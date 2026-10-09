‘Animales’: ¿Qué significa el desconcertante final de la nueva película de Ben Affleck en Netflix?

‘Animales’, la nueva película dirigida y protagonizada por Ben Affleck, llegó a Netflix con una historia que combina el suspenso criminal, los conflictos matrimoniales y las ambiciones políticas. Con Kerry Washington, Gillian Anderson y Steven Yeun en el reparto, el thriller sigue a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles que debe enfrentar una crisis familiar durante su campaña.

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Sin embargo, su desenlace ha despertado cuestionamientos por las decisiones de sus personajes, los misterios que permanecen sin resolver y una conclusión que plantea dudas sobre la verdadera integridad de su protagonista.

¿Qué ocurre al final de ‘Animales’?

ADVERTENCIA: a partir de aquí hay SPOILERS de ‘Animales’.

La película sigue a Mark Kimball (Ben Affleck), un candidato político que inicialmente cree que su hijo Denny ha sido secuestrado. Sin embargo, descubre que la verdadera víctima es Héctor, hijo de Cici (Adriana Paz), la niñera mexicana de su familia, y Ramón, su esposo.

Ben Affleck y Kerry Washington en ‘Animales’ (imagen: Netflix)

Para conseguir el rescate, Kimball recurre a Dayle (Gillian Anderson), una misteriosa intermediaria capaz de conseguir siete millones de dólares. La mujer también le ofrece eliminar a los secuestradores por una tarifa adicional, propuesta que Mark termina aceptando después de descubrir que su esposa Abigail (Kerry Washington) mantiene una relación extramatrimonial.

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El intercambio fracasa cuando aparece un tercer secuestrador que Dayle no había previsto. Durante el enfrentamiento mueren la intermediaria y su conductor, mientras Ramón consigue salvar a Mark y a Héctor.

Posteriormente, Kimball encubre parte de lo sucedido y construye una versión falsa que lo presenta como responsable de detener al secuestrador. Un salto temporal revela que ganó las elecciones y se convirtió en alcalde de Los Ángeles.

¿Quiénes eran realmente los secuestradores y qué preguntas quedan sin respuesta?

Uno de los aspectos más desconcertantes de ‘Animales’ es que nunca ofrece una explicación completamente desarrollada sobre los responsables del secuestro.

Según el análisis publicado por ScreenRant, algunas escenas sugieren que uno de los criminales estuvo relacionado con un pequeño negocio perjudicado por las actividades profesionales de Kimball como abogado y activista.

Esta conexión apunta a una posible venganza, pero la película evita profundizar en sus motivaciones. Tampoco explica satisfactoriamente cómo organizaron el secuestro o por qué su operación parece simultáneamente improvisada y cuidadosamente planeada.

Dayle representa otro misterio. Su capacidad para conseguir enormes cantidades de dinero y contratar asesinos permanece prácticamente inexplicada. También resulta cuestionable que su plan fracase por calcular incorrectamente el número de secuestradores.

El desenlace deja otras interrogantes: ¿qué ocurrió con los cadáveres?, ¿cómo logró Kimball ocultar las pruebas? y ¿por qué las autoridades aceptaron su relato sin descubrir las contradicciones?

Para ScreenRant, estas omisiones debilitan la credibilidad del thriller, aunque también permiten concentrar la atención en las consecuencias morales de las decisiones del protagonista.

El verdadero significado del final: privilegio, corrupción y poder

La interpretación más inquietante del desenlace está relacionada con la posición privilegiada de Mark Kimball. Mientras Ramón teme acudir a la policía por su situación migratoria, el candidato dispone de recursos económicos y contactos suficientes para conseguir millones de dólares y recurrir a soluciones ilegales.

Póster de ‘Animales’ (Netflix)

Kimball termina utilizando su participación en el rescate para fortalecer su imagen pública. Aunque recibe una sanción de servicio comunitario por su conducta, consigue ganar las elecciones y promete transformar Los Ángeles.

La ironía es que su ascenso político ocurre después de encubrir muertes, manipular los acontecimientos y beneficiarse electoralmente de una tragedia.

Esta conclusión también conecta con las inquietudes que Affleck ha mencionado sobre el matrimonio, las apariencias y la distancia entre la imagen pública y la verdadera identidad de las personas.

Así, ‘Animals’ puede interpretarse como la historia de un hombre que consigue convertirse en aquello que prometía combatir. Su victoria política parece un final feliz, pero deja una pregunta incómoda: ¿puede considerarse íntegro alguien que utiliza métodos corruptos para alcanzar objetivos aparentemente nobles?

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