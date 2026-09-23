Mahershala Ali critica a Kevin Feige por no hacer ‘Blade’: ‘Dice que se siente como un perdedor y estoy de acuerdo, debe sentirse así’

Durante una nueva entrevista con la revista GQ, Mahershala Ali habló del costo personal y profesional que tuvieron los intentos fallidos de llevar su versión de Blade al cine. El actor respondió a las declaraciones de Kevin Feige sobre el proyecto y explicó cómo los aplazamientos afectaron su trabajo e incluso tuvieron efecto sobre su familia.

¿Qué dijo Kevin Feige sobre su arrepentimiento por Blade?

Antes de la respuesta de Ali, el presidente de Marvel Studios ya había reconocido ante los medios su frustración. Durante la promoción de Spider-Man: Un Nuevo Día, Feige participó en el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz. Allí abordó el destino de Blade, película que acumuló cambios creativos y aplazamientos sin llegar a hacerse realidad.

“Me siento como un gigantesco perdedor y un fracasado por no haber logrado poner en marcha el proyecto con Mahershala”, expresó Feige a mediados de julio. Vale la pena recordar que todo comenzó en la Comic-Con de 2019, cuando Marvel anunció que Ali interpretaría al cazador de vampiros. El actor incluso apareció durante el panel del estudio, pero aquella presentación no se convirtió en el comienzo de una producción inmediata. Siete años después, el largometraje anunciado todavía no había llegado a las salas.

Mahershala Ali en Your Mother Your Mother Your Mother (Foto: IMDb)

El desarrollo pasó por varios equipos. Bassam Tariq abandonó la dirección en septiembre de 2022; Yann Demange tomó el relevo y también salió del proyecto en 2024. Las revisiones del guion y las huelgas de Hollywood acompañaron los cambios de calendario; la película perdió después su espacio en la programación de estrenos de 2025.

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Mahershala Ali critica a Kevin Feige

En la reciente entrevista de GQ, Zach Baron recordó la declaración de Feige, a lo que Ali respondió: “Estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él al cien por ciento. Cien por ciento. Debería sentirse así [como un perdedor]. Estoy de acuerdo”. Cuando Baron le preguntó por qué Blade no se realizó, Ali remitió la pregunta a Feige. El actor señaló que Marvel tenía bajo contrato a un intérprete ganador de dos premios Óscar y contaba con recursos económicos. Aun así, aseguró que seguía sin conocer la razón por la que la película nunca consiguió avanzar hasta el rodaje.

“Entrené tan duro que me lesioné la rodilla”, contó. Aprendió a utilizar espadas y practicó artes marciales mientras esperaba que la producción arrancara. También trasladó a su familia a Atlanta para estar disponible, pero los aplazamientos continuaron después de la mudanza. Ali, sin embargo, encontró una salida creativa en Your Mother Your Mother Your Mother, dirigida por Tariq. En la entrevista manifestó gratitud porque Blade no se hubiera realizado pues, de haber ocurrido, no habría protagonizado ese nuevo proyecto.

Marvel Studios tiene su atención en el cierre del multiverso

Robert Downey Jr. y Kevin Feige (Foto: Vanity Fair)

El calendario de Marvel sí que avanza con Avengers: Doomsday, cuyo estreno estadounidense está previsto para el 18 de diciembre. La sinopsis oficial anuncia el encuentro de héroes de tres universos distintos frente a una amenaza que pone en peligro su existencia. Anthony y Joe Russo dirigen la película, con guion de Stephen McFeely.

Robert Downey Jr. interpretará a Victor von Doom, también conocido como Doctor Doom, y le harán compañía Chris Evans, Chris Hemsworth y Anthony Mackie, además de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Patrick Stewart e Ian McKellen. Después llegará Avengers: Secret Wars, programada para el 17 de diciembre de 2027 y concebida como el gran cierre de la Saga del Multiverso. Los Russo también estarán a cargo de esa entrega. Ambos proyectos continúan el modelo de grandes encuentros de personajes que el estudio utilizó para concluir su etapa anterior con Infinity War y Endgame hace unos años.

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