Ben Affleck contradice a Matt Damon y niega que Netflix obligue a sus películas a repetir la trama para espectadores distraídos

El actor y director aseguró que los comentarios de Damon fueron interpretados fuera de contexto

Ben Affleck salió a aclarar una de las declaraciones más comentadas de Matt Damon sobre Netflix y negó que la plataforma obligue a los cineastas a repetir varias veces la trama de sus películas para mantener la atención de espectadores distraídos. El actor y director aseguró que los comentarios de su amigo durante una aparición en The Joe Rogan Experience fueron interpretados fuera de contexto y sostuvo que su experiencia trabajando con Netflix ha sido precisamente la contraria.

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¿Qué dijo Ben Affleck sobre las declaraciones de Matt Damon?

Durante su participación en el evento Screentime 2026 de Bloomberg, donde promocionó su próxima película de Netflix, ‘Animals’, Affleck recordó la conversación que él y Damon tuvieron meses antes en el podcast de Joe Rogan mientras promocionaban ‘The Rip’.

Según Affleck, estaban hablando de una percepción existente sobre las producciones diseñadas para streaming, pero no describiendo instrucciones que hubieran recibido directamente de Netflix.

Matt Damon y Ben Affleck en ‘The Rip’ (imagen: Netflix)

“Fuimos allí para desmentir esa idea y explicar a la gente por qué, de hecho, nuestra experiencia fue totalmente opuesta a ella.”

Affleck añadió que Netflix “nunca haría eso” y explicó que una frase extraída de aquella conversación terminó circulando como si Damon hubiera afirmado que la plataforma obligaba a revelar o repetir la trama desde los primeros minutos.

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“Alguien decidió extraer una cita destacada, la noticia fue retomada una vez y decía: «Matt Damon dice que Netflix te obliga a contar la trama en los primeros cinco minutos».”

El cineasta incluso cuestionó la lógica de esa interpretación, considerando que él mismo participa como director, productor y actor en proyectos realizados para Netflix.

Matt Damon había advertido sobre cambios en la forma de contar historias

La controversia comenzó en enero de 2026, cuando Damon comparó la estructura tradicional de una película de acción con las exigencias que, según explicó entonces, podían aparecer al pensar contenidos para streaming.

“Ahora, [Netflix] dice algo así como: «¿Podemos tener un momento impactante en los primeros cinco minutos?». Quieren que la gente siga enganchada. Y no estaría mal que se reiterara la trama tres o cuatro veces en los diálogos, porque la gente está mirando el móvil mientras ve el programa.”

Damon añadió que esa dinámica podía “empezar realmente a interferir en la forma en que contamos estas historias”.

También señaló que ver una película en casa implica un nivel de atención distinto al de una sala cinematográfica, debido a teléfonos, niños, mascotas y otras distracciones. Affleck no contradijo esa reflexión general sobre los hábitos de consumo, sino la idea de que Netflix imponga literalmente esas decisiones narrativas.

Affleck defiende su experiencia trabajando con Netflix

Affleck aseguró que nunca ha recibido una nota de estudio tan explícita como la que se atribuyó a Netflix y recordó que las malas sugerencias de ejecutivos existen desde mucho antes del auge de las plataformas.

Ben Affleck y Matt Damon durante la promoción de ‘Air’ el 27 de marzo de 2023, en el Hotel Four Seasons en Los Angeles (Fotografía: Ashley Landis / Associated Press)

“No recuerdo haber conocido a alguien que haya recibido una nota tan idiota y descarada; y eso que he oído hablar de muchas notas idiotas de los estudios.”

También afirmó que él y Damon intentaron aclarar previamente la controversia con un periodista, aunque aquella historia nunca se publicó.

La discusión ocurre mientras ambos fortalecen su relación profesional con Netflix a través de Artists Equity. Damon protagonizó y produjo ‘The Rip’, estrenada en enero de 2026, mientras que Affleck encabeza y dirige ‘Animals’, proyecto en el que Damon permanece como productor.

Su colaboración directa con la plataforma es relativamente reciente, por lo que las declaraciones originales de Damon surgieron precisamente durante una de sus primeras grandes producciones desarrolladas para Netflix.

Con información de EW.

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