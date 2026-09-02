Robert Pattinson admite que sufre haciendo las escenas de acción en ‘Batman 2’: ‘Ya siento mi edad’

Robert Pattinson ya se puso de nuevo el traje negro para grabar en las calles húmedas y hostiles de Ciudad Gótica, sin embargo, las cosas no son tan fáciles como antes. El actor retomó al Caballero Oscuro para filmar The Batman: Parte II en Londres, una producción físicamente demandante que lo mantendrá ocupado hasta finalizar 2026. A sus 40 años, admite que las escenas de acción requieren ahora un esfuerzo mayor.

Robert Pattinson dice que ya se cansa

La primera entrega presentó a un Batman joven, impulsivo, atlético y dispuesto a recibir todos los golpes necesarios. Cuatro años después de aquel rodaje, Pattinson enfrenta otra etapa personal y nuevas exigencias físicas. El traje sigue imponiendo respeto, pero debajo de la armadura hay músculos y una espalda que también llevan la cuenta.

En entrevista con GQ, el actor habló sobre las dificultades que atraviesa ahora: “Definitivamente siento mi edad cuando peleo mucho. Pienso: ‘Carajo, esto es mucho más difícil que antes’”. Pattinson también contó que permanecerá en Londres hasta terminar el año y aseguró que, aún con el cansancio, se está divirtiendo mucho.

Robert Pattinson como Batman (Foto: IMDb)

No te pierdas: ‘Primetime’, la nueva película de Robert Pattinson donde interpreta a un cazador de depredadores sexuales

Lo que sabemos sobre Batman 2

Matt Reeves regresó a la dirección y escribió el guion junto con Mattson Tomlin. La filmación comenzó en junio de este año en Londres, después de una espera casi interminable que alimentó rumores negativos sobre la historia. Todavía no sabemos de qué tratará Batman 2, pero sí que Scarlett Johansson y Sebastian Stan se han incorporado a la secuela; Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch también integran el reparto.

Esta nueva película atravesó varios cambios de calendario, pues Warner Bros. planeó en un inicio estrenarla el 2 de octubre de 2026, luego la trasladó al 1 de octubre de 2027 y finalmente la dejó para el 18 de febrero de 2028. El lanzamiento ocurrirá casi seis años después de la llegada de The Batman a las salas, una espera demasiado larga en realidad. Fuentes cercanas a la producción indicaron que el último movimiento dará a Reeves más tiempo para completar la posproducción.

Primetime, la otra nueva película de Robert Pattinson

Pero antes de reencontrarse con el público bajo la máscara, Pattinson aparecerá en Primetime, drama criminal inspirado en la etapa televisiva de Chris Hansen al frente de To Catch a Predator. La historia se ubica en 2006 y presentará al periodista cuando intenta hacer historia en televisión mediante operaciones encubiertas que exponen a posibles agresores de menores.

Lance Oppenheim dirige la cinta, su primera ficción de largometraje, con guion de Ajon Singh. El reparto incluye a Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers, Matthew Maher y Bokeem Woodbine. Pattinson interpreta a Hansen y participa como productor, una responsabilidad que asumió cuando el proyecto apenas comenzaba a tomar forma.

Robert Pattinson en Primetime

Entérate: Nueva película de Robert Pattinson provoca conflicto legal con el hombre real que interpreta

Para preparar su actuación, el británico estudió grabaciones y el pódcast de Hansen hasta imitar su particular cadencia, misma que ya tuvimos la oportunidad de escuchar en el primer tráiler. Pattinson reconoció que reproducir aquel tono no fue nada sencillo, pese a considerarlo inmediatamente identificable.

Primetime tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 5 de septiembre y llegará a salas estadounidenses el 25 del mismo mes. A su edad, Robert Pattinson se mantiene activo y como uno de los grandes favoritos de la industria, pues tan solo este 2026 lo vimos en El Drama junto a Zendaya, en La Odisea de Christopher Nolan y para diciembre brillará como antagonista en Dune: Parte Tres, la última entrega dedicada a la historia de Paul Atreides.

Con información de Variety.