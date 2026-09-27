‘Avengers: Endgame Encore’ alcanza el #1 en taquilla y supera a ‘Primetime’ de Robert Pattinson

El regreso de los Vengadores a las salas consiguió imponerse a las novedades del fin de semana y alcanzar el primerísimo lugar de la cartelera. Avengers: Endgame Encore se convirtió en líder de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, por encima de Primetime, protagonizada por Robert Pattinson. Sin embargo, el drama de A24 también encontró motivos para celebrar, pues su debut ya está entre los mejores resultados iniciales de la distribuidora.

Avengers: Endgame Encore domina la taquilla

La competencia acabó por reunir propuestas para públicos muy distintos, con películas originales frente a franquicias reconocidas en todo el mundo. En ese escenario, Marvel Studios logró que una producción disponible para ver cómodamente en streaming desde casa recuperara su atractivo como experiencia colectiva. Las estimaciones publicadas este domingo 27 de septiembre muestran que el material adicional ofreció al público un incentivo suficiente para regresar a esta historia que muchos espectadores ya conocían.

Avengers: Endgame Encore recaudó 26 millones de dólares en poco más de 3 mil cines dentro del territorio de Estados Unidos y Canadá. Fuera de ese mercado sumó otros 60 millones, para un fin de semana mundial de unos espectaculares 86 millones. Se trata de ingresos correspondientes a esta nueva exhibición de la película de 2019, presentada ahora con escenas adicionales.

Robert Pattinson en Primetime (Foto: EW)

David A. Gross, responsable del boletín especializado FranchiseRe, explicó por qué el resultado es tan excepcional: “Los reestrenos rara vez recaudan más de 10 millones. Como ejercicio de mercadotecnia, esta es una manera eficaz de generar recomendaciones de boca en boca anticipadas”. El regreso también prepara al público para Avengers: Doomsday.

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El segundo puesto correspondió a Resident Evil: Noche Cero, que obtuvo 23 millones de dólares durante su segundo fin de semana. La divertida y terrorífica adaptación dirigida por Zach Cregger ya alcanzó 196.5 millones en todo el mundo, a partir de una presupuesto de 75 millones. Aunque perdió ingresos respecto a su estreno, ya superó las recaudaciones domésticas completas de las entregas anteriores de la franquicia y se convirtió en la cinta más exitosa de todas las adaptaciones cinematográfica basadas en la saga de Capcom.

El camino de Primetime

Dirigida por Lance Oppenheim, Primetime presenta a Pattinson como Chris Hansen, conductor del programa To Catch a Predator. La historia aborda los operativos diseñados para confrontar a depredadores sexuales de menores. El debut ocupa el tercer lugar entre los estrenos de A24, detrás de Backrooms: Sin Salida, que abrió con 81.4 millones de dólares, y Guerra Civil, con 25.5 millones. También quedó por encima de los 15.7 millones de Marty Supremo.

La película recibió buenos comentarios, pero Hansen, por su parte, expresó su desacuerdo después de verla y la describió como “muy extraña” y “desconectada de la realidad”. Primetime recaudó 20 millones durante su primer fin de semana.

Avengers: Endgame Encore (Foto: IMDb)

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Avengers: Doomsday, de lo más esperado del año

El calendario de Marvel tiene su siguiente gran cita el 18 de diciembre, fecha anunciada para la muy esperada Avengers: Doomsday. Anthony y Joe Russo dirigen la película, que contará con Robert Downey Jr. como Victor von Doom. El actor regresa al universo cinematográfico en un papel completamente distinto al de Tony Stark.

El reparto traerá de vuelta a Chris Hemsworth y Anthony Mackie con los intérpretes de Los Cuatro Fantásticos, liderados por Pedro Pascal y Vanessa Kirby. También participan Patrick Stewart e Ian McKellen. Tamaña conjunción de personajes acompaña la campaña que ahora aprovecha el reestreno de Endgame, aunque sus ingresos actuales todavía no permiten calcular cuánto recaudará Doomsday.

Dune: Parte Tres compartirá la fecha del 18 de diciembre. Denis Villeneuve dirige esta adaptación de El mesías de Dune, de Frank Herbert, presentada como el cierre de su trilogía. Timothée Chalamet y Zendaya regresan, y Pattinson participa como Scytale, otro papel importante en su calendario cinematográfico.

Con información de Variety.