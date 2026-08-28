Inde Navarrette no cambió ‘Heat 2f’ por ‘X-Men’: Esto fue lo que realmente ocurrió

Un solo encuentro con Michael Mann terminó convertido en una supuesta batalla entre dos de las producciones más codiciadas de la industria de Hollywood. El nombre de Inde Navarrette quedó atrapado entre Heat 2 y X-Men, acompañado por todo tipo de versiones sobre contratos y agendas incompatibles para la joven actriz de 25 años que ahora mismo es el centro de atención.

¿Cómo nació el rumor sobre Inde Navarrette y Heat 2?

La historia cobró fuerza después de que Page Six publicara que Navarrette había estado entre las actrices consideradas para Heat 2. El reporte aseguró que su compromiso con X-Men la había retirado de la contienda por Charlene, personaje interpretado por Ashley Judd en la película de 1995. Sin embargo, TheWrap informó hoy que Navarrette nunca recibió una propuesta formal para participar en la secuela de Michael Mann y Shane Salerno, productor ejecutivo del proyecto: “Es simplemente falso”.

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Navarrette sí sostuvo una reunión con Mann, pero el acercamiento terminó ahí. No hubo una oferta económica que pudiera rechazar ni una elección entre Heat 2 y el universo de Marvel; lo que sí pasó es que internet rellenó los espacios vacíos con un drama de camerino bastante más ruidoso que los hechos. Claro que la versión inicial resultaba demasiado atractiva porque reunía a una actriz en pleno ascenso con Leonardo DiCaprio y Christian Bale. También presentaba su incorporación a X-Men como el motivo de una renuncia millonaria.

Lo que en realidad pasó

El único hecho confirmado entre Navarrette y Heat 2 fue aquella reunión, puesto que una audición o encuentro creativo puede formar parte de una lista preliminar de candidatos; la realidad es que jamás garantiza negociaciones o participación definitiva dentro de una película. Además, la incompatibilidad entre Heat 2 y X-Men tampoco es un hecho, pues el mismísimo Adam Driver fue anunciado como Mister Sinister en la película de Marvel y, al mismo tiempo, se encontraba en negociaciones avanzadas para interpretar a Wardell, uno de los principales antagonistas de la producción dirigida por Mann.

Lo que también pasó es que Marvel confirmó a Navarrette como Rogue durante la presentación de X-Men en D23. Jake Schreier dirigirá la película, programada para llegar a los cines el 5 de mayo de 2028, con Christopher Abbott, Maya Boyd, Kit Connor, Samara Weaving, Sadie Sink y Driver dentro del reparto.

En la otra cara de la moneda, Heat 2 continúa armando su propio elenco, con Christian Bale como el detective Vincent Hanna, papel que perteneció a Al Pacino, y Leonardo DiCaprio como Chris Shiherlis, el ladrón encarnado originalmente por Val Kilmer. Odessa Young está en negociaciones para interpretar a Charlene y María Cid podría asumir a Gabi, hija de la novia de Neil McCauley. La película adaptará la novela que Mann escribió junto con Meg Gardiner, precuela y continuación del clásico criminal de 1995.

La obsesión mundial

Obsesión convirtió a Navarrette en uno de los mujeres jóvenes más comentadas de la industria. La película de Curry Barker superó los 500 millones de dólares mundiales, un resultado extraordinario para una producción original cuyo presupuesto estuvo por debajo del millón. Ahí Navarrette interpreta a Nikki, una joven arrastrada hacia un deseo de consecuencias aterradoras después de que Bear, personaje de Michael Johnston, utiliza un objeto misterioso para conquistarla.

Ese fenómeno comercial generó comentarios sobre una posible campaña de premios para Navarrette y convirtió a Nikki en una atracción de Halloween Horror Nights en Orlando y Hollywood. Antes de Obsession, la actriz interpretó a Estela de la Cruz en la temporada final de 13 Reasons Why, y posteriormente dio vida a Sarah Cushing en Superman & Lois, hija de Lana Lang y Kyle Cushing.

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