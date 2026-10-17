‘Street Fighter’ conquista el primer lugar de la taquilla en su fin de semana de estreno

La nueva adaptación cinematográfica de ‘Street Fighter’ finalmente llegó a los cines y se ubicó en el primer lugar de taquilla, después de meses de promoción, expectativas entre los seguidores de los videojuegos y declaraciones de sus responsables sobre el cuidado con el que intentaron trasladar la franquicia de Capcom a la pantalla. La película dirigida por Kitao Sakurai tuvo que encarar a estrenos que van desde documentales hasta producciones de terror y nuevas adaptaciones literarias.

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¿Cómo le fue a ‘Street Fighter’ durante su primer fin de semana?

La cinta protagonizada por Noah Centineo, Andrew Koji y Callina Liang consiguió imponerse a sus competidores durante su llegada a las salas de Estados Unidos y Canadá. El resultado representa además el primer estreno bajo el acuerdo de distribución entre Paramount Pictures y Legendary Entertainment.

‘Street Fighter’ (Imagen: Paramount Pictures / Legendary Pictures)

De acuerdo con The Hollywood Reporter, ‘Street Fighter’ recaudó US$13 millones durante el viernes, incluyendo las funciones de preestreno del jueves, y se dirige a cerrar el fin de semana con aproximadamente US$31 millones desde 3,575 salas de Norteamérica. Esa cantidad sería suficiente para colocarla en el primer lugar de la taquilla.

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En segunda posición aparece ‘You Can See Everything’, documental de A24 sobre Elizabeth Holmes, con una proyección cercana a los US$12 millones desde apenas 855 salas. La producción tuvo alrededor de 750 funciones agotadas durante el fin de semana, según el estudio.

El panorama fue mucho menos favorable para ‘La caída de la ballena’, la adaptación de la novela de Daniel Kraus dirigida por Brian Duffield. La película apunta a recaudar alrededor de US$7 millones durante su estreno en 3,065 salas de Norteamérica, por debajo de los US$11 millones que proyectaba 20th Century Studios.

Dado que la producción tuvo un presupuesto de aproximadamente US$60 millones, no parecen buenas noticias. La cinta, protagonizada por Austin Abrams como un buzo que termina atrapado dentro de un cachalote, recibió además una calificación B en CinemaScore.

El público recibe mejor la película que parte de la crítica

‘Street Fighter’ recibió una calificación B- en CinemaScore, mientras que las primeras reacciones ya habían anticipado opiniones divididas. Algunos espectadores y críticos han destacado su disposición para abrazar el tono exagerado y poco solemne de los videojuegos, mientras otros han cuestionado los diálogos y el desarrollo de la historia.

Frank Scheck, crítico de The Hollywood Reporter, describió la película como un “un caos tonal confuso” y señaló que resulta “Solo esporádicamente entretenida.”

La recepción ocurre después de que Sakurai asegurara que Capcom estaba especialmente satisfecha con el resultado. El cineasta explicó que Takayuki Nakayama, director de ‘Street Fighter V’ y ‘Street Fighter 6’, llegó a decirle que la adaptación era la versión de ‘Street Fighter’ que tenía en su cabeza llevada a la realidad.

El reparto también realizó una preparación enfocada en reproducir elementos de los videojuegos. Liang, por ejemplo, estudió los movimientos de Chun-Li directamente de distintas entregas de la saga y entrenó taekwondo, Muay Thai y Wushu para interpretar al personaje.

¿Podrá ‘Street Fighter’ convertirse en un éxito de taquilla?

Noah Centineo (Ken) y Andrew Koji (Ryu) en ‘Street Fighter’ (Imagen: Paramount Pictures / Legendary Pictures)

Aunque conseguir el primer lugar representa un buen comienzo, la cifra proyectada está ligeramente por debajo de lo que Paramount esperaba. El estudio anticipaba un estreno situado en la zona media de los US$30 millones, mientras que la película tiene un presupuesto reportado de US$82 millones.

La comparación con ‘Mortal Kombat II’ también será inevitable. La película de Warner abrió meses atrás con aproximadamente US$38.5 millones en Estados Unidos y Canadá, pero posteriormente terminó su recorrido mundial alrededor de US$129.5 millones frente a un presupuesto de US$80 millones y fue considerada una decepción comercial.

Por ahora será necesario observar cuánto logra recaudar ‘Street Fighter’ fuera de Norteamérica y qué tan bien consigue mantenerse durante las próximas semanas para determinar si su primer lugar puede transformarse en un éxito para Legendary, Paramount y Capcom.

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