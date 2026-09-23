Robert Pattinson dice que ‘The Batman: Part II’ es ‘muy ambiciosa’ y está emocionado por ver cómo resulta

Robert Pattinson comenzó a compartir algunas impresiones sobre ‘The Batman: Part II’, la esperada secuela dirigida por Matt Reeves, y sus comentarios apuntan a una película que buscará sorprender incluso a quienes conocen bien la primera entrega. El actor aseguró que el nuevo proyecto es “muy ambicioso”, que representa otra interpretación distinta de Batman y que dará un giro importante respecto a la cinta estrenada en 2022, aunque conservará parte de la atmósfera que definió aquel universo.

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¿Qué dijo Robert Pattinson sobre ‘The Batman: Part II’?

Durante una entrevista reciente con Collider, Robert Pattinson explicó que la secuela no se limitará a repetir el enfoque de ‘The Batman’. Para el actor, si la primera película ya representaba una interpretación distinta del personaje y su mundo, la segunda volverá a explorar nuevas posibilidades.

Robert Pattinson y Matt Reeves en el set de ‘The Batman’ (Imagen: X, @RPAustralia)

“Es muy ambiciosa. O sea, el otro día comentaba que la primera ofrecía una visión distinta de una película de Batman, y esta plantea otra”.

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Pattinson añadió que el nuevo proyecto dará un cambio considerable respecto a su predecesora, aunque sin desprenderse completamente de la identidad construida por Reeves.

“Supone un cambio de rumbo radical respecto a la primera entrega, pero de alguna manera conserva parte de su esencia. Se percibe realmente ambiciosa y tengo muchas ganas de ver cómo queda el resultado final.”

La expresión utilizada por el actor sugiere que la película tomará una dirección inesperada frente a la primera entrega, aunque los detalles de la historia continúan bajo reserva.

Matt Reeves lleva años trabajando en la secuela

‘The Batman: Part II’ fue anunciada en 2022, apenas un mes después del estreno de ‘The Batman’. Sin embargo, el desarrollo se extendió durante varios años antes de que el proyecto avanzara hacia su siguiente etapa.

Variety había informado previamente que Matt Reeves terminó el guion de la película en junio de 2025. Cuando la secuela llegue finalmente a los cines, habrán pasado seis años desde que el público conoció por primera vez al Bruce Wayne interpretado por Pattinson.

El largo intervalo entre películas también había generado comentarios entre los seguidores. James Gunn, codirector de DC Studios, defendió anteriormente este tipo de periodos entre entregas y señaló que existen numerosos antecedentes de franquicias que han esperado cinco años o más para presentar una continuación.

Scarlett Johansson y Sebastian Stan forman parte de las nuevas incorporaciones (imagen: Getty)

Sebastian Stan y Scarlett Johansson se suman al reparto

La secuela contará nuevamente con Robert Pattinson como Bruce Wayne y ampliará considerablemente su reparto. Scarlett Johansson y Sebastian Stan forman parte de las nuevas incorporaciones, junto con Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch.

Stan ya había elevado las expectativas alrededor de la producción al asegurar que, al recorrer el set, tenía la sensación de estar participando en algo comparable con ‘El Padrino II’. El actor también destacó el enfoque terrenal y realista que Reeves mantiene para esta nueva historia.

Por ahora, Warner Bros. mantiene bajo reserva la trama y los personajes de varias de estas incorporaciones. ‘The Batman: Part II’ tiene previsto llegar a los cines el 18 de febrero de 2028, con Pattinson adelantando una secuela que buscará conservar la esencia de la primera película mientras lleva a Batman hacia una dirección diferente.

Con información de Variety.

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