Cocreador de ‘Linternas’ explica por qué la serie será diferente a otras historias de superhéroes

‘Linternas’ está a punto de ampliar el Universo DC de James Gunn y Peter Safran con una propuesta que pretende alejarse de algunas de las convenciones habituales del género. La serie, protagonizada por Kyle Chandler como Hal Jordan y Aaron Pierre como John Stewart, apuesta por una historia más terrenal y emocional, con una investigación criminal como punto de partida. A horas de su estreno en HBO Max, el cocreador Damon Lindelof explicó por qué considera que el proyecto puede ofrecer un tipo diferente de relato de superhéroes.

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¿Por qué ‘Linternas’ será diferente a otras series de superhéroes?

En entrevista con Variety, Lindelof, quien desarrolló la serie junto con Chris Mundy y Tom King, señaló que el equipo tuvo que encontrar un equilibrio entre décadas de historias de Green Lantern y la necesidad de ofrecer algo que resulte nuevo para el público.

Primera imagen de ‘Lanterns’ (imagen: HBO Max)

“Estamos hablando de casi un siglo de narración de historias, y ahora nos toca a nosotros tomar el relevo. Pero, al mismo tiempo, el público está ávido de algo original y relevante, y quiere que los narradores asuman riesgos. Esos riesgos no deben percibirse como meros trucos; deben sentirse como apuestas con un peso emocional real.”

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La historia comienza cuando Hal Jordan debe tomar a John Stewart bajo su tutela. Ambos son llevados hasta un pequeño pueblo de Nebraska después de una serie de muertes inexplicables, colocando a dos personajes capaces de participar en conflictos intergalácticos dentro de una investigación mucho más cercana a un drama criminal.

Mundy, quien anteriormente trabajó como showrunner de ‘Ozark’, explicó que ‘Watchmen’, la serie creada por Lindelof para HBO, habría sido una de sus principales referencias incluso si su responsable no hubiera participado directamente en ‘Linternas’. El objetivo fue combinar elementos propios de los cómics con personajes y conflictos emocionalmente reconocibles.

‘Watchmen’ fue una referencia para abordar temas más complejos

El enfoque también permitirá que la serie explore asuntos como raza, colonización y justicia. Tom King, quien cuenta con una extensa trayectoria como escritor de cómics, señaló que existe un paralelismo con la influencia que tuvo ‘Watchmen’ durante la década de 1980, cuando mostró que las historias de superhéroes podían utilizarse para abordar temas sociales y políticos.

La actriz Poorna Jagannathan, quien interpreta a la misteriosa Zoe, reconoció que inicialmente dudó en aceptar el proyecto porque no estaba familiarizada con los cómics y esperaba trabajar principalmente frente a pantallas verdes. Su experiencia terminó siendo muy diferente.

“No creo que solo este universo se vea afectado por ello; creo que todas las series del género se verán afectadas por lo que sucedió en ‘Linternas’, será un modelo de cómo tomar algo grande y mantenerlo con el corazón latiendo.”

Póster de ‘Linternas’ (imagen: IMDb)

‘Linternas’ también preparará el camino hacia ‘Man of Tomorrow’

Aunque sus creadores tuvieron libertad para definir el tono de la producción, ‘Linternas’ debe respetar algunos elementos necesarios para la continuidad general del DCU. Entre ellos se encuentra la futura participación de John Stewart en ‘Man of Tomorrow’, además de la presencia de Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion, quien ya apareció en ‘Superman’ y ‘Peacemaker’. Lindelof explicó:

“No podemos desviarnos de las tramas que James y Peter quieren desarrollar, pero, en el aspecto artístico, nos dan mucha libertad para contar la historia como queremos.”

El cocreador también reconoció que existen conversaciones preliminares sobre una posible segunda temporada, aunque cualquier renovación dependerá de la recepción de la serie. ‘Linternas’ se estrenará este 16 de agosto de 2026 en HBO Max.

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