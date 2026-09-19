‘Resident Evil’ hace historia en taquilla y duplica el récord de estreno de la franquicia

La película también marcaría el mayor estreno de la carrera de Zach Cregger

‘Resident Evil’, la nueva película de aclamda franquicia de videojuegos, está camino a conseguir el mayor estreno de la historia de la franquicia en Estados Unidos y Canadá. Las estimaciones de Sony sitúan su primer fin de semana entre US$53 millones y US$55 millones, mientras otras proyecciones de la industria consideran que podría acercarse a US$60 millones. Incluso en el extremo inferior, la película prácticamente duplicaría el récord anterior de la saga y también marcaría el mejor debut de la carrera de su director.

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¿Cuánto está recaudando ‘Resident Evil’?

La película dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams, consiguió US$26.3 millones entre el viernes y las funciones previas, después de recaudar US$8.8 millones solamente durante los avances del jueves. Esa última cifra también representa el mejor resultado de previews para cualquier película de la franquicia.

Austin Abrams en la nueva película de ‘Resident Evil’ (Columbia Pictures)

El récord anterior de apertura pertenecía a ‘Resident Evil: Afterlife’, que debutó con US$26.6 millones en 2010. Si la nueva entrega termina dentro del rango actual de US$53 millones a US$60 millones, habrá prácticamente duplicado esa marca.

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El desempeño resulta todavía más notable al compararlo con las recaudaciones completas de algunas películas anteriores. Los US$26.3 millones obtenidos hasta el viernes ya superaron los US$17 millones que ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ consiguió durante toda su exhibición doméstica y quedaron muy cerca de los US$26.8 millones finales de ‘Resident Evil: The Final Chapter’.

Si alcanza US$60 millones, además, se colocaría como el séptimo mejor estreno de septiembre en Estados Unidos.

También será el mayor estreno de Zach Cregger

El éxito también establece una nueva marca para Zach Cregger. Hasta ahora, su mayor apertura correspondía a ‘Weapons’, que comenzó su recorrido doméstico con US$43.5 millones y finalmente alcanzó US$151.5 millones en Norteamérica.

Un dato que refleja el creciente atractivo del cineasta es que 37% de los espectadores consultados señalaron que acudieron por Cregger, mientras 46% mencionaron su relación previa con la franquicia como una razón para comprar boletos.

Los formatos premium también están teniendo un peso considerable. PLF e IMAX representan 53% de la recaudación del fin de semana hasta el momento, con IMAX aportando 16% y otros formatos premium 37%.

El público está respondiendo mejor que nunca a la saga

La película también consiguió un B+ en CinemaScore, la calificación más alta obtenida hasta ahora por una entrega cinematográfica de ‘Resident Evil’. El récord anterior era B, alcanzado por la película original, ‘Resident Evil: Apocalypse’ y ‘The Final Chapter’.

‘Resident Evil’ (2026) (imagen: IMDb)

PostTrak reportó además que 71% del público general definitivamente recomendaría la película. El porcentaje aumenta a 76% entre espectadores de 35 a 44 años, 74% entre público latino e hispano y 73% entre hombres mayores de 25 años.

La respuesta comercial acompaña así los fuertes elogios que recibió previamente la película por su interpretación del survival horror, sus criaturas y la actuación de Austin Abrams. Con un presupuesto neto reportado de aproximadamente US$75 millones, ‘Resident Evil’ todavía deberá mostrar cómo se mantiene durante las próximas semanas, pero su primer fin de semana ya apunta a convertirse en un nuevo récord para una saga que lleva más de dos décadas en los cines.

Con información de Deadline.

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