Tom Cruise advierte que la IA ‘ya viene y va a suceder’ pero tiene fe en la humanidad

La estrella de Misión: Imposible, Tom Cruise, habló sobre el avance de la inteligencia artificial en el cine y defendió el lugar de las personas en la creación de películas. Durante un encuentro con BAFTA en Londres, el actor de 64 años compartió su postura ante las preocupación de Hollywood y explicó por qué mantiene su confianza en el público que acude a las salas de cine.

¿Qué dijo Tom Cruise sobre la IA?

Su intervención formó parte del programa Life in Pictures, dedicado a repasar trayectorias cinematográficas. Edith Bowman condujo el encuentro, que abarcó cuatro décadas de trabajo del intérprete y películas como Top Gun: Pasión y Gloria, Jerry Maguire: Amor y Desafío y Magnolia. Entre los recuerdos de sus rodajes también hubo espacio para hablar del futuro del oficio y de su próxima colaboración con Alejandro González Iñárritu.

El tema surgió al tocar la relación de Misión: Imposible con las nuevas tecnologías. Bowman recordó que Sentencia final, estrenada en 2025, incluso presenta una inteligencia artificial como antagonista. Al preguntarle cómo estas herramientas afectarán a la industria, Cruise respondió: “No hay nada como lo humano”, y a continuación desarrolló una defensa del trabajo de quienes hacen películas.

Tom Cruise en Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu (Foto: EW)

Sobre la llegada de la IA, el actor afirmó: “Ya viene y va a suceder”. Pero en ese avance no alcanza a observar el final del interés por las interpretaciones y las historias realizadas por personas: “La gente quiere ver cosas reales”. Para los creadores, su llamado fue “seguir creando”. La su intervención se extendió por más de seis minutos y provocó aplausos espontáneos entre los asistentes. Cruise también habló de cuestiones técnicas, incluidas las lentes de las cámaras, y del valor de la experiencia cinematográfica.

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Otra parte de esa defensa estuvo dedicada a las salas, pues a Cruise le interesa conservarlas debido a que reúnen a las personas: “No tengo nada contra el streaming ni nada parecido” y sostuvo que ver una película en un cine constituye “una forma de arte diferente”, con una experiencia propia que considera valiosa para los espectadores. “La gente quiere esa experiencia. Está yendo a los cines. Siempre creo en la humanidad”.

Digger, la nueva película de Tom Cruise

Tom promociona ahora mismo Digger, película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. Ahí Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero que debe evitar una catástrofe ambiental provocada por él mismo. Antes de comprometerse con la película, Cruise pidió a Iñárritu que le leyera el guion a lo largo de dos noche. “Nunca he leído una película como esta”, declaró.

Tom Cruise

Este personaje también exigió un enorme trabajo de modificación física, pues Cruise utilizó prótesis y un traje acolchado para cambiar su apariencia a tal extremo que lo hacen difícil de reconocer en algunos materiales promocionales. El actor explicó previamente que la aplicación inicial del maquillaje tomaba seis horas, pero pronto modificó el itinerario para no pasar tantas horas en la silla.

El elenco incluye a Riz Ahmed y John Goodman, además de Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. Iñárritu comparte los créditos de guion con Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman. El mexicano Emmanuel Lubezki participa como director de fotografía en esta producción rodada de manera íntegra por VistaVision.

Digger llegará a los cines de México el 1 de octubre. La película será el siguiente estreno de Cruise en salas después de su defensa pública del trabajo humano detrás de ellas. En el futuro también seguirá colaborando muy de cerca con Paramount Skydance, empresa a la que defendió durante la disputa por la compra de Warner Bros. Discovery, resuelta ayer por la mañana.

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