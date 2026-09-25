‘No sé cuál era el punto’: Chris Hansen finalmente ve ‘Primetime’ y critica la película con Robert Pattinson

El periodista consideró que la historia está muy alejada de lo que realmente vivió

Después de varias semanas cuestionando ‘Primetime’ sin haberla visto, Chris Hansen finalmente acudió al cine para conocer la película protagonizada por Robert Pattinson y salió poco convencido. El antiguo conductor de ‘To Catch a Predator’ consideró que la historia está demasiado alejada de lo que realmente vivió durante aquellas investigaciones. Su reacción llega después de una larga disputa con A24 y mientras el director Lance Oppenheim defiende que esa distancia con la realidad forma parte de la propuesta de la cinta.

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¿Qué dijo Chris Hansen después de ver ‘Primetime’?

Hansen tuvo que esperar hasta el estreno comercial porque anteriormente había rechazado una proyección anticipada debido al acuerdo de confidencialidad que A24 le pedía firmar. Al salir de una sala, compartió una primera reacción en redes sociales (via HuffPost).

‘Primetime’ (imagen: IMDb)

“Fue tan extraño, tan a caballo entre la realidad y la irrealidad,” aseguró. “Me resulta difícil… ya sabes, obviamente no soy objetivo porque el personaje soy yo, pero aquello estaba tan alejado de la realidad o de cualquier cosa que yo hubiera vivido —entonces o ahora— al realizar las investigaciones.”

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El periodista también cuestionó qué buscaba conseguir la película con esa versión de su historia.

“Simplemente pienso que… no sé cuál era el punto.”

Hansen adelantó que publicará una reseña más amplia en su canal de YouTube. Hasta ahora había criticado el proyecto por no haber sido consultado, por utilizar su identidad y por convertir su trabajo en una historia que llegó a describir como cercana a una película de terror.

Lance Oppenheim dice que la reacción de Hansen forma parte de la película

En una entrevista con Variety, Lance Oppenheim sostuvo que precisamente la respuesta pública de Hansen refleja uno de los temas que buscaba explorar.

“Su reacción a la película en este momento es exactamente de lo que trata la película”, afirmó el director (vía Variety), quien aseguró que sigue siendo admirador del periodista.

Oppenheim explicó que no pretendía realizar una biografía convencional. Su intención era trabajar con la versión de Hansen construida durante años por la televisión, internet, las parodias y el propio presentador.

“Quería conseguir la versión de internet de Chris Hansen”, señaló.

El cineasta define ‘Primetime’ como una “docu-fantasia” y sostiene que le interesaba llevar el concepto de la película biográfica hacia un terreno más subjetivo. También rechazó la idea de presentar a Hansen simplemente como un villano.

“Para mí, es un héroe; un héroe complejo, como Odiseo en ‘La Odisea’”, explicó.

Robert Pattinson construyó su personaje a partir de múltiples versiones de Hansen

Oppenheim reveló que, en un principio, Robert Pattinson se acercó al proyecto con la intención de producirlo y todavía no estaba convencido de protagonizarlo. El director, sin embargo, consideró desde el inicio que era la persona indicada para interpretar a Hansen y terminó persuadiéndolo para asumir el papel.

Chris Hansen (imagen: Getty)

La construcción del personaje partió de distintas versiones públicas del periodista acumuladas a lo largo de los años. Pattinson estudió sus investigaciones originales, entrevistas, apariciones en podcasts, videos personalizados de Cameo y hasta las ocasiones en que Hansen ha participado en parodias de sí mismo.

Para Oppenheim, el resultado reúne todas esas facetas en una interpretación que no busca reproducir únicamente al hombre real, sino también a la figura que se ha construido alrededor de él en la cultura popular.

El director incluso comparó al Hansen de la película con una especie de superhéroe. Durante las confrontaciones con los sospechosos, el personaje aparece con un control absoluto de la situación, mientras que fuera de ese espacio se muestra como alguien que intenta conservar esa misma sensación de autoridad.

La comparación adquiere otro significado por el hecho de que Pattinson también interpreta a Batman. Oppenheim utiliza esa dualidad para explorar la distancia entre el periodista real y la imagen pública que surgió alrededor de ‘To Catch a Predator’. Precisamente esa separación entre realidad y representación es uno de los elementos que más incomodaron a Hansen después de ver finalmente ‘Primetime’.

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