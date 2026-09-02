Directores de ‘Avengers: Doomsday’ revelan el western clásico que inspiró la nueva película de Los Vengadores

Los hermanos Russo revelaron que un clásico dirigido por Sergio Leone fue una de las principales inspiraciones

‘Avengers: Doomsday’ será una de las producciones más grandes que Marvel Studios haya intentado, pero sus directores buscaron inspiración en un género muy distinto al de los superhéroes. Joe y Anthony Russo revelaron que ‘Érase una vez en el Oeste’ (Once Upon a Time in the West), el clásico western dirigido por Sergio Leone, fue una referencia importante para construir la nueva película de Los Vengadores.

El objetivo, explicaron, es combinar una escala enorme con momentos de mayor intimidad emocional, incluso mientras reúnen a Avengers, Wakandans, New Avengers, Fantastic Four y los X-Men originales.

¿Por qué un western inspiró ‘Avengers: Doomsday’?

En una entrevista con AP, los hermanos Russo explicaron que los westerns siempre han ocupado un lugar especial entre sus influencias cinematográficas. Para ‘Doomsday’, una de las referencias concretas fue ‘Once Upon a Time in the West’, estrenada en 1968 y considerada una de las obras más representativas de Sergio Leone.

Claudia Cardinale en ‘Érase una Vez en el Oeste’ (imagen: IMDb)

“Joe y yo crecimos siendo aficionados a todo tipo de cine, pero los wésterns siempre han sido muy especiales para nosotros. A lo largo de la historia del cine, el wéstern ha sido dado por muerto durante décadas, y aun así es posible crear una de las mejores obras del género.”

La elección resulta llamativa considerando la enorme cantidad de personajes que tendrá la película. Los Russo buscan trasladar parte de esa sensibilidad a una producción construida alrededor de grandes confrontaciones, pero también de encuentros y relaciones entre personajes procedentes de distintos rincones del MCU.

Anthony Russo reconoció que el proyecto representa incluso para ellos un nuevo desafío en materia de historias corales.

“El MCU es un experimento enorme: ¿qué tan vasto puede llegar a ser realmente un elenco coral y qué alcance puede tener?”

Los Russo quieren llevar sus historias de ensamble todavía más lejos

Los directores ya habían demostrado su capacidad para manejar grandes repartos en ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’, pero ‘Doomsday’ amplía considerablemente esa fórmula.

La película incluirá a los Avengers, los habitantes de Wakanda, los New Avengers de Earth-616, los Fantastic Four procedentes de Earth-828 y varios personajes clásicos de X-Men. También marcará el regreso de Robert Downey Jr., aunque esta vez como Doctor Doom.

Anthony explicó que esta clase de narrativas siempre ha formado parte del trabajo de ambos.

“Por la razón que sea, a Joe y a mí siempre nos ha atraído mucho la narrativa coral. Quizás eso refleje el hecho de que trabajamos en equipo.”

Actualmente, los hermanos se encuentran terminando la edición y musicalización de ‘Doomsday’, mientras comienzan los preparativos iniciales de ‘Avengers: Secret Wars’, programada para 2027.

Mystique en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

Una película que busca marcar un nuevo comienzo para Marvel

‘Doomsday’ también llega en un momento importante para Marvel Studios, después de varios años marcados por resultados desiguales y una expansión que el propio Kevin Feige ha reconocido como excesiva. Los Russo han presentado la película como una oportunidad para replantear el rumbo del MCU y establecer una nueva etapa para la franquicia.

El proyecto originalmente iba a desarrollarse como ‘Avengers: The Kang Dynasty’, pero fue reformulado después de la salida de Jonathan Majors. A partir de ese cambio, Doctor Doom pasó a ocupar el centro de la historia, con Robert Downey Jr. de regreso en el universo de Marvel para interpretar al villano.

El regreso de Joe y Anthony Russo tampoco respondió únicamente al deseo de repetir el éxito de ‘Avengers: Endgame’. Los directores explicaron que una nueva idea narrativa propuesta por el guionista Stephen McFeely fue determinante para convencerlos de volver y afrontar otro proyecto de esta escala.

‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Con Sergio Leone entre sus referencias y un reparto que reúne a varias generaciones y equipos del MCU, los Russo buscan combinar la magnitud del crossover con momentos más íntimos entre sus numerosos personajes.