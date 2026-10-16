‘Street Fighter’: Actriz de Chun-Li asegura que el apoyo de los fans hizo que todo el esfuerzo y entrenamiento valiera la pena

La cinta, dirigida por Kitao Sakurai y respaldada por Capcom, se estrena el 16 de octubre de 2026

A pocos días del estreno de ‘Street Fighter’, Callina Liang habló sobre la respuesta que ha recibido por su interpretación de Chun-Li y aseguró que el entusiasmo de los fans ha hecho que todo el trabajo detrás del personaje valiera la pena. La actriz, quien se sometió a una exigente preparación física y estudió los movimientos de la peleadora directamente en los videojuegos, destacó especialmente la energía de los seguidores y el cariño que ha encontrado durante la promoción de la película.

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¿Qué dijo Callina Liang sobre el apoyo de los fans de Chun-Li?

Durante la premiere de ‘Street Fighter’, Liang conversó con DiscussingFilm sobre la recepción que ha tenido su versión del personaje. La actriz aseguró sentirse agradecida por el respaldo de los seguidores y explicó que ver su entusiasmo ha dado un nuevo significado al esfuerzo realizado durante la producción.

“Se siente una energía tan increíble que me hace pensar: «¡Guau, todo lo que hicimos ha merecido muchísimo la pena!». Además, ver el *cosplay*… ¡nunca me canso de verlo! ¡Me encanta!”

Callina Liang como Chun-Li (Imagen: Instagram/@callina.liang)

Uno de los aspectos que más disfruta, según explicó, es encontrarse con fans caracterizados como Chun-Li. La respuesta llega después de meses de expectativas alrededor de su interpretación de uno de los personajes más reconocibles de la franquicia, que debutó en ‘Street Fighter II’ en 1991.

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Liang también enfrenta el antecedente de otras versiones cinematográficas del personaje. Ming-Na Wen interpretó a Chun-Li en la película de 1994, mientras que Kristin Kreuk encabezó ‘Street Fighter: The Legend of Chun-Li’ en 2009.

La intensa preparación de Callina Liang para convertirse en Chun-Li

La actriz llevó su preparación más allá de aprender coreografías. Liang entrenó aproximadamente dos horas al día disciplinas como taekwondo, Muay Thai y Wushu, además de modificar de manera importante su alimentación para aumentar masa muscular.

Durante esa etapa llegó a consumir 12 huevos diarios y debía comer cada dos horas. Al finalizar el rodaje, aseguró que cada uno de sus muslos había crecido 6.5 centímetros.

También descargó diferentes versiones de ‘Street Fighter’ en una PlayStation 5 y grabó los movimientos de Chun-Li en cámara lenta para estudiarlos. El objetivo era reproducir de manera más precisa las técnicas del personaje durante las escenas de combate.

Ese nivel de atención al material original también se extendió a otros integrantes del reparto. David Dastmalchian, quien interpreta a M. Bison, explicó anteriormente que investigó a dictadores y figuras históricas para construir al villano como una figura capaz de inspirar una lealtad extrema entre sus seguidores.

‘Street Fighter’ llega respaldada por Capcom

‘Street Fighter’ (Imagen: Paramount Pictures / Legendary Pictures)

El entusiasmo de Liang se suma al respaldo que la película ha recibido por parte de Capcom. El director Kitao Sakurai reveló que Takayuki Nakayama, responsable de ‘Street Fighter V’ y ‘Street Fighter 6’, considera que esta adaptación representa la versión del universo que tenía en mente llevada a la pantalla.

La historia estará ambientada en 1993 y seguirá a Ryu, interpretado por Andrew Koji, y Ken, encarnado por Noah Centineo, cuando Chun-Li los recluta para participar en el World Warrior Tournament. Detrás de la competencia se esconde una conspiración que terminará obligándolos a enfrentar su pasado.

El reparto también incluye a Jason Momoa como Blanka, Roman Reigns como Akuma, Cody Rhodes como Guile y Orville Peck como Vega. ‘Street Fighter’ llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de octubre de 2026.

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