Robert Pattinson quiere que hagan memes de sus películas: ‘Mientras más unidos estén a una película, más perdura’

El actor considera que esta apropiación del público puede ayudar a que una cinta sea más recordada

Robert Pattinson no parece preocupado por convertirse en material para memes. Al contrario, el actor británico considera que esa forma de apropiación por parte del público puede ayudar a que una película permanezca en la memoria colectiva. Durante la presentación de ‘Primetime’ en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Pattinson habló sobre los clips, frases e imágenes de sus recientes trabajos que circulan en redes sociales, y explicó que ve ese fenómeno como una versión contemporánea de algo que el público ha hecho durante décadas con las películas que disfruta.

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¿Por qué Robert Pattinson disfruta que sus películas se conviertan en memes?

Durante la conferencia de prensa de ‘Primetime’, Pattinson fue cuestionado sobre la cantidad de memes que han surgido recientemente a partir de escenas y avances de sus películas, incluidos materiales relacionados con ‘La Odisea’ y su nuevo trabajo para A24.

Robert Pattinson en el estreno de ‘The Batman’ en Nueva York, el 1 de marzo de 2022 (imagen: Getty)

“Es divertido darles un nuevo uso”, respondió el actor sobre la manera en que los usuarios modifican y reutilizan fragmentos de sus interpretaciones.

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Pattinson considera que un actor o cineasta no puede determinar cómo debe reaccionar el público ante una obra, pero sí puede ofrecer elementos que las personas hagan propios.

“Nunca puedes decirle al público cómo debe sentirse respecto a lo que estás haciendo. Pero sí puedes ofrecerles elementos con los que conectar; cuanto más unidos estén a una película, más veces querrán verla y más perdurará en el tiempo”.

Para el protagonista de ‘The Batman’, los memes cumplen una función similar a la que antes tenían las frases repetidas entre amigos o las imitaciones de personajes populares. Recordó que, cuando era más joven, después del estreno de una gran película era común escuchar a compañeros de escuela repetir diálogos o recrear escenas.

“Sentía que eso había desaparecido por completo de la cultura durante años, y entonces me di cuenta de que ha sido reemplazado por los memes; y, la verdad, eso me gusta bastante”, comentó.

Pattinson espera que Chris Hansen apruebe ‘Primetime’

La aparición de Pattinson en Venecia también sirvió para responder, indirectamente, a la controversia que rodea a ‘Primetime’. La película está inspirada parcialmente en el trabajo del periodista Chris Hansen al frente de ‘To Catch a Predator’, quien previamente aseguró que no fue consultado durante la producción y que considera posibles acciones legales contra los responsables de la cinta.

Pese a esas declaraciones, Pattinson habló con admiración de Hansen.

“Espero que le guste la película. Ojalá que la inspiración que su personaje ha brindado a tantos de nosotros —los que hemos participado en esto a lo largo de los años— se perciba como una especie de homenaje”, declaró.

El actor aseguró que pasó una enorme cantidad de tiempo estudiando al periodista para construir su interpretación.

“Hay algo magnético en su presencia. Incluso después de ver literalmente miles de horas de todo lo relacionado con él, sigues sin poder definir exactamente qué es”, explicó.

‘Primetime’ (imagen: IMDb)

¿Qué representa ‘Primetime’ dentro de la carrera de Pattinson?

Dirigida por Lance Oppenheim, ‘Primetime’ continúa la etapa de Pattinson marcada por la combinación entre grandes producciones y proyectos menos convencionales. Después de trabajar con cineastas como Christopher Nolan, Robert Eggers, Bong Joon Ho, Matt Reeves y Lynne Ramsay, el actor vuelve a interpretar una figura inspirada directamente en una personalidad real.

Oppenheim también elogió a Hansen durante la presentación y lo describió como periodista, entertainer y artista, además de reconocer la influencia de ‘To Catch a Predator’ en su propia manera de entender la mezcla entre realidad y artificio.

La película llegará a los cines el 25 de septiembre. Hansen todavía no ha visto el montaje final, mientras Pattinson espera que el resultado pueda ser entendido como un reconocimiento a la particular presencia televisiva que convirtió al periodista en una figura reconocible de la cultura popular.

Con información de The Wrap.

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