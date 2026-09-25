Anthony Russo confirma que los acontecimientos de ‘Avengers: Doomsday’ son consecuencia de lo visto en ‘Avengers: Endgame Encore’

La nueva versión de la película de 2019 añade una escena clave para la próxima entrega de Los Vengadores

El final de ‘Avengers: Endgame’ acaba de adquirir un significado mucho más importante para el futuro del MCU. ¡¡¡SPOILERS A CONTINUACIÓN!!! La versión ‘Avengers: Endgame Encore’, que incluye nuevas escenas añadidas a la película de 2019, conecta directamente la decisión de Steve Rogers de permanecer en el pasado con Peggy Carter con los acontecimientos de ‘Avengers: Doomsday’. Anthony Russo, codirector de ambas películas junto a Joe Russo, confirmó que ese momento funciona como el punto en el que comienza la historia del próximo gran crossover de Marvel Studios.

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¿Cómo conecta ‘Avengers: Endgame Encore’ con ‘Avengers: Doomsday’?

La versión original de ‘Endgame’ terminaba la historia de Steve Rogers mostrando al personaje bailando con Peggy Carter después de decidir permanecer en el pasado. ‘Endgame Encore’ extiende esa secuencia y agrega la llegada de Loki, quien aparece relacionado con la TVA e interrumpe el momento entre ambos personajes.

Thanos en ‘Avengers: Endgame’ (imagen: Marvel Studios)

Durante una conversación posterior a una proyección de la nueva versión, Anthony Russo explicó que esa escena debe entenderse ahora desde una perspectiva diferente.

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“Sin duda, hay un momento crucial hacia el final de la película en el que la situación cobra un significado diferente. Vamos un paso más allá de donde terminó la historia de Steve Rogers con Peggy Carter, y es precisamente en ese instante donde nace Doomsday.”

La declaración establece una conexión directa entre el cierre que Steve había elegido para su historia y el conflicto que Marvel desarrollará en ‘Doomsday’. Sin embargo, Russo no afirmó específicamente que Steve haya creado a Doctor Doom o que su decisión sea responsable directa de la existencia del villano.

Loki interrumpe el final que Steve Rogers había elegido

La nueva escena muestra que la vida de Steve con Peggy no permaneció completamente aislada de los problemas relacionados con las líneas temporales. Después del baile que cerraba la película original, alguien llama a la puerta y Loki aparece ante ellos.

La intervención resulta especialmente importante después de los acontecimientos de ‘Loki’, donde el personaje terminó ocupando una posición fundamental dentro de la estructura del Multiverso y las diferentes ramificaciones temporales.

La secuencia también plantea nuevas preguntas sobre la historia de Steve. Los avances de ‘Doomsday’ ya lo han mostrado sosteniendo a un bebé, mientras que ‘Endgame’ terminó con una versión anciana del personaje entregando su escudo a Sam Wilson. Marvel todavía no ha explicado cómo encajan todos esos elementos ni qué pretende Loki al buscarlo.

‘Doomsday’ podría reinterpretar uno de los finales más importantes del MCU

La revelación modifica la manera en que puede interpretarse uno de los desenlaces más recordados de la Saga del Infinito. Durante años, el baile entre Steve y Peggy funcionó como la despedida definitiva de Captain America después de su participación en la batalla contra Thanos.

‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

Ahora, Marvel ha añadido un elemento que conecta aquella decisión con la siguiente gran crisis del MCU.

‘Avengers: Doomsday’, dirigida por Joe y Anthony Russo, reunirá a Avengers, New Avengers, Fantastic Four, Wakandans y varios integrantes clásicos de X-Men. Robert Downey Jr. encabezará el conflicto como Doctor Doom.

La película llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 y continuará posteriormente con ‘Avengers: Secret Wars’. Por ahora, Marvel mantiene en secreto cómo la intervención de Loki y la decisión de Steve Rogers desembocarán en el conflicto, pero Russo ya confirmó que el origen narrativo de ‘Doomsday’ se encuentra precisamente en ese final extendido de ‘Endgame Encore’.

Con información de Comic Book e IGN.

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