Nueva película de Robert Pattinson provoca conflicto legal con el hombre real que interpreta

La película tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia

Robert Pattinson está por estrenar uno de los proyectos más peculiares de su carrera reciente, pero la película ya enfrenta una controversia antes de llegar a los cines. Chris Hansen, periodista y antiguo conductor de ‘To Catch a Predator’, aseguró que considera emprender acciones legales contra A24 y los responsables de ‘Primetime’, cinta en la que Pattinson interpreta una versión dramatizada del presentador.

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Hansen sostiene que nunca fue consultado sobre la producción y cuestiona que se utilice su identidad real dentro de una historia que mezcla acontecimientos auténticos con elementos de ficción.

¿Por qué Chris Hansen considera demandar por ‘Primetime’?

Durante una aparición el 26 de agosto en el podcast de Dan Abrams para SiriusXM, Chris Hansen, de 66 años, confirmó que especialistas están revisando sus opciones legales.

Robert Pattinson en 2022 (Foto: Lia Toby/Getty Images)

“La gente lo está revisando, Dan”, declaró antes de relatar el consejo que recibió de un abogado especializado en entretenimiento: “Sabes, puedes hacer eso, y probablemente tengas un caso sólido. ¿Cuánto tiempo quieres dedicarle?”

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La principal molestia de Hansen radica en que ‘Primetime’ utiliza su nombre y acontecimientos relacionados con su trabajo en ‘To Catch a Predator’, programa de Dateline NBC que condujo entre 2004 y 2007, mientras dramatiza y ficcionaliza parte de la historia.

“Si vas a utilizar el nombre de alguien, el de sus colegas y, potencialmente, el de familiares que no tienen nada que ver con esto —y lo haces porque tienes esa visión oscura y hollywoodiense de tu propia creatividad, y vas a tomar una historia real para desarrollarla y convertirla en ficción—, ¿por qué, entonces, tienes que usar mi nombre real?”, cuestionó.

Hansen añadió: “Así que me parece una actitud muy explotadora. Me parece algo solapado y poco sincero que hagan esto sin siquiera decir: «Esto es lo que estamos haciendo». ”

Hansen rechazó ver anticipadamente la película

El periodista aseguró que A24 le ofreció una proyección anticipada, pero decidió rechazarla porque, según su versión, debía firmar un documento que implicaba “renunciar a mis derechos sobre mi nombre, imagen y marca —en esencia—, así como a cualquier posible derecho legal derivado de la película”.

Una fuente cercana a la producción negó esa afirmación a Rolling Stone y sostuvo que Hansen recibió únicamente un acuerdo de confidencialidad estándar destinado a evitar spoilers y proteger la propiedad intelectual del estudio. Según esa versión, nunca se le pidió renunciar a sus derechos.

Hansen tampoco ha visto ‘Primetime’. Incluso reconoció que teme que sus críticas terminen funcionando como publicidad y generen la impresión de que se trata de “La película que Chris Hansen no quiere que veas”, cuando en realidad todavía desconoce el resultado final.

El presentador también compró espacios publicitarios para promocionar su plataforma TruBlu antes de las funciones de la cinta. De acuerdo con The Hollywood Reporter, originalmente quería describir los acontecimientos mostrados en la película como “una versión de fantasía al estilo de Hollywood” de la historia real, pero esa frase fue retirada.

Chris Hansen (imagen: Getty)

Robert Pattinson vuelve a apostar por un personaje controvertido

‘Primetime’, dirigida por Lance Oppenheim, está parcialmente inspirada en el artículo de Esquire de 2007 Tonight on Dateline, This Man Will Die. La historia se desarrolla en 2006 y sigue a Hansen durante el periodo en que ‘To Catch a Predator’ se convirtió en un fenómeno televisivo.

El proyecto representa otra elección poco convencional para Robert Pattinson, quien después de ‘Twilight’ construyó una etapa marcada por colaboraciones con cineastas como David Cronenberg, Josh y Benny Safdie, Robert Eggers, Christopher Nolan, Matt Reeves, Bong Joon Ho y Lynne Ramsay. En años recientes volvió además a las grandes producciones con ‘The Batman’, ‘Mickey 17’ y ‘La Odisea’.

El reparto de ‘Primetime’ incluye a Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher, Bokeem Woodbine y Phoebe Bridgers, quien realiza su debut cinematográfico como actriz. La película tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 5 de septiembre y llegará a salas el 25 de septiembre de 2026. Mientras tanto, la posibilidad de una batalla legal añade una controversia inesperada a uno de los próximos estrenos de Pattinson.

Con información de People.

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