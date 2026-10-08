David Zaslav, ex CEO de Warner Bros. Discovery, recibirá 606 millones de dólares tras la fusión con Paramount

La fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery ya cerró oficialmente, y una de sus primeras consecuencias es la salida de David Zaslav. De acuerdo con Variety, el ejecutivo dejó su cargo como presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, pero recibirá un pago total de US$606.1 millones derivado de sus acciones y otros instrumentos ligados a la compañía tras la llegada de Skydance.

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¿Cuánto recibirá David Zaslav tras dejar Warner Bros. Discovery?

Según un documento presentado ante la SEC, Zaslav recibirá US$606.1 millones por acciones que tenía en Warner Bros. Discovery, incluidas unidades de acciones restringidas que se convirtieron en efectivo con el cierre de la fusión el 6 de octubre.

El monto incluye US$381.7 millones en opciones sobre acciones, aunque esa cantidad está sujeta a retenciones fiscales. También se detalla que los ingresos de Zaslav están sujetos a impuestos por ganancias de capital.

David Zaslav (Fotografía: Taylor Hill/FilmMagic)

No todo su paquete accionario conservó valor: el ejecutivo tenía 14.98 millones de opciones que quedaron sin valor después de la fusión porque sus precios de ejercicio estaban por encima del precio de adquisición de US$31.0167 por acción.

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Además, Zaslav ya había vendido casi US$200 millones en acciones de WBD desde que su compañía concretó el acuerdo con Paramount en febrero. La cifra refuerza el enorme contraste entre su salida y la transformación corporativa que deja atrás.

Más ejecutivos quedan fuera con la llegada de Skydance

El cierre de la compra se concretó el martes 6 de octubre. Según Variety, Paramount finalizó oficialmente la adquisición de Warner Bros. Discovery y rápidamente colocó la frase “A Skydance Corporation” en la famosa torre de agua de Warner Bros. en Burbank.

La salida de Zaslav no fue la única. Otros altos ejecutivos de Warner Bros. Discovery también quedaron fuera tras la fusión. Entre ellos están Gunnar Wiedenfels, director financiero; Bruce Campbell, jefe de ingresos y estrategia; Pamela Abdy y Michael De Luca, copresidentes de Warner Bros. Motion Picture Group; y Scott Miller, presidente de distribución de redes y streaming.

Otros ejecutivos recibieron pagos millonarios por la adquisición, entre ellos Wiedenfels, Campbell, Gerhard Zeiler y JB Perrette. Este último, quien antes encabezaba streaming y videojuegos en WBD, se integró a Skydance como copresidente y jefe de negocios de Skydance TV y Skydance DTC streaming.

Un legado marcado por recortes, deuda y pagos millonarios

El pago a Zaslav llega después de años en los que su administración impulsó recortes laborales para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa de Warner Bros. Discovery. Al mismo tiempo, el ejecutivo también es acreditado con mejorar el perfil financiero de la compañía, cuya deuda bruta bajó de US$53 mil millones a mediados de 2022 a US$33.1 mil millones en junio de 2026.

Esa deuda, sin embargo, ahora fue asumida por la nueva Skydance, que enfrenta una carga mucho mayor: alrededor de US$80 mil millones. La fusión deja así una compañía más grande, pero también más endeudada, con enormes activos en cine, televisión y streaming.

David Zaslav (imagen: Getty)

Los pagos a Zaslav y otros ejecutivos ya habían generado rechazo. En junio, durante la reunión anual de accionistas de WBD, una mayoría votó simbólicamente contra los paquetes de “paracaídas dorados” para Zaslav y otros directivos, así como contra sus planes de compensación de 2025.

Zaslav ha sido durante años uno de los CEO mejor pagados de la industria de medios. En 2025, su paquete de compensación ascendió a US$165 millones, incluido un premio único de opciones sobre acciones valorado en US$109.6 millones. Ese beneficio había sido otorgado por su trabajo en el plan para dividir WBD en dos compañías públicas, una estrategia que finalmente no avanzó por la venta a Paramount Skydance.

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