Director de ‘Resident Evil’ revela el final diferente que tenía la película

Las audiencias de prueba sintieron que la historia perdía tensión en la versión original de la película

La nueva ‘Resident Evil’ pudo haber terminado de una manera bastante distinta. Zach Cregger, director de la cinta protagonizada por Austin Abrams, reveló que el desenlace que llegó a los cines no era el que había escrito originalmente, sino una alternativa que terminó construyendo después de observar la reacción de las audiencias de prueba. El cineasta incluso describió la versión estrenada como su “Plan B”. A partir de aquí hay spoilers importantes sobre el final de la película.

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¿Cómo era el final original de ‘Resident Evil’?

Durante el tramo final, Bryan, el mensajero médico interpretado por Abrams, llega al laboratorio de Raccoon City General Hospital mientras los efectos del virus T comienzan a transformar su cuerpo. Al mismo tiempo, los científicos de Umbrella consiguen preparar una jeringa con la cura, convirtiéndola en la última posibilidad de salvar al protagonista.

‘Resident Evil’ (2026) (imagen: IMDb)

Sin embargo, en el guion original esa esperanza desaparecía mucho antes.

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Cregger explicó a Collider que la jeringa debía destruirse prácticamente al comienzo de la transformación de Bryan:

“Originalmente, en el guion, el científico saca la aguja y, en cuanto Austin agarra a la mujer por el rostro, la deja caer; esta se hace añicos y el resto de la película consiste simplemente en Austin matando a los científicos.”

El problema apareció durante las funciones de prueba. Al romperse la cura tan pronto, los espectadores sentían que el conflicto principal ya estaba resuelto y que no quedaba ninguna posibilidad real de salvar a Bryan.

Zach Cregger había preparado un “Plan B”

Afortunadamente para el director, durante el rodaje había filmado una toma adicional por precaución. En ella, uno de los científicos guarda la jeringa en su bolsillo en lugar de dejarla caer.

“Grabé esa toma del científico guardándose la aguja en el bolsillo simplemente porque tuve un presentimiento. Pensé: «Siento que voy a necesitar eso». Y así pudimos construir una nueva secuencia para el final.”

Ese material permitió modificar el montaje y mantener la cura en juego durante varios minutos más. De esta manera, incluso mientras Bryan pierde progresivamente el control de su cuerpo y ataca a quienes se encuentran en el laboratorio, todavía existe la posibilidad de que alguien consiga administrarle el antídoto.

Cregger reconoció que aquella toma terminó salvando la secuencia:

“Gracias a Dios aposté por esto como plan de contingencia. Era como mi Plan B.”

¿Qué cambió en el desenlace que llegó a los cines?

Austin Abrams en ‘Resident Evil’ (imagen: Sony Pictures)

En la versión estrenada, la jeringa sobrevive durante buena parte del enfrentamiento final y acompaña a Bryan hasta los últimos momentos de la película. Finalmente termina cayendo desde los niveles superiores del hospital, justo cuando la transformación del protagonista prácticamente ha borrado cualquier rastro de su apariencia humana.

La modificación permite que la posibilidad de curarlo permanezca presente hasta el desenlace, en lugar de convertir la última parte únicamente en una sucesión de ataques contra los científicos.

El cambio también confirma que el final visto en cines fue una decisión creativa de Cregger surgida durante el proceso de montaje y las pruebas con público. El director ha señalado además que la versión estrenada ya corresponde al “Cregger cut”, por lo que, al menos por ahora, no parece que el final original vaya a formar parte de un montaje alternativo de ‘Resident Evil’.

Con información de Dexerto.

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