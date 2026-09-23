James Gunn responde a críticas y defiende polémica decisión sobre Hal Jordan en ‘Linternas’: ‘Lamento si no te gusta’

El codirector de DC Studios aseguró que Hal sigue siendo una figura central de la producción

La aparente muerte de Hal Jordan en ‘Linternas’ continúa generando discusión entre algunos seguidores de DC. Después de que un fan calificara la decisión como una falta de respeto hacia el personaje, James Gunn respondió directamente y defendió el tratamiento que la serie le ha dado al Green Lantern interpretado por Kyle Chandler. El codirector de DC Studios aseguró que Hal sigue siendo una pieza central de la producción y, además, dejó abierta la posibilidad de que lo mostrado hasta ahora no sea exactamente lo que parece.

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¿Qué respondió James Gunn a las críticas por Hal Jordan?

La controversia parte del primer episodio de ‘Linternas’, que muestra a Hal Jordan aparentemente muerto durante un salto temporal situado en 2026. A partir de ese momento, el personaje continúa apareciendo mediante flashbacks ambientados principalmente en 2016.

Kyle Chandler en ‘Lanterns’ (imagen: IMDb)

Un seguidor escribió a Gunn en Threads para reclamar que eliminar a Hal tan pronto después de años sin verlo nuevamente en una producción live action era, en su opinión, una de las peores decisiones tomadas por el DCU.

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Gunn respondió recordando que el personaje continúa teniendo una presencia fundamental dentro de la serie.

“Hal es la estrella de la serie de televisión y aparece en todos los episodios hasta la fecha,” escribió. “Es más tiempo en pantalla de acción real que todo el que ha tenido a lo largo de la historia sumado. Kyle está increíble en el papel. Más que respetarlo, lo adoramos, a pesar de sus imperfecciones.”

De acuerdo con Gunn, conocer aparentemente el momento de la muerte de Hal no equivale a haber eliminado al personaje desde el comienzo, especialmente porque sigue formando parte activa de la narración.

Gunn deja dudas sobre lo que realmente ocurrió

La respuesta del cineasta incluyó una frase que podría resultar significativa para los episodios restantes.

“Que sepamos la hora de su muerte —si es que eso es exactamente lo que es— no es en absoluto lo mismo que matarlo de inmediato,” añadió.

La expresión “si es exactamente eso lo que es” deja abierta la posibilidad de que la escena mostrada en el estreno tenga una explicación distinta. Desde el primer episodio, algunos seguidores han especulado con teorías relacionadas con los Manhunters y la verdadera identidad del cuerpo encontrado.

Gunn cerró su respuesta defendiendo la importancia que Hal ha tenido para la recepción de la serie.

“Hal es una gran razón por la que la serie es tan popular tanto entre los fans como entre quienes no lo son; lamento si no te gusta.”

John Stewart continuará dentro del DCU

Aaron Pierre como John Stewart en ‘Lanterns’ (imagen: HBO)

Mientras el futuro de Hal Jordan permanece rodeado de interrogantes, John Stewart tiene asegurada su continuidad más allá de ‘Linternas’. Aaron Pierre retomará al personaje en ‘Man of Tomorrow’, la próxima película de James Gunn protagonizada por David Corenswet como Superman.

La situación también encaja con la postura que Gunn ha defendido recientemente sobre las adaptaciones de DC. El cineasta ha insistido en que el DCU funciona como un universo alternativo y no como una reproducción exacta de los cómics, permitiendo modificar historias y personajes cuando el desarrollo de cada proyecto lo requiera.

‘Linternas’ ya ha aplicado esa filosofía con cambios importantes en el origen de John Stewart y ahora con el misterio alrededor de Hal Jordan. Por el momento, Gunn no ha confirmado si el personaje realmente murió, pero su respuesta sugiere que todavía existen elementos de la historia que los espectadores no conocen.

Con información de GamesRadar+.

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