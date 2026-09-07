‘Primetime’: Robert Pattinson responde a las críticas en contra de su interpretación como Chris Hansen

Interpretar a una persona que puede verificar cada gesto de tu actuación trae dificultades extra, y Robert Pattinson ya las está descubriendo con Primetime. Durante la presentación de la película en el Festival de Venecia, el actor abordó el descontento de Chris Hansen, periodista cuya trayectoria televisiva inspiró el proyecto dirigido por Lance Oppenheim.

¿Cuáles son las críticas en contra de Robert Pattinson?

El encuentro con la prensa tuvo lugar después del estreno del largometraje en Venecia, celebrado este sábado 5 de septiembre. La promoción había quedado acompañada por los cuestionamientos de Hansen, quien manifestó algunas reservas sobre el tratamiento de su historia. Pattinson tuvo entonces que responder sobre su actuación, misma que el propio periodista todavía no había visto completa.

Hansen reconoció en los avances una “imitación bastante buena” pero “excesivamente dramática”. El periodista también comentó que no fue consultado e incluso dijo que considera emprender acciones legales. Tampoco está conforme con las condiciones de una función privada que le ofrecieron; aseguró que rechazó un documento porque entendía que comprometía derechos sobre su nombre e imagen.

Primetime

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Robert Pattinson responde

Pattinson expresó su deseo de que Hansen vea la película antes de descartarla. “Obviamente, espero que le guste la película”, dijo. Después explicó cómo llegó al proyecto:

“Nunca me propuse realmente hacer una película sobre Chris Hansen, nunca lo había pensado en realidad. Y luego leí el guion y hay algo electrizante en él. Espero que, de alguna manera, toda la inspiración que su figura ha dado a tantas personas involucradas en esta película a lo largo de estos años sea algún tipo de cumplido”.

Pattinson también recordó que veía el programa de Hansen cuando era más joven, aunque entonces no se tomaba el tiempo para analizar su funcionamiento. Estudiarlo para la película le permitió prestar atención a la forma de construir sus encuentros. “Cuanto más ves el programa, hay algo magnético en su presencia”, señaló sobre Hansen.

El actor relacionó ese atractivo con las decisiones de realización y la estética televisiva de aquella época, sin embargo, destacó sobre todo al conductor: “Pero algo de lo que él hace es la razón por la que la gente sigue hablando de ese programa 20 años después. Y no tiene que ver, necesariamente, con el tema”.

El actor de 40 años contó que escuchó el pódcast de Hansen y practicó en público, también que se incorporó en un inicio como productor por su interés en el guion de Ajon Singh. Su participación, por tanto, comenzó antes de ponerse frente a la cámara.

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Lo que sabemos de Primetime

Primetime es el muy esperado thriller de A24 que aborda el ascenso del segmento televisivo To Catch a Predator, parte de la producción Dateline. Oppenheim dirige esta dramatización, con Pattinson como Hansen, alrededor de un formato sobre periodista y presuntos depredadores sexuales que pasó a ser todo un acontecimiento televisivo.

En el programa, adultos que habían contactado por internet a señuelos que se hacían pasar por menores de edad acudían a una vivienda bajo vigilancia. Allí aparecía Hansen acompañado por un equipo de grabación para interrogarlos; las cámaras ocultas y la irrupción del conductor formaban parte de una puesta en escena que Pattinson estudió para su interpretación.

El reparto cuenta con los talentos de Merritt Wever y Skyler Gisondo, además de Phoebe Bridgers, Matthew Maher, Bokeem Woodbine y Anna Faris. Tras su presentación en Venecia, el estreno en cines está anunciado para el 25 de septiembre.

Robert Pattinson finalmente cerrará el año con Dune: Parte Tres, la película de Denis Villeneuve enmarcada en el cine de ciencia ficción, y en la que interpreta al antagonista Scytale.

Con información de Entertainment Weekly.