‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ vuelve a cines con material nuevo: Esto incluirá el reestreno

Aunque nos reencontramos con él hace muy poco, Peter Parker todavía tiene motivos para quedarse en la pantalla grande. Sony prepara un reestreno de Spider-Man: Un Nuevo Día con contenido adicional, una iniciativa que llega después del éxito masiva de Avengers: Endgame Encore en salas de cine. La película protagonizada por Tom Holland tendrá así otro atractivo para quienes quieran repetir la experiencia, aunque quedan detalles pendientes sobre su exhibición.

¿Qué incluirá el reestreno de Spider-Man: Un Nuevo Día?

La producción dirigida por Destin Daniel Cretton se sumaría a las películas que recuperan material descartado para ofrecer una segunda visita a las salas. Para los fans, la propuesta nos permitirá descubrir momentos ausentes del montaje original; mientras que para Sony representa otra oportunidad comercial con una entrega que todavía mantiene actividad en cartelera.

La novedad más concreta es una breve escena de Rosario Dawson como Claire Temple. De acuerdo con el medio Deadline, se espera que esa participación forme parte del material recuperado. El personaje, conocido por las series de Marvel realizadas para Netflix, había quedado fuera de la versión estrenada durante el verano.

Zendaya y Tom Holland en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Sony)

Dawson ya había revelado en julio que filmó una intervención que terminó eliminada, decisión que la sorprendió. El reestreno ofrecería una oportunidad de conocer el trabajo que hizo frente a la cámara, aunque es importante destacar que se trata de una participación menor. La actriz es conocida por su trabajo reciente en las dos temporadas de Ahsoka; la segunda llegará a la plataforma de Disney+ el 20 de enero de 2027 y estará conformada por 8 capítulos.

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El regreso de Claire Temple también permitiría sumar otro rostro de aquellas producciones televisivas a las aventuras cinematográficas de Spider-Man. Su presencia acompañaría las relaciones establecidas por Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, y Frank Castle, a cargo de Jon Bernthal, personaje que sí apareció en Un Nuevo Día. El resto del contenido sigue sin una lista definitiva. The Playlist es un poco más optimista en ese sentido y menciona que hubo material filmado con villanos que no llegó al montaje estrenado, pero plantea su recuperación como una posibilidad.

¿Cuándo es el reestreno?

De momento no hay una fecha de estreno confirmada pero la esperanza ya está colocada en el horizonte. Tampoco existe información sobre si llegará simultáneamente a distintos países. Lo mismo aplica para el público mexicano, a quien todavía falta conocer un calendario local antes de planear la visita al cine o buscar funciones con el material adicional.

Claro que hay una fecha que puede provocar confusión: el 16 de noviembre. Sony había indicado que mantendría Spider-Man: Un Nuevo Día en salas hasta ese día, después de su lanzamiento del 31 de julio. La duda es si la edición con escenas recuperadas se incorporará durante ese periodo o llegará después. El reporte deja abiertas ambas opciones. Tampoco detalla cuántos minutos añadir; solo nos queda esperar.

Hasta el momento, Spider-Man: Un Nuevo Día ha recaudado 2.5 mil millones de dólares a nivel mundial.

Foto: Sony

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¿Cómo le fue en taquilla a Avengers: Endgame Encore?

El antecedente inmediato ofrece números contundentes, pues Avengers: Endgame Encore lideró la taquilla norteamericana con 26 millones de dólares y consiguió otros 60 millones en mercados internacionales. El total mundial de su fin de semana fue de 86 millones, un resultado espectacular para el regreso de una película originalmente estrenada en 2019.

En ese caso, los añadidos tienen la función de conectar Endgame con Avengers: Doomsday, es por eso que tantos fans se arremolinaron en las salas para ver el nuevo material y derrumbaron plataforma con la preventa de Doomsday. Sin revelar sus sorpresas, el contenido ofrece pistas sobre la siguiente entrega.

Avengers: Doomsday tiene previsto su estreno estadounidense para el 18 de diciembre.