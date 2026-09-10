Matt Reeves renueva su acuerdo con Warner Bros. Television tras el éxito de ‘El Pingüino’

Matt Reeves continuará desarrollando proyectos televisivos para Warner Bros. Television. El director y su compañía productora, 6th & Idaho, renovaron su acuerdo general con el estudio después del éxito de ‘El Pingüino’, serie derivada del universo iniciado por el cineasta con ‘The Batman’. El nuevo pacto llega en un momento de intensa actividad para Warner Bros. TV, que sigue anunciando producciones y renovaciones pese a la incertidumbre corporativa que rodea a Warner Bros. Discovery.

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¿Qué significa el nuevo acuerdo entre Matt Reeves y Warner Bros. Television?

De acuerdo con Variety, Reeves y 6th & Idaho renovaron el acuerdo general que mantienen con Warner Bros. Television desde 2020. Bajo este convenio, la productora desarrolla sus proyectos televisivos con el estudio.

Matt Reeves dirigiendo ‘The Batman’ (imagen: Warner Bros.)

La renovación llega después de ‘El Pingüino’, producción protagonizada por Colin Farrell que amplió el mundo presentado por Reeves en ‘The Batman’. La serie se convirtió en uno de los proyectos recientes más destacados de la compañía y consolidó la colaboración entre el cineasta y Warner Bros. dentro de la televisión.

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Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Television Group, destacó la forma en que Reeves aborda a sus personajes y las historias que ha desarrollado junto con su equipo.

“Matt posee un talento innato para adentrarse en la psique de sus personajes; junto a su equipo, ha creado algunas de las historias más fascinantes y estimulantes a lo largo de los años”, señaló la ejecutiva.

Reeves continúa, al mismo tiempo, ligado al futuro cinematográfico de Batman, con Robert Pattinson como Bruce Wayne. El actor asumió el personaje por primera vez en la película de 2022 dirigida por Reeves.

Warner Bros. TV mantiene una fuerte producción pese a la incertidumbre corporativa

El acuerdo forma parte de un año especialmente activo para Warner Bros. Television Group. Según Variety, durante 2026 el estudio ha conseguido 12 nuevas órdenes de series y otras 12 renovaciones, además de mantener acuerdos con creadores como Greg Berlanti, Bill Lawrence, Chuck Lorre, Mindy Kaling, Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky.

Entre las producciones renovadas están ‘The Pitt’, ‘It: Welcome to Derry’, ‘Stuart Fails to Save the Universe’, ‘Abbott Elementary’, ‘Shrinking’ y ‘Bad Monkey’.

Todo esto ocurre mientras permanece abierta la incertidumbre sobre el futuro corporativo de Warner Bros. Discovery y una posible adquisición por parte de Paramount Skydance. Dungey aseguró, sin embargo, que esa situación todavía no ha afectado de manera importante el funcionamiento cotidiano del estudio.

“Pero no está afectando a nuestras operaciones diarias de manera significativa… Mi prioridad es seguir trabajando con los mejores creativos, desarrollar los mejores programas y encontrarles la mejor plataforma de emisión, y eso es precisamente lo que está sucediendo”, afirmó.

Colin Farrell en ‘El Pingüino’ (imagen: HBO)

Warner Bros. ya trabaja en proyectos para los próximos años

La compañía también mantiene en desarrollo producciones de gran escala, incluida la nueva serie de ‘Harry Potter’ para HBO Max, además de proyectos como ‘Scooby-Doo: Origins’, ‘The People v. Gorilla Grodd’ y ‘Afterlife With Archie’.

Dungey señaló que Warner Bros. Television ya trabaja en programación correspondiente a 2027 y 2028, mientras las plataformas se han vuelto más selectivas al momento de aprobar nuevos proyectos.

Dentro de ese escenario, la renovación con Matt Reeves mantiene a uno de los cineastas más importantes asociados actualmente con Warner Bros. dentro de su estructura televisiva. Tras ‘El Pingüino’, Reeves y 6th & Idaho tendrán la posibilidad de continuar desarrollando nuevas producciones para el estudio en los próximos años.

Con información de Variety.

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