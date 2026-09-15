James Gunn responde a fans molestos por los cambios a los cómics en el DCU: ‘Es un universo alternativo’

Producciones como ‘Lanterns’ y la próxima ‘Man of Tomorrow’ ya reflejan esa libertad creativa

James Gunn volvió a defender la libertad creativa del nuevo Universo DC frente a las críticas de algunos fans por los cambios respecto a los cómics. El codirector de DC Studios explicó que el DCU no pretende reproducir de manera exacta las historias impresas, sino funcionar como una continuidad propia en la que personajes y conceptos pueden ser reinterpretados. La conversación surgió a partir de Max Lord, interpretado por Sean Gunn, pero también conecta con otras decisiones recientes en proyectos como ‘Lanterns’ y futuras producciones como ‘Man of Tomorrow’.

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¿Por qué James Gunn dice que el DCU es un universo alternativo?

La discusión comenzó cuando un usuario en Threads cuestionó el tratamiento de Max Lord dentro del DCU, particularmente por su historial como villano en distintas etapas de los cómics. James Gunn respondió rechazando la idea de que esa versión del personaje deba repetirse necesariamente en pantalla.

James Gunn (imagen: DC)

“¿Quién dijo que era malvado? El DCU no es una fotocopia de DC Comics. Es un universo alternativo,” escribió.

El cineasta añadió que siente especial afinidad por la versión original de Max Lord desarrollada por Keith DeMatteis, J.M. Giffen y Kevin Maguire, a quien considera un personaje profundamente defectuoso, pero no necesariamente malicioso.

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“Como pista, diré que soy un gran admirador del Max profundamente imperfecto —aunque en absoluto malvado— creado originalmente por [Keith] DeMatteis, [J.M.] Giffen y [Kevin] Maguire, y no del villano plano y carente de matices en el que lo convirtieron mediante una reescritura retroactiva de su historia”.

Según James Gunn, aquella primera interpretación de Max Lord dentro de Justice League International se encuentra entre sus favoritas.

‘Lanterns’ ya había provocado críticas por cambiar elementos del canon

La postura de James Gunn coincide con decisiones que el DCU ya ha tomado en otras producciones. ‘Lanterns’, protagonizada por Kyle Chandler como Hal Jordan y Aaron Pierre como John Stewart, generó inicialmente cuestionamientos entre algunos seguidores por sus cambios respecto al material original.

La serie optó por un enfoque más terrenal y detectivesco, además de modificar elementos importantes del origen de John Stewart. En su tercer episodio, por ejemplo, se reveló una infancia marcada por una crianza extrema y una conexión familiar con el anillo de Green Lantern que no reproduce directamente la historia tradicional de los cómics.

El propio showrunner Chris Mundy explicó anteriormente que estos cambios surgieron desde las primeras etapas de desarrollo y fueron utilizados para reforzar temas como el miedo, el condicionamiento y la responsabilidad.

‘Man of Tomorrow’ continuará ampliando esta versión propia de DC

La libertad para reinterpretar personajes también será importante en próximos proyectos. ‘Man of Tomorrow’, dirigida por James Gunn, reunirá nuevamente a David Corenswet como Superman con personajes procedentes de otras producciones del DCU.

Fotografía compartida por James Gunn para celebrar el fin del rodaje de ‘Man of Tomorrow’ (imagen: Threads/@jamesgunn)

Milly Alcock regresará como Supergirl y Aaron Pierre llevará a John Stewart de ‘Lanterns’ a la pantalla grande. La película también incluirá a Brainiac, personaje que podría recibir su propia reinterpretación dentro de esta continuidad.

Otro ejemplo señalado es ‘The People vs. Gorilla Grodd’, un spin-off en formato de falso documental que contará nuevamente con Skyler Gisondo como Jimmy Olsen y presentará a Jimmy Tatro como Gorilla Grodd.

Con estas decisiones, James Gunn insiste en una idea que ya ha defendido anteriormente: compartir personajes y continuidad no significa que cada adaptación deba reproducir los cómics de manera literal. Para el director, el DCU funciona como otra versión del universo de DC, con espacio para conservar elementos conocidos y modificar otros cuando la historia lo requiera.

Con información de The Playlist.

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