‘The One About Matthew Perry’: Todo sobre el nuevo documental de Netflix sobre el actor de ‘Friends’

La vida de Matthew Perry llegará a Netflix mediante una producción docuemental sobre los recuerdos de quienes lo conocieron fuera de la pantalla chica. The One About Matthew Perry explorará su trayectoria artística y su experiencia con las adicciones, con la participación de familiares y amigos que buscan mostrar al hombre detrás de uno de los personajes más queridos de Friends.

¿Qué le pasó a Matthew Perry?

Para millones de fans, Perry siempre será Chandler Bing, el amigo fiel que encontraba una respuesta sarcástica para todo momento, incluso cuando no sabía cómo expresar sus sentimientos. Interpretó al personaje entre 1994 y 2004, a lo largo de 236 episodios; el documental recuperará esa etapa, acercándose a experiencias personales menos conocidas por el público.

El actor murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Fue encontrado en la piscina de su residencia y los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento. En diciembre de ese año, el Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles publicó los resultados sobre la causa y las circunstancias médicas de su muerte.

La autoridad determinó que murió por los efectos agudos de la ketamina y clasificó el fallecimiento como accidental. El informe identificó el ahogamiento, una enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina como factores contribuyentes. El documental también abordará sus esfuerzos por recuperarse de las adicciones, así como el gasto de siete millones de dólares en su búsqueda de sobriedad. Ese recorrido será contado por personas cercanas, con atención a los intentos de Perry por encontrar estabilidad.

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Todo sobre el nuevo documental de Matthew Perry en Netflix

The One About Matthew Perry se estrenará el próximo 27 de octubre y estará dividido en tres episodios; la fecha quedó justo un día antes del tercer aniversario de su muerte. Mary Robertson dirige la serie documental, producida por Maxine Productions, compañía que forma parte de Sony Pictures Television.

Uno de sus principales materiales será el archivo privado de la familia Perry, con fotografías y videos que no se habían difundido. A esos registros se suman nuevos testimonios sobre su carrera y su vida cotidiana. The One About Matthew Perry buscará acercarse a experiencias que quedaron fuera de las entrevistas promocionales y de la imagen pública del actor.

Colaboradores del documental

Su hermana, Mia Perry Bowick, explicó que necesitó tiempo antes de participar: “Me ha tomado tiempo sentirme lista para compartir estos recuerdos y lo que fue amar a Matthew a través de toda la complejidad de su vida, verlo como una persona completa, no únicamente como Chandler ni únicamente como alguien que luchó contra la adicción”.

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Bowick también recordó la calidez que encontraba en su hermano: “Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros todavía podía hacerte reír y sentirte amado”. Los amigos David Pressman y Roger Castillo compartirán recuerdos de primera mano, junto con varias exparejas del actor. La producción también incorpora colaboradores de distintas etapas de su trabajo.

La audición que le consiguió el papel de Chandler tendrá su propio espacio, con Warren Littlefield, expresidente de NBC, y Jeff Strauss, guionista de la primera temporada, hablando sobre su llegada a la serie y la construcción del personaje. Sus testimonios nos presentarán detalles profesionales sobre el trabajo que convirtió a Perry en una figura querida a nivel mundial.

Robertson explicó el propósito del proyecto: “El público solo conocía una parte de su historia. Por eso nos propusimos hacer esta serie, para permitir que las personas que conocieron y amaron a Matthew revelaran a la persona detrás de la figura pública”.