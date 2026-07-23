‘Primetime’, la nueva película de Robert Pattinson donde interpreta a un cazador de depredadores sexuales

Robert Pattinson, además de ser el rostro viral de un nuevo meme sobre mendigos, ya tiene otro proyecto listo para llevarlo a una de las zonas más incómodas del entretenimiento actual. Primetime, producción de A24 dirigida por Lance Oppenheim, llegará a salas en septiembre con una historia inspirada en el programa televisivo To Catch a Predator, uno de los fenómenos más perturbadores y discutidos de la televisión estadounidense de los años 2000.

¿De qué trata Primetime, la nueva película de Robert Pattinson?

Primetime contará la historia de Chris Hansen en 2006, cuando el conductor de To Catch a Predator se propuso hacer historia en la televisión estadounidense. Cabe mencionar que la Biennale de Venecia registró esta nueva producción dentro de su selección oficial, donde la película competirá en la edición 83 del festival.

Pattinson interpreta a Hansen, periodista de Dateline NBC que se hizo famoso al encarar en pantalla a hombres sospechosos de buscar encuentros sexuales con menores de edad, en operativos realizados con apoyo policial y personas adultas que fingían ser menores en línea. La película, producida por A24, se estrenará en cines el 25 de septiembre.

Robert Pattinson en Primetime (Foto: X)

El proyecto viene de Lance Oppenheim, cineasta conocido por su trabajo documental, incluido el aclamado Ren Faire. El guion es de Ajon Singh y Pattinson también produce la cinta mediante Icki Eneo Arlo, compañía que comparte con Brighton McCloskey. A24, casa que conectamos con el cine de riesgo autoral, también se encarga de distribuir el proyecto.

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El elenco de Primetime

Robert Pattinson estará al frente del reparto, acompañado por Merritt Wever, Skyler Gisondo y Phoebe Bridgers. También se sabe que Anna Faris, Matthew Maher y Bokeem Woodbine tomarán en papeles secundarios.

Oppenheim filmó la película en Nueva Orleans bajo un título provisional. El rodaje habría comenzado en febrero de 2025 y terminó el 28 de marzo del mismo año, antes de avanzar hacia su ruta festivalera y posterior estreno comercial.

Robert Pattinson vuelve en diciembre con Dune 3

2026 es un año muy activo para Pattinson. El actor también aparecerá en Duna: Parte Tres, la nueva entrega dirigida por Denis Villeneuve, programada para estrenarse en cines el 18 de diciembre, y en la que interpretará a Scytale.

Duna 3 continuará la saga de ciencia ficción protagonizada por Timothée Chalamet como Paul Atreides y Zendaya como Chani, con Florence Pugh, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem y Charlotte Rampling entre los nombres destacados.

Después de Crepúsculo, Robert Pattinson el actor se movió hacia cine de autor con Good Time: Viviendo al Límite, High Life, El Faro y The Rover; luego volvió al blockbuster con The Batman, pero sin perder esa inclinación por personajes torcidos o moralmente turbios.

Scytale, dentro de la mitología de Frank Herbert, pertenece a una zona política y genética muy peculiar del universo Dune. Si Villeneuve mantiene el tono severo de las dos primeras películas, Pattinson podría encontrar ahí otro papel de rostro frío, aderezado con un peligro elegante, muy lejos del heroísmo limpio.

Ahora mismo, Robert Pattinson no deja de acumular aplausos gracias a su trabajo en La Odisea de Christopher Nolan, película en la que interpreta a Antínoo, líder de los pretendientes de la reina Penélope. Aunque el personaje en realidad tiene pocos minutos en pantalla, Rob se las arregla con facilidad para robar cámara y ofrecer una interpretación de altura, a las que nos tiene muy acostumbrados.

Hasta el momento, La Odisea ya acumuló más de 300 millones a nivel global y podría convertirse en una de las películas más taquilleras en la carrera de su director, solo hasta que Spider-Man: Un Nuevo Día llegue para acaparar reflectores el próximo 31 de julio.

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