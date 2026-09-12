Sebastian Stan compara ‘The Batman 2’ con ‘El Padrino: Parte II’

El actor aseguró que, al observar el trabajo en el set, siente que están construyendo una secuela de enorme ambición

Sebastian Stan ya está trabajando en ‘The Batman 2’, la esperada secuela dirigida por Matt Reeves, y sus primeras impresiones sobre el rodaje no podrían ser más ambiciosas. Aunque el actor todavía evita confirmar qué personaje interpreta —los rumores lo relacionan con Harvey Dent—, aseguró que la escala y el nivel de detalle de la producción le recuerdan a una de las secuelas más celebradas de la historia del cine: ‘El Padrino II’.

También te puede interesar: Actor de ‘The Batman 2’ dice que la película no será ‘entretenimiento frívolo de cómics’ y la compara con el cine de Martin Scorsese

¿Por qué Sebastian Stan compara ‘The Batman 2’ con ‘El Padrino II’?

Durante una entrevista con Variety, Stan habló sobre su incorporación al universo de Batman y reconoció que todavía se sorprende cuando observa lo que Reeves está construyendo en el set.

Sebastian Stan en ‘The Apprentice’ (imagen: EW)

“A veces llego al set, miro a mi alrededor y pienso: «Creo que estamos haciendo la increíble ‘El Padrino: Parte II’»”.

El actor aclaró que no quiere aumentar demasiado las expectativas, pero aseguró que tiene una opinión muy alta de la película y que Reeves ha dedicado aproximadamente tres años a desarrollarla.

“Realmente no quiero sacarlo a colación, pero siento que va a valer la pena”.

También lee: Matt Reeves renueva su acuerdo con Warner Bros. Television tras el éxito de ‘El Pingüino’

Stan también destacó que la cinta mantiene un enfoque muy terrenal y realista, una característica que ya definió a ‘The Batman’ y que fue uno de los elementos que más le atrajeron del proyecto. Para el actor, buena parte de la conversación alrededor de la secuela todavía se basa en especulaciones sobre personajes y trama, pero considera que el público no podrá comprender realmente lo que están preparando hasta ver la película terminada.

Matt Reeves buscó a Stan después de ver ‘The Apprentice’

La llegada de Stan al proyecto ocurrió después de que Reeves viera ‘The Apprentice’, película por la que el actor recibió una nominación al Oscar. Según explicó, el director se puso en contacto con él directamente porque quería hablar sobre su nueva película.

Al mismo tiempo, Stan también había buscado a James Gunn para hacerle saber que estaba disponible si surgía alguna oportunidad dentro de DC.

“Mira, amigo, solo te aviso: estoy aquí, sano y salvo, y listo para la acción,” recordó sobre aquel mensaje.

La situación tuvo un significado especial para el actor después de pasar años interpretando a Bucky Barnes dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Stan admitió que durante mucho tiempo pensó que trabajar en Marvel prácticamente descartaba la posibilidad de participar en una película de Batman.

Robert Pattinson y Jeffrey Wright en ‘The Batman’ (imagen: Warner Bros.)

Sebastian Stan sigue evitando hablar de Harvey Dent

Los rumores alrededor de su personaje continúan señalando a Harvey Dent, pero Stan se negó nuevamente a confirmar esa posibilidad. Incluso reconoció que mantener secretos en producciones de este tamaño se ha vuelto cada vez más complicado.

El actor sí reveló su conexión personal con Batman. Explicó que ‘Batman Returns’ es su película favorita de superhéroes y recordó especialmente las interpretaciones de Michelle Pfeiffer y Danny DeVito. También admitió que disfruta ‘Batman Forever’, particularmente por el Acertijo de Jim Carrey.

Por ahora, Stan mantiene bajo reserva la identidad de su personaje. La única pista que decidió ofrecer fue completamente fuera de contexto: aseguró que la palabra “cookies” aparece en algún momento relacionada con su participación. Mientras tanto, su comparación con ‘El Padrino II’ eleva todavía más las expectativas alrededor de la nueva película de Matt Reeves.

No te vayas sin leer: Robert Pattison promete que ‘Batman 2’ será completamente diferente: ‘Es una reinterpretación total’