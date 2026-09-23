‘Avengers: Endgame Encore’: Polémica y todos los detalles sobre el reestreno que conectará con ‘Avengers: Doomsday’

El regreso de Avengers: Endgame a los cines viene acompañado de novedades y de un problema para quienes quieren descubrirlas en el esplendor de la pantalla grande. La edición Encore añadirá material que conecta la película con Avengers: Doomsday, pero parte de esas sorpresas ya circula en internet. La filtración se adelantó al lanzamiento, cosa no extraña para previos lanzamientos de Marvel Studios, y tiene bajo lupa a la reedición que pretende dar continuidad al cierre de 2019.

¿Qué es Avengers: Endgame Encore?

Encore recupera la película dirigida por Anthony y Joe Russo como preparación para la siguiente entrega de Avengers, misma que los fans llevan años esperando. El público podrá reencontrarse con la historia que concluyó la Saga del Infinito, ahora acompañada por contenido adicional. La propuesta tiene la misión de enlazar aquella aventura con los acontecimientos que están por llegar y que para siempre cambiarán los destinos de nuestros superhéroes favoritos.

El reestreno tendrá lugar mañana mismo, jueves 24 de septiembre y la promoción incluye material inédito y un vistazo a Doomsday; también contempla una nueva corrección de color. Inicialmente se difundió una versión de 185 minutos, frente a los 181 de la película original. Sin embargo, después se informó que la clasificación británica registra una edición para pantallas regulares de 183 minutos y tres segundos.

Foto: Marvel Studios

Disney se tomó el tiempo de aclarar que las funciones incluirán un vistazo exclusivo a Doomsday, pero las presentaciones en IMAX y pantallas certificadas Infinity Vision tendrán un adelanto adicional. También Joe Russo defendió la importancia del reestreno: “Va a conectar la historia de las dos películas”. El director explicó que existe una progresión entre Endgame y Doomsday que incorpora otras historias del universo cinematográfico: “Creo que es indispensable verla para seguir la historia de Doomsday”.

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La nueva polémica de Avengers: Endgame Encore

Este miércoles, IGN reportó la filtración de cuatro escenas adicionales que llegaron a internet después de funciones anticipadas. El medio aseguró que revisó varias copias antes de que fueran retiradas de X mediante reclamaciones de derechos de autor y atribuyó autenticidad al material; aquí preferimos conservar las sorpresas y no queremos saber lo que muestran. La realidad es que la filtración sí afecta al contenido utilizado para distinguir Encore del estreno original.

En 2019, Avengers: Endgame sufrió filtraciones masivas previo a su lanzamiento oficial en salas de cine. Días antes pudieron verse importantes escenas de la gran conclusión de la Saga del Infinito, como Hulk portando el Guantelete, Capitán América haciendo uso del Mjolnir o la muerte definitiva de Thanos gracias al sacrificio de Tony Stark. Fueron tiempo oscuros para Marvel Studios y los fans tenían que andarse con cuidado en redes si querían evitar cualquier tipo de spoiler; la verdad es que no fue sencillo, estaban por todos lados.

Foto: Marvel Studios

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Lo que sabemos sobre Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars

Marvel Studios se prepara para cerrar con broche de oro los años de la Saga del Multiverso y su intención es reunir en un mismo lugar a los héroes más queridos; todavía nos preguntamos si se atreverá a juntar a absolutamente todos, incluidos los de la televisión y otras producciones que quedaron más o menos rezagadas. Avengers: Doomsday aterrizará en cines el próximo 18 de diciembre con Robert Downey Jr. como Victor Von Doom y la firma intención de entregar al villano más memorable de toda la casa productora. Se le unen estrellas como Pedro Pascal, Florence Pugh, Chris Evans, Paul Rudd, Anthony Mackie y muchos más.

De Avengers: Secret Wars hay menos información, pero tenemos la certeza de que llegará a exhibición el 17 de diciembre de 2027, lista para terminar con años y años de cruces multiversal con un evento masivo cuyos alcances todavía no nos quedan claros. La parte interesante será descubrir si ambas películas podrán superar la taquilla de Infinity War y Endgame, y si alcanzarán lugares de honor en la tabla de películas más taquilleras de todos los tiempos.

Con información de GamesRadar.