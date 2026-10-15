Las 10 mejores películas de terror de la historia según Letterboxd: Un anime japonés ocupa el primer lugar

La selección incluye películas de David Lynch y Ken Russell, ofreciendo un recorrido por distintas épocas

El cine de terror ha dado lugar a algunas de las películas más influyentes de la historia, desde clásicos que transformaron el género hasta producciones que exploran los aspectos más perturbadores de la mente humana. Con la llegada de la temporada de Halloween, Letterboxd, la popular plataforma dedicada a los amantes del cine, actualizó su clasificación de los 250 largometrajes de terror mejor valorados por sus usuarios.

También te puede interesar: ¿Por qué las películas de terror son populares y adictivas? Sociólogo explica la razón

Según el listado, actualizado el 14 de octubre de 2026, una película japonesa de animación encabeza las preferencias, por encima de producciones emblemáticas de directores como John Carpenter, Alfred Hitchcock y Ridley Scott.

¿Cuál es la mejor película de terror de la historia según Letterboxd?

El primer lugar corresponde a ‘Perfect Blue’ (1997), el aclamado thriller psicológico dirigido por Satoshi Kon, que se ha convertido en una obra de culto dentro de la animación japonesa.

‘Perfect Blue’ (imagen: IMDb)

La historia sigue a Mima Kirigoe, una joven cantante que decide abandonar su carrera musical para convertirse en actriz. Sin embargo, su transición profesional se complica cuando comienza a experimentar situaciones inquietantes que ponen en duda su percepción de la realidad.

También lee: ¿De qué trata ‘The Swallow’, la nueva película de terror que Stephen King recomienda a los amantes del género?

La película combina elementos de terror psicológico, suspenso y crisis de identidad, explorando temas como la fama, la obsesión y la pérdida del sentido de uno mismo. Su narrativa, que difumina constantemente las fronteras entre realidad e imaginación, ha contribuido a consolidar su reputación entre los aficionados al género.

El segundo puesto pertenece a ‘Twin Peaks: Fire Walk with Me’ (1992), dirigida por David Lynch, mientras que ‘La Cosa’ (1982), de John Carpenter, ocupa la tercera posición.

Esta última es especialmente reconocida por sus efectos prácticos, su atmósfera de paranoia y su historia sobre una entidad extraterrestre capaz de imitar a cualquier organismo.

Las 10 películas de terror mejor valoradas por los usuarios

De acuerdo con la clasificación oficial de Letterboxd, estas son las diez películas que encabezan el ranking al 14 de octubre de 2026:

‘Perfect Blue’ (1997), de Satoshi Kon. ‘Twin Peaks: Fire Walk with Me’ (1992), de David Lynch. ‘La Cosa’ (1982), de John Carpenter. ‘El Silencio de los Inocentes’ (1991), de Jonathan Demme. ‘Psicosis’ (1960), de Alfred Hitchcock. ‘The Cremator’ (1969), de Juraj Herz. ‘Cure’ (1997), de Kiyoshi Kurosawa. ‘The Night of the Hunter’ (1955), de Charles Laughton. ‘Alien’ (1979), de Ridley Scott. ‘The Devils’ (1971), de Ken Russell.

La selección reúne distintas interpretaciones del terror cinematográfico. Mientras ‘Psicosis’ ayudó a redefinir el suspenso moderno, ‘Alien’ combinó ciencia ficción y horror, y ‘El Silencio de los Inocentes’ llevó el thriller criminal hacia terrenos profundamente inquietantes.

También destacan producciones menos conocidas para el público general, como ‘The Cremator’, de Checoslovaquia, y la japonesa ‘Cure’, que demuestran la diversidad cultural y narrativa presente en la clasificación.

¿Cómo elige Letterboxd las mejores películas de terror?

Sigourney Weaver en ‘Alien’ (Imagen: 20th Century Fox)

A diferencia de una encuesta tradicional, el ranking se construye a partir de las calificaciones promedio otorgadas por los miembros de Letterboxd. Para participar, las películas deben acumular al menos 5,000 valoraciones, estar clasificadas dentro del género de terror y tener una duración superior a 40 minutos.

Además, deben contar con estreno en festivales, distribución cinematográfica o lanzamiento profesional en plataformas de streaming. Quedan excluidos documentales, series de televisión, cortometrajes y otros formatos que no cumplen los requisitos establecidos.

La clasificación, elaborada por Darren Carver-Balsiger, puede cambiar conforme los usuarios continúan calificando películas. Para quienes buscan recomendaciones durante Halloween, el listado ofrece un recorrido por más de siete décadas de cine, desde el suspenso clásico hasta algunas de las experiencias psicológicas más desconcertantes del género.

No te vayas sin leer: ‘Clayface’: Primeras reacciones califican la película como una de las mejores producciones de DC Studios