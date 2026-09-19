‘Henchmen’: Todo sobre la película de Batman y el Guasón que el director de ‘Resident Evil’ quería hacer con DC

Antes de dirigir ‘Barbarian‘, ‘Weapons’ y el nuevo éxito de taquilla, ‘Resident Evil‘, Zach Cregger escribió una historia ambientada en Gotham City que habría enfrentado a Batman y el Guasón desde una perspectiva poco habitual. El proyecto, titulado ‘Henchman’, no colocaba al héroe ni al villano como protagonistas, sino a un ciudadano común que terminaba atrapado accidentalmente en medio de su conflicto. Aunque nunca llegó a convertirse en película, el guion terminó siendo importante para que Cregger recuperara la confianza como cineasta.

También te puede interesar: ‘Resident Evil’ hace historia en taquilla y duplica el récord de estreno de la franquicia

¿De qué trataba ‘Henchman’, la película de Batman y el Guasón de Zach Cregger?

La historia seguía a un farmacéutico que vivía en Gotham City y que, sin buscarlo, terminaba involucrado en un nuevo enfrentamiento entre Batman y el Guasón. Cregger explicó recientemente el concepto en declaraciones a Men’s Health:

‘Batman: The Animated Series’ (imagen: IMDb)

“Es un guion titulado ‘Henchman’. Trata sobre un tipo normal; un farmacéutico que vive en Gotham City y que, por accidente, se ve arrastrado a una increíble lucha de poder entre Batman y el Joker. Así, termina convirtiéndose en una pieza clave de algo.”

También lee: ¿Qué significa el final de ‘Resident Evil’? El destino de Bryan y las pistas sobre una secuela

La intención era observar Gotham desde los márgenes de las grandes historias protagonizadas por sus personajes más famosos. En lugar de seguir las investigaciones de Batman o los planes del Guasón, la película habría mostrado cómo una persona sin poderes ni entrenamiento enfrenta las consecuencias de quedar atrapada entre ambos.

“Es alguien que vive al margen de todas las historias de Gotham que conocemos, y se trata de algo aleatorio.”

Cregger también reconoció que su interés no surgía de una gran afición por Batman, sino del personaje y la situación que había imaginado.

“No soy precisamente el mayor fanático de Batman, pero esta historia me gustó. Me gustó el personaje. Me gustó lo que le pasó; simplemente fue divertido.”

El proyecto ayudó a dar origen a ‘Barbarian’

‘Henchman‘ llegó en un momento complicado de la carrera de Zach Cregger. Su primera película como codirector, ‘Miss March’, tuvo una recepción negativa y el cineasta llegó a pensar que su carrera detrás de las cámaras había terminado.

Mientras trabajaba como actor en la serie ‘Wrecked’, filmada en Fiji, Cregger comenzó a escribir ‘Henchman‘ durante las noches. El resultado le devolvió confianza en su capacidad como guionista, pero también planteó un problema: había creado una historia que dependía de una propiedad intelectual que no controlaba.

Eso lo llevó a preguntarse si podía escribir otro guion que le gustara tanto sin utilizar personajes pertenecientes a una franquicia. De ese desafío terminaría naciendo ‘Barbarian’, la película de terror que transformó su carrera como director.

‘Henchman’ anticipó lo que Cregger haría con ‘Resident Evil’

Austin Abrams en ‘Resident Evil’ (imagen: Sony Pictures)

La idea detrás de ‘Henchman‘ tiene un claro paralelismo con la aproximación que Cregger terminó utilizando años después en ‘Resident Evil’. Su adaptación de los videojuegos de Capcom tampoco sigue a los personajes clásicos, sino a Bryan, un mensajero médico interpretado por Austin Abrams que queda atrapado accidentalmente en el desastre de Raccoon City.

En ambos casos, Cregger utiliza un universo conocido desde el punto de vista de alguien ordinario que vive en los márgenes de sus grandes acontecimientos. En Gotham habría sido un farmacéutico atrapado entre Batman y el Guasón; en ‘Resident Evil‘, un trabajador común intentando sobrevivir a un brote biológico.

‘Henchman‘ nunca llegó a producirse, pero su concepto terminó anticipando una de las ideas que ahora definen el cine de Cregger: colocar a personas comunes frente a situaciones extraordinarias dentro de mundos que parecen demasiado grandes para ellas.

Con información de Comic Book.

No te vayas sin leer: Sebastian Stan compara ‘The Batman 2’ con ‘El Padrino: Parte II’