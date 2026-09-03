‘Avengers: Doomsday’: Hermanos Russo explican por qué comenzaron la filmación sin un guion terminado

Las mentes detrás de varias de las películas más aclamadas del MCU, Joe y Anthony Russo regresaron a Marvel Studios con una misión bastante más complicada que reunir superhéroes: la de reconstruir una película que había perdido a su villano principal y debía conectar numerosas historias. Esa transformación llevó a los directores a comenzar la filmación de Avengers: Doomsday antes de terminar por completo el guion.

¿Por qué los Russo filmaron Avengers: Doomsday sin un guion terminado?

En entrevista con Associated Press, los realizadores declararon que un libreto puede continuar evolucionando después de encender las cámaras. Su método depende de los ensayos y de aquello que cada intérprete descubre al ocupar físicamente un escenario. Joe Russo comentó así la filosofía de ambos: “Siempre vemos el guion como un organismo vivo. Somos directores que se apoyan en la improvisación y los ensayos”.

El director también explicó que algunos actores se incorporan apenas unos días o semanas antes de filmar sus escenas, por lo que ese margen reducido impide conocer todo lo que aportarán. De acuerdo con su testimonio, los Russo prefieren observarlos y reescribir cuando aparece algo valioso: “Nos gusta ver qué aportan los actores a los personajes y, a veces, no tienes a los actores confirmados hasta unos días o unas semanas antes de filmar sus escenas. Y muchas veces es justo entonces cuando ocurre la magia”.

Anthony y Joe Russo (Foto: Getty)

Claro que el proceso también estuvo muy condicionado por la transformación de Avengers 5. El proyecto se había anunciado como The Kang Dynasty, con Kang como la amenaza central. Marvel despidió a Jonathan Majors después de que fuera declarado culpable de agresión y acoso, por lo que el estudio descartó aquella dirección y reorganizó la película alrededor del Doctor Doom… un poco a las prisas, tal vez.

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Robert Downey Jr. regresó al Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar a Victor von Doom, dejando atrás su etapa como el heroico Tony Stark. Los Russo, al inicio, tampoco planeaban dirigir esta nueva versión del proyecto. El guionista Stephen McFeely presentó una idea narrativa que despertó su interés y terminó reuniendo otra vez al equipo responsable de Infinity War y Endgame. Sobre el reencuentro con Marvel, Anthony Russo declaró:

“Lo que Joe y yo siempre hemos valorado de nuestra colaboración con Marvel es que nuestro trabajo no consiste en responder por todo el MCU. Nosotros nos cruzamos con él de una manera muy específica, y es precisamente en ese punto de encuentro donde podemos darle sentido a las cosas.”



Lo que sabemos de Avengers: Secret Wars

Robert Downey Jr. como Doctor Doom (Foto: Marvel Studios)

Avengers: Secret Wars llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, casi un año después del estreno de Doomsday, programado para el próximo 18 de diciembre. Joe y Anthony Russo dirigirán ambas entregas. Marvel únicamente incluye por ahora a Robert Downey Jr. en el reparto oficial publicado para la segunda película.

Los hermanos ya terminaban la edición y la música de Doomsday cuando hablaron con Associated Press, al mismo tiempo que realizaban la preparación preliminar de Secret Wars. Joe habló sobre la elaboración de una sola producción de Avengers como el trabajo más difícil que habían afrontado; encargarse de dos entregas conectadas le parecía una tarea casi inconcebible. La pareja ya conoce esa clase de presión gracias a las películas de 2018 y 2019.

Marvel todavía no ha contado nada sobre Secret Wars, pero el título procedería de dos grandes eventos de los cómics publicados en 1984 y 2015; el estudio no ha precisado qué elementos adaptará. Lo seguro es que Doomsday reunirá a los Vengadores, los habitantes de Wakanda, los Nuevos Vengadores, los Cuatro Fantásticos y personajes de las películas originales de X-Men. Los Russo nunca habían manejado un conjunto tan grande de personajes, pero lo esperable es que Secret Wars recoga las consecuencias de ese encuentro.

Con información de Variety.

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