehle, actor de ‘Star Trek’, ‘Grounded for Life’ y numerosas películas de Santa Claus, a los 78 años

Richard Riehle, actor conocido por sus apariciones en Star Trek y por interpretar a Santa Claus en distintas producciones, murió a los 78 años. Su trayectoria abarcó cientos de trabajos y personajes que muchos espectadores guardaron en su memoria aunque no siempre recordaran su nombre. Office Space y la comedia televisiva Grounded for Life resplandecen […]

Richard Riehle, actor conocido por sus apariciones en Star Trek y por interpretar a Santa Claus en distintas producciones, murió a los 78 años. Su trayectoria abarcó cientos de trabajos y personajes que muchos espectadores guardaron en su memoria aunque no siempre recordaran su nombre. Office Space y la comedia televisiva Grounded for Life resplandecen entre los títulos más representativos de su carrera, construida, principalmente, con papeles de reparto.

¿Qué le pasó a Richard Riehle?

Algunos lo identificaban con las preocupaciones laborales de Tom Smykowski; otros, con aventuras espaciales o historias navideñas. De una u otra forma, su rostro se volvió familiar. Ahora, de acuerdo con Variety, Riehle falleció por causas naturales el pasado 15 de octubre en la ciudad de Los Ángeles. No se especificó enfermedad alguna pero sí que le sobreviven su esposa, Jane Latham, y sus cuatro hijos.

Riehle nació en 1948 en Wisconsin y se formó en la Universidad de Notre Dame, para después obtener una maestría en la Universidad de Minnesota. Antes de acumular créditos cinematográficos, desarrolló su oficio sobre los escenarios y comenzó a actuar en teatro. Fue durante esa etapa cuando participó en Rooster Cogburn, película protagonizada por John Wayne. Aquel trabajo de 1975 fue el inicio de su carrera cinematográfica, la cual se extendería por décadas. Claro que el teatro siguió formando parte de su trayectoria e incluso debutó en Broadway en 1986.

Richard Riehle y Patrick Stewart en Star Trek (Foto: IMDb)

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Labor incansable en el mundo del entretenimiento

Uno de sus personajes más famosos lo consiguió a través de Office Space, la comedia de Mike Judge estrenada en 1999. Riehle interpretó ahí a Tom Smykowski, empleado de Initech que vive angustiado por la posibilidad de perder su trabajo. Entre sus ocurrencias estaba desarrollar un tapete basado en la expresión inglesa sobre sacar conclusiones precipitadas, una idea tan peculiar como apropiada para el humor de la película.

En una entrevista de 2012 con Media Mikes, el actor recordó que la cinta tuvo una estancia breve en los cines y que su popularidad creció bastante después, con el video y la televisión por cable. Contó que comenzaron a detenerlo en la calle para pedirle que repitiera frases. El personaje había encontrado otra oportunidad fuera de su estreno original y seguía acompañándolo años después.

Su recorrido por Star Trek incluyó varias identidades, pues fue Batai en el episodio “The Inner Light” de La nueva generación, emitido en 1992. Más adelante interpretó a Seamus en Voyager y al doctor Jeremy Lucas en Enterprise. Su relación con la franquicia se extendió así a tres series, con personajes distintos y participaciones separadas por varios años.

Richard Riehle como Santa Claus (Foto: IMDb)

En la televisión también tuvo un papel recurrente como Walt Finnerty en Grounded for Life; a esas comedias familiares se sumaron intervenciones como invitado en NCIS y The West Wing, además de The Middle. En Of Mice and Men encarnó al trabajador de rancho Carlson; en El fugitivo apareció como un guardia dentro de la historia protagonizada por Harrison Ford. También participó en Bridesmaids y Wedding Crashers. Su filmografía superó los 400 proyectos entre películas, televisión y otros formatos.

Claro que Santa Claus acaparó un lugar particular dentro de esa larguísima lista de producciones multimodales. Apareció en cinco películas, dos producciones televisivas y una película para televisión que incluían al famoso anciano de los regalos y venados. El traje rojo fue un vestuario recurrente en su vida como actor, aunque cada historia le pedía algo diferente.

El terror también tuvo espacio en su trayectoria con producciones como Hatchet y Texas Chainsaw 3D. La disposición a cambiar de registro sin miedo quedó expresada en la entrevista de 2012: “Me encanta porque cada proyecto es una nueva experiencia y aventura”.

Descanse en paz.

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