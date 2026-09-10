Robert Pattinson revela que vomitó de nervios antes del estreno de ‘Primetime’

La presentación de Primetime en Venecia tuvo una antesala bastante menos glamorosa para Robert Pattinson, quien reveló que los nervios le provocaron una reacción física antes de mostrar al público su interpretación de Chris Hansen. Aunque la película recibió una bienvenida muy favorable, él había pasado las horas previas preguntándose si aceptar aquel personaje había sido una buena decisión.

¿Qué le pasó a Robert Pattinson?

Interpretar al conductor de To Catch a Predator implicaba exponerse con un personaje muy famoso y a una actuación deliberadamente excéntrica. Pattinson disfrutó construirlo junto al director Lance Oppenheim, pero la libertad no siempre es miel sobre hojuela y el papel también le produjo dudas. La posibilidad de equivocarse lo acompañó hasta el estreno mundial, cuando por fin tendría que descubrir cómo reaccionaban otras personas al trabajo que habían desarrollado durante años.

“De verdad estaba vomitando, pensando: esto es un enorme error”, confesó entre risas durante una entrevista grupal en el festival. Después añadió: “Pero eso también es parte de la diversión”. Horas anteriores a la función del sábado, un malestar que terminó afectándole el estómago. “Una parte de mí sabe que es un gran riesgo con una gran recompensa”, explicó. La recepción de Primetime le permitió hablar de aquel episodio con humor e incluso TheWrap informó haberlo encontrado considerablemente más relajado después del lanzamiento.

Robert Pattinson en Primetime (Foto: A24)

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Las críticas en contra de Robert Pattinson y su actuación como Chris Hansen

La inquietud alrededor de Primetime también incluye las objeciones del propio Hansen, pues el periodista ha cuestionado la representación de su trabajo y expresó que evaluaba posibles acciones legales. Hubo, además, un desacuerdo sobre las condiciones para asistir a una función anticipada. Hansen sostuvo que el documento solicitado podía comprometer derechos relacionados con su identidad.

Pattinson respondió públicamente a las críticas del presentador televisivo: “Espero que le guste la película”. En la conferencia de prensa de Venecia explicó que la presencia de Hansen en la pantalla chica había inspirado al equipo durante años. El actor también encontró material en las entrevistas de Hansen con Conan O’Brien:

“Como la serie se convirtió en un éxito tan grande, terminó sometida a las mismas reglas de la industria del entretenimiento que cualquier otra producción. Por eso me encantan esas entrevistas en las que Chris [Hansen] aparecía en el programa de Conan O’Brien y tenía que promocionar la serie ante una audiencia nocturna que solo quería reírse, al mismo tiempo que hablaba del tema más serio posible. Verlo intentar mantener ese equilibrio, queriendo que la gente viera el programa sin restarle importancia a lo que realmente estaba haciendo, te deja atrapado en una especie de limbo. Incluso Conan, cuando la conversación se ponía demasiado seria, hacía un chiste, y si Chris no le seguía el juego, la situación se volvía incómoda. Eso me pareció fascinante y, además, me identifiqué con ello a un nivel bastante personal.”

Su rol como productor

Robert Pattinson y el director Lance Oppenheim en el estreno de Primetime en Venecia (Foto: VF)

Además de protagonizar la película de A24, participó como productor y trabajó muy de cerca con Oppenheim y el guionista Ajon Singh: “Este fue probablemente el proyecto en el que más he trabajado”, aseguró. Contó que llegó a hablar por FaceTime con Oppenheim cuando la esposa del director estaba de parto, pocos días antes de comenzar a filmar.

Producir le permitió intervenir en la creación de sus propias oportunidades y sentirse más involucrado en la industria. Pattinson explicó que esa participación cambia la experiencia de esperar a que un representante llame con una oferta. Ahora desea continuar por ese camino, convencido de que tener trabajo como actor depende también va de aprovechar los proyectos cuando aparecen.

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