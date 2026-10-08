James Gunn envía mensaje a quienes lo critican por hacer la película de ‘Clayface’

El director James Gunn defendió la decisión de llevar la historia de Clayface al cine después de que un usuario cuestionara el proyecto a través de redes sociales. El responsable de DC Studios aprovechó el comentario para explicar qué busca al respaldar una película y por qué considera que un personaje menos conocido también puede sostener una historia que merezca llegar a las salas.

¿Qué respondió James Gunn a las críticas contra Clayface?

La discusión ocurrió en Threads, donde Gunn suele responder preguntas sobre las producciones del estudio. Esta vez, el intercambio abordó la inquietud frecuente alrededor de las adaptaciones de cómics, aquella sobre cómo se decide qué personajes tendrán su propia película. Su respuesta puso sobre la mesa el papel de los realizadores al elegir esas historias.

El usuario había preguntado, con una expresión vulgar, quién había pedido una película de Clayface; Gunn contestó enumerando títulos como Volver al futuro, Casablanca, El laberinto del fauno y Matrix. Argumentó que una solicitud previa del público no es un requisito para que una película pueda realizarse; el comentario original fue eliminado posteriormente.

James Gunn (Foto: Getty)

“Aunque pueda parecerlo, Hollywood no es un lugar donde la única manera de hacer una película sea que el público vote qué propiedad intelectual quiere ver, después de haberla visto incontables veces”, escribió Gunn. Después explicó qué ocurrió con Clayface, el cómo Mike Flanagan encontró inicialmente una historia en el personaje; James Watkins y Hossein Amini participaron después en su desarrollo. Gunn defendió el entusiasmo de sus colaboradores como una razón para respaldar la producción:

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“A veces alguien, en este caso, primero Mike Flanagan y después James Watkins y Hossein Amini, se inspira en un personaje ficticio relativamente poco conocido y construye a su alrededor lo que considero una historia muy especial. Prefiero mil veces esa inspiración a que algún guionista intente ganar dinero escribiendo un guion sin vida sobre un personaje extremadamente popular por el que no siente ninguna pasión ni tiene una verdadera conexión.”

¿De qué trata Clayface y quiénes actúan?

El personaje principal es Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries. Su historia comienza con un ascenso extraordinario, cuando pasa de crecer en las calles de Gotham a convertirse en protagonista de películas en Hollywood. Todo se derrumba cuando las acciones de un jefe criminal lo dejan gravemente desfigurado y su equipo lo abandona.

Clayface de DC Studios

Hagen recurre entonces a un tratamiento avanzado que le devuelve su apariencia anterior, pero la recuperación viene con consecuencias desastrosas: su relación con la realidad empieza a deteriorarse y la venganza domina sus decisiones. Se trata de una historia de horror sobre un hombre que intenta recuperar su vida y termina recorriendo un camino destructivo.

Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan acompañan a Harries en el elenco. Watkins, conocido por No hables con extraños, dirige la película. Gunn produce junto con Peter Safran, Matt Reeves y Lynn Harris. Warner Bros. distribuirá la cinta, cuyo estreno está programado para el 22 de octubre.

Sobre Man of Tomorrow

Gunn también tiene en marcha Man of Tomorrow, continuación de Superman, de 2025. David Corenswet regresará como el héroe y Nicholas Hoult retomará a Lex Luthor. Esta vez, ambos deberán colaborar contra Brainiac, interpretado por Lars Eidinger, una alianza entre adversarios obligados a enfrentar una amenaza mayor. Su estreno está previsto para el 9 de julio de 2027.

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