Robert Pattison promete que ‘Batman 2’ será completamente diferente: ‘Es una reinterpretación total’

La Batiseñal se volvió a encender gracias a una nueva declaración inesperada de The Batman: Part II gracias a su protagonista, Robert Pattinson. El actor adelantó que la secuela dirigida por Matt Reeves no tiene intenciones de repetir la experiencia de la primera película y celebró que Warner Bros. y DC hayan respaldado una propuesta que pueda alterar la manera en que su versión del vigilante se relaciona con la pantalla.

¿Qué dijo Robert Pattinson sobre Batman 2?

Pattinson regresó al traje después de interpretar a un Bruce Wayne joven y consumido por su cruzada nocturna en la cinta de 2022. Cuatro años después de aquella filmación, el actor describe una secuela que conserva al personaje, aunque se mueve hacia un territorio creativo nuevo: “Es simplemente increíble. Es un cambio bastante radical en el guion y es genial que Warner Bros. y DC lo apoyen… Es como una reinterpretación realmente radical de Batman”, explicó Pattinson para mymovies,it.

Para el medio GQ, Robert ya había descrito el rodaje como una prueba física considerable, pues tras cumplir 40 años, admitió que hacer las escenas de acción es ahora todo un desafío para su cuerpo: “Definitivamente siento mi edad cuando peleo mucho. Pienso: ‘Carajo, esto es mucho más difícil que antes’”.

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Lo que sabemos sobre la secuela

Matt Reeves regresó como director y escribió el guion con Mattson Tomlin. La filmación comenzó en Londres en junio de este año y Pattinson permanecerá trabajando allí hasta terminar el año. Warner Bros. programó el estreno para el 18 de febrero de 2028, casi seis años después de la llegada de The Batman a los cines en marzo de 2022.

El reparto incorpora a Scarlett Johansson y Sebastian Stan en papeles que no han ofrecido detalles oficiales, situación que sorprende debido al largo historial de ambas estrellas en Marvel Studios. Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch también participan, aunque el estudio no ha informado qué personajes interpretan.

Jeffrey Wright, Andy Serkis y Colin Farrell forman parte de la hsitoria alrededor de Pattinson y todos ellos volverán. La primera película dejó a Ciudad Gótica parcialmente inundada y a Bruce comprendiendo que debía representar algo más que miedo. Sin embargo, los detalles de la secuela permanecen protegidos; tampoco existe una confirmación pública sobre el villano principal ni sobre el punto exacto donde comenzará la historia.

El estreno pasó primero del 2 de octubre de 2026 al 1 de octubre de 2027 y luego al calendario de 2028. Variety indicó que el último movimiento daría a Reeves más tiempo para la posproducción. James Gunn también desmintió que la segunda y una posible tercera película se estuvieran rodando de manera consecutiva, cerrando una teoría muy popular entre usuarios de las redes sociales.

2026, un año lleno de Robert Pattinson

Antes de regresar a la capa, Pattinson estrenó El Drama, comedia romántica oscura de Kristoffer Borgli distribuida por A24 y donde comparte el papel principal con Zendaya, ambos integrantes de una pareja comprometida cuya semana de boda se descompone después de una revelación perturbadora. La película llegó a los cines estadounidenses el pasado 3 de abril.

El 17 de julio llegó La Odisea, la epopeya de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon y donde Pattinson interpreta a Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope que ocupan la casa de Odiseo durante su ausencia. El papel reunió al actor con Nolan después de Tenet y le dio un antagonista muy alejado de Bruce Wayne.

Primetime tuvo su presentación mundial en Venecia el 5 de septiembre y llegará a salas estadounidenses el día 25. Ahí Pattinson encarna una versión dramatizada de Chris Hansen, conductor de To Catch a Predator que montaba operaciones televisadas para exhibir a posibles agresores sexuales. También participa como productor y comparte créditos con Skyler Gisondo y Phoebe Bridgers.

El cierre vendrá con Dune: Parte Tres, programada para el 18 de diciembre, dirigida por Denis Villeneuve, quien adapta elementos de El mesías de Dune y añade a Pattinson como Scytale. Los detalles oficiales de su personaje se mantuvieron guardados durante parte de la producción.

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