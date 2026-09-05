Showrunner de ‘Lanterns’ explica el polémico cambio al origen de John Stewart

El show presenta una infancia mucho más dura para el personaje de Aaron Pierre, marcada por una crianza extrema

El tercer episodio de ‘Lanterns’ introdujo una reinterpretación mucho más oscura del origen de John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, y la decisión ya generó conversación entre los seguidores del personaje. En lugar de limitarse a adaptar los elementos conocidos de los cómics, la serie de HBO presentó una infancia marcada por el miedo, la disciplina extrema y la influencia de sus padres. Ahora, el showrunner Chris Mundy explicó cómo surgió este cambio y por qué terminó conectado con uno de los conceptos centrales de la temporada.

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¿Por qué cambiaron el origen de John Stewart en ‘Lanterns’?

En entrevista con IGN, Mundy explicó que la idea apareció desde las primeras etapas de desarrollo del proyecto. El equipo creativo decidió introducir la posibilidad de que el padre de John, John Stewart Sr., hubiera podido convertirse en Green Lantern antes que Hal Jordan.

Póster de ‘Linternas’ (imagen: IMDb)

“Dimos con esa idea muy pronto,” explicó Mundy. “No dimos con todo el planteamiento narrativo del episodio 3 de inmediato, pero sí con la idea de que el padre de John podría haber sido Hal, y con cuántos otros había.”

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Dentro de la serie, John Sr. rechazó el anillo por miedo, lo que permitió que Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, terminara convirtiéndose en Green Lantern. Esa decisión afecta profundamente a la familia Stewart y se convierte en uno de los motivos detrás de la crianza extrema que recibe John Jr.

El objetivo de sus padres es eliminar cualquier rastro de miedo en él, preparándolo desde niño para un destino que su padre no pudo asumir.

Los Manhunters ayudaron a definir la idea

Mundy explicó que el concepto terminó tomando forma cuando los guionistas comenzaron a trabajar con los Manhunters. Estas entidades están programadas para resolver dilemas morales de manera fría y calculada, lo que llevó al equipo a establecer un paralelismo entre programación y crianza.

“Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ser programado y ser criado de manera tan intensa?”, señaló Mundy.

A partir de ahí, el equipo empezó a relacionar la forma en que los Manhunters fueron condicionados para actuar con la manera en que John fue educado por sus padres para eliminar el miedo. Según el showrunner, ambas líneas narrativas comenzaron a encontrarse de forma natural dentro de la historia.

La serie utiliza así la infancia del personaje para explorar hasta qué punto alguien puede ser moldeado desde pequeño para cumplir una función determinada.

La escena de la manzana surgió desde el primer día

Primera imagen de ‘Lanterns’ (imagen: HBO Max)

Uno de los momentos más extremos del episodio muestra a John obligado a disparar a una manzana colocada sobre la cabeza de su madre, una imagen inspirada en la historia de Guillermo Tell.

Mundy explicó que la idea surgió desde el primer día de trabajo en la sala de guionistas, cuando Vanessa Baden Kelly, responsable de escribir el episodio 3, propuso que John tuviera que disparar a una manzana colocada sobre la cabeza de su madre. Aunque en ese momento el equipo todavía no sabía cómo encajaría la escena dentro de la historia, decidió mantenerla y buscar una forma de integrarla al origen del personaje.

Con este cambio, ‘Lanterns’ presenta a un John Stewart cuya relación con el miedo, la obediencia y la responsabilidad comienza mucho antes de recibir un anillo, reforzando el enfoque más oscuro y psicológico que la serie ha desarrollado desde su estreno.

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