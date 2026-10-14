‘Clayface’: Primeras reacciones califican la película como una de las mejores producciones de DC Studios

Las primeras opiniones destacan su tono de thriller criminal y la forma en que presentan al villano

‘Clayface’ ya tuvo sus primeras funciones y los críticos han reaccionado en redes sociales, antes de su estreno en cines el 23 de octubre. Aunque el embargo de reseñas completas se levantará hasta el 21 de octubre, DC Studios permitió comentarios breves tras varias proyecciones y una premiere. El resultado inicial apunta a una recepción muy positiva para esta apuesta de horror corporal clasificación R dentro del DCU.

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‘Clayface’: Lo que debes saber de la nueva película del DCU

Dirigida por James Watkins, cineasta detrás de ‘Eden Lake’ y ‘Speak No Evil’, ‘Clayface’ es una de las propuestas más distintas del universo encabezado por James Gunn y Peter Safran. La película fue coescrita por Hossein Amini, conocido por ‘Drive’, y Mike Flanagan, figura clave del terror reciente gracias a trabajos como ‘Doctor Sleep’ y ‘Carrie’.

Póster de ‘Clayface’ (imagen: DC Studios)

La historia se centra en Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries, un actor cuya vida cambia de forma brutal tras quedar marcado por la violencia de Gotham. A partir de ahí, la cinta explora su transformación en uno de los villanos más conocidos del entorno de Batman, pero desde un tono más cercano al thriller, el drama psicológico y el horror corporal que al cine tradicional de superhéroes.

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El elenco también incluye a Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan. Además, James Gunn y Matt Reeves, director de ‘The Batman’, figuran entre los productores. La película es la tercera entrada cinematográfica del DCU después de ‘Superman’ y ‘Supergirl’, con un presupuesto más modesto de 40 millones de dólares.

¿Qué están diciendo las primeras reacciones a ‘Clayface’?

Las primeras opiniones coinciden en que ‘Clayface’ funciona como una película de terror antes que como una entrega convencional de cómics. Una reacción la describió como “fantástica” y destacó que no requiere conocimientos previos de DC para disfrutarse. Otra la colocó entre “las mejores películas de terror del año” y resaltó su mezcla de terror y romance.

Varios comentarios también subrayaron su apuesta por lo grotesco. Entre las frases más repetidas aparecen descripciones como “escenas brutales”, “horror corporal impactante y macabro” y “momentos de body horror increíblemente originales”. Otras reacciones compararon sus mejores momentos con ‘Darkman’, de Sam Raimi, y ‘La mosca’, de David Cronenberg.

El trabajo de Tom Rhys Harries también recibió elogios tempranos. Algunos asistentes señalaron que la película logra generar empatía por Matt Hagen sin convertirlo necesariamente en un antihéroe. Una de las reacciones incluso remarcó que se siente como “una película de un villano, no de un antihéroe”.

Tom Rhys Harries en ‘Clayface’ (2026) (imagen: IMDb)

Aunque todavía falta conocer las críticas completas, estas primeras impresiones colocan a ‘Clayface’ como una de las apuestas más violentas, extrañas y celebradas de DC Studios hasta ahora.

Primeras reacciones a ‘Clayface’

Clayface es fantástica. Una incorporación increíble al DCU que no requiere conocimientos previos de DC para disfrutarla. Tiene una clasificación R estricta y está cargada de escenas brutales que realmente me sorprendieron. El público reaccionó con gran impacto en varias ocasiones durante la proyección ante lo que se mostraba en pantalla. Muy recomendable.

Clayface was fantastic. An awesome addition to the DCU that doesn’t require any knowledge of DC to enjoy.



It’s a hard R and loaded with brutal scenes that really surprised me. Audience freaked out a few times during my screening to what was being depicted on screen.



Strong… pic.twitter.com/FcSmdPWZ0N — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 14, 2026

¡Por fin puedo desahogarme y decirlo! «Clayface» es una de las mejores películas de terror del año. ¡No me esperaba que combinara a la perfección el terror y el romance! Warner Bros. y DC se han lucido con esto, ¡y Mike Flanagan nunca falla con sus guiones! Tom Rhys Harries brilla en esta presentación del personaje en largometraje, cruda y macabra. ¡Luz verde a la secuela cuanto antes!

Oooweeeee I can finally get this off my chest! ‘Clayface’ is one of the best horrors of the year! Was not expecting it to perfectly mesh horror and romance! Warner Bros & DC cooked with this & Mike Flanagan does not miss with his scripts 🔥! Tom Rhys Harries shines in this gritty… pic.twitter.com/veu9aiowfZ — chalice✨ (@HeyChalice) October 14, 2026

¡Clayface es algo especial, original y totalmente distinto a cualquier película de cómics que hayamos visto antes! Logra que empatices con un villano y te plantees si el dolor psicológico puede ser más devastador que el físico; no pude apartar la vista de la pantalla ni un segundo. Gotham nunca se había sentido tan peligrosamente emocionante… ¡¡me muero de ganas de volver a ver a este ‘PEAKface’!!

Clayface is something special, original, and completely different from any comic book movie we’ve seen before! It makes you feel for a villain and question whether psychological pain can be more devastating than physical pain, and I couldn’t take my eyes off the screen for a… pic.twitter.com/N0Qq7cXQYF — The Daily Kryptonian (@TheDailyKrypto) October 14, 2026

Me encanta el Clayface de los cómics de Batman, pero la película de James Watkins logra diferenciarse como un filme de terror que no requiere conocimientos previos. En sus mejores momentos, me recordó a ‘Darkman’, de Sam Raimi, y a ‘La mosca’, de Cronenberg. ¡La reseña y la entrevista, la próxima semana!

I love Clayface from the Batman comics, but James Watkins' movie does a good job of separating itself as a horror movie that doesn't require knowing anything beforehand. At its best, it reminded me of Sam Raimi's Darkman and Cronenberg's The Fly. Review and interview next week! — Edward Douglas (@EDouglasWW) October 14, 2026

‘Clayface’ es un thriller que combina una trepidante historia criminal ambientada en Gotham con un horror corporal impactante y macabro. Esta película establece un nuevo estándar para el cine de villanos de cómics y conquistará tanto a los seguidores de DC como a los aficionados al terror.

Clayface is a thriller that blends a propulsive Gotham crime story with shockingly gruesome body horror. This movie sets a new standard for the comic book villain movie and will win over DC and horror fans alike. @ClayfaceMovieDC @dcofficial #clayfacemovie pic.twitter.com/oj2Jb5wPfO — Multiverse Of Color (@MultiverseColor) October 14, 2026

¡CLAYFACE es increíble! Transforma la trágica historia de origen de Matt Hagen en un espectáculo sumamente sangriento. Contiene momentos de ‘body horror’ increíblemente originales que te harán sentir escalofríos, pero lo que más me gustó es que también supone un emotivo homenaje a una época pasada del cine clásico de romance gótico.

CLAYFACE is incredible! It molds Matt Hagen’s tragic backstory into a wildly gory spectacle. There are some crazy unique body horror moments that’ll make you squirm, but what I loved most is it’s also a heartfelt throwback to a bygone era of classic gothic romance films. (1/2) pic.twitter.com/WrkuT2yzOs — Chris Killian (@chriskillian) October 14, 2026

¡Definitivamente se sintió como una película de un villano, no de un antihéroe! ¡Y eso la hace aún mejor! Fui pensando que sería algo tipo Venom, ¡pero salí emocionado al ver que era una película oscura y de un villano! ¡Clayface se lleva la palma!

This definitely felt like a VILLAIN movie and not an anti-hero ! Which makes it even better! I went in thinking it was going to be Venom and left excited it was a VILLAIN and dark movie! Clayface for the win! — The Daily Kryptonian (@TheDailyKrypto) October 14, 2026

«CLAYFACE» es una obra de terror sorprendentemente macabra que no se guarda nada. Lleva al límite sus imágenes grotescas. Sorprendentemente, también resulta divertida. La película transita de una atmósfera sombría y deprimente a un tono alocado, colorido y absurdo. Un cambio de tono muy bienvenido que demuestra que el DCU es capaz de todo.

'CLAYFACE' is a shockingly gruesome horror that holds NOTHING back. It goes all the way with it’s grotesque imagery. Surprisingly, it’s also funny. The film goes from darkly depressing to wacky, colourful, and absurd. A welcome change of tone that proves the DCU can do it all. pic.twitter.com/xxtkodKwTN — DCU Brief (@DCUBrief) October 14, 2026

#Clayface es, con diferencia, uno de los mejores proyectos del DCU. Cuenta con una historia brillante y momentos memorables para los personajes. Se nota que está hecha con amor. Prepara el terreno para grandes cosas por venir, de la manera más emocionante que he visto desde 2025. Ten a mano pañuelos, pero no porque sea una película triste.

#Clayface is one of the best DCU projects by a landslide. Brilliant story and character moments. This is made with love. It setups up for BIG things to come in the most exciting way I seen since 2025. Bring your tissues but not because it’s a sad movie. pic.twitter.com/brdFSEDgqG — ☆ 👻haunted star🎃⋆⭒˚.⋆ (@maddyfilmgal) October 14, 2026

#Clayface me dejó absolutamente impresionado. Es repugnante, ingeniosa y sorprendentemente divertida y sincera. Encaja en el DCU con total naturalidad. Te debes a ti mismo verla en una sala de cine, rodeado de las reacciones de otras personas.

#Clayface completely blew me away. It’s disgusting, inventive, and astonishingly funny and earnest. It slots into the DCU so effortlessly. You owe it to yourself to see it in a theater filled with other people’s reactions. pic.twitter.com/3K7oVrTscv — Jenna Anderson (@heyitsjennalynn) October 14, 2026

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