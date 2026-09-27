‘Avengers: Doomsday’: Anthony Russo confiesa que ‘fue muy difícil hacer evolucionar a los personajes’

El regreso de los hermanos Russo a Marvel Studios implica reencontrarse con aquellos personajes que el público lleva años acompañando y darles un nuevo rumbo. Anthony Russo habló sobre ese desafío durante una presentación de Avengers: Endgame Encore, donde explicó las decisiones creativas detrás de Avengers: Doomsday. El director reconoció que continuar esas historias exige considerar tanto su pasado como las posibilidades de sorprender a los espectadores.

¿Fue difícil hacer evolucionar a los personajes de Avengers: Doomsday?

La pregunta surgió en una sesión posterior a la proyección de Endgame Encore en Nueva York, a la que asistió el medio GamesRadar+. Russo debía explicar cómo equilibra el cariño del público por los héroes con la necesidad de llevarlos hacia situaciones nuevas tras años de aventuras previas en las que pasaron mil cosas. Su secreto es que tanto él como Joe conocen bien a los personajes, al igual que los fans.

“Es una parte muy difícil del proceso porque, básicamente, tenemos que guiarnos por nuestro propio criterio, porque amamos a los personajes, amamos su historia, los amamos de la misma manera que muchos fans”, explicó Anthony. El cineasta también rechazó la idea de que todos los seguidores quieran lo mismo. “Los fans no hablan con una sola voz”, señaló. “Hay una gran variedad de opiniones sobre quién conecta con qué personajes y con qué versiones de esos personajes; la relación que las personas tienen con ellos es muy compleja”.

Avengers: Doomsday (Foto: Marvel Studios)

Russo aseguró que ambos hermanos respetan el recorrido narrativo previo. Sin embargo, conservar esa historia no deja fuera su interés por explorar otras posibilidades: “Necesitamos sorprendernos a nosotros mismos en cuanto a quiénes son esos personajes, adónde pueden ir, qué pueden hacer, qué puede pasar y, al hacerlo, esperamos sorprender también al público”.

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¿De qué trata Avengers: Doomsday?

Los superhéroes de varios universos quedarán encaminados hacia una colisión mortal y enfrentarán una amenaza que pone en riesgo toda la existencia. Avengers: Doomsday tiene programado su estreno estadounidense para el 18 de diciembre, con Anthony y Joe Russo al frente de la dirección.

El mayor atractivo de la película es Robert Downey Jr. como Victor von Doom, también conocido como Doctor Doom; el actor regresa a Marvel después de interpretar a Tony Stark, pero ahora en un papel opuesto. El elenco también incluye a Pedro Pascal, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Chris Evans, Anthony Mackie, Florence Pugh, Tom Hiddleston, entre otros pesos pesados del Universo Cinematográfico de Marvel.

Anthony adelantó, además, que la lista pública todavía está incompleta. “El reparto es tan grande, y hemos anunciado a algunos integrantes y a otros no”, comentó. El director incluso admitió: “Yo mismo me confundo sobre a quiénes hemos anunciado y a quiénes no, así que tengo que ir más despacio”. Esto quiere decir que la película todavía tiene varias sorpresas bajo la manga.

¿Es necesario ver Avengers: Endgame Encore para entender Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday (Foto: Marvel Studios)

Joe Russo recomendó expresamente el reestreno como preparación para Doomsday y eexplicó que Endgame Encore conecta ambas historias; lo consideró necesario para seguir el relato de diciembre. “Creo que es imprescindible verla para seguir la historia de Doomsday”, afirmó Joe. Anthony agregó otra observación sobre las incorporaciones: “Si viste Endgame cuando se estrenó originalmente, no podías prever esto”. Encore recupera la película de 2019 con material adicional y cambios que preparan esa conexión.

Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre. Ese mismo día también llegará a salas Dune: Parte Tres, la esperada conclusión de la historia de Paul Atreides a cargo de Denis Villeneuve.

Con información de Variety y Entertainment Weekly.

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