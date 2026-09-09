‘Resident Evil’: Zach Cregger se disculpa con los fans por no adaptar la historia de Leon Kennedy y admite que ‘fue ingenuo’

El director Zach Cregger reconoció el descontento de quienes esperaban reencontrarse con Leon S. Kennedy en la nueva película de Resident Evil. El director respondió a las críticas por su decisión de trabajar con otros personajes y ofreció una disculpa a todos los seguidores que se siente decepcionados.

La disculpa de Zach Cregger

Esta discusión gira alrededor de lo que distintos fans desean encontrar en una adaptación. Cregger ha defendido su interés por reproducir la experiencia de sobrevivir dentro del universo de Capcom, sin embargo, también reconoce que parte del público quiere ver a los protagonistas con los que ha compartido tantas horas de juego, una relación que pesa al recibir otra versión cinematográfica.

En declaraciones a IGN, el cineasta admitió que fue ingenuo al pensar que su propuesta de terror de supervivencia sería recibida con entusiasmo general. Esta disculpa se dirige a quienes llevan tiempo soñando con una buena adaptación de Leon: “No comprendí realmente ese sentimiento de que llevamos una eternidad esperando la historia de Leon. [Ahora] lo comprendo y lamento que esa no sea la historia que estoy contando aquí”, expresó.

Austin Abrams en Resident Evil de Zach Cregger

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¿De qué trata la nueva película de Resident Evil?

Austin Abrams interpreta a Bryan, un mensajero médico cuya entrega se convierte en una lucha por sobrevivir. Su trabajo lo conduce a un hospital, lugar donde el brote y las criaturas infectadas lo aterrorizarán. Se trata de lo que un simple trabajador hará ante una emergencia descomunal. El reparto incluye a Zach Cherry y Kali Reis, además de Paul Walter Hauser. Cregger escribió el guion junto con Shay Hatten, y el estreno estadounidense está previsto para el 18 de septiembre.

Uno de los objetivos del director es trasladar al espectador la preocupación por los recursos disponibles, sensación que todo buen veterano de los Resident Evil conoce bien. Cregger ha explicado que quiere que el público pueda seguir cuánta munición le queda a Bryan y en qué condiciones físicas se encuentra. Esa atención al desgaste busca recuperar la tensión de jugar.

Lo que Cregger dijo previamente sobre adaptar la historia de Leon

En una entrevista publicada por Inverse en agosto del año pasado, Cregger afirmó: “No voy a contar la historia de Leon, porque la historia de Leon se cuenta en los juegos”. En aquella entrevista, el director insistió en que su película respetaría las reglas del universo de los videojuegos, aunque sus personajes y acontecimientos fueran distintos. Se presentó como un admirador de la saga y explicó que pretendía escribir una historia compatible con ella.

Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem

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Películas en las que ha aparecido Leon S. Kennedy

Nuestro amado Leon ya tiene recorrido en películas con actores, como cuando Johann Urb lo interpretó en Resident Evil 5: La Venganza, estrenada en 2012 como parte de la saga protagonizada por Milla Jovovich. Avan Jogia tomó el papel en Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, de 2021. Se trata de versiones pertenecientes a proyectos diferentes, es por eso no forman una trayectoria del mismo Leon cinematográfico.

La animación también le ha dado mucho protagonismo, ejemplo de ello es Resident Evil: Degeneration, de 2008, que lo reunió con Claire Redfield durante una crisis en un aeropuerto. O Resident Evil: Damnation, estrenada en 2012, lo llevó a investigar armas biológicas en una república de Europa oriental. Ambas producciones desarrollan nuevas misiones del personaje, con amenazas que le dan foco a su profesión como agente fuera de los acontecimientos originales de Raccoon City.

Resident Evil: Vendetta, de 2017, por fin incorporó a Leon a una misión junto con Chris Redfield y Rebecca Chambers. La producción animada fue dirigida por Takanori Tsujimoto y contó con el mismísimo Matthew Mercer en la voz inglesa de Kennedy. El personaje regresaba así como un agente experimentado y ya no era el policía novato que muchos jugadores conocimos en Resident Evil 2.

Más recientemente apareció en Resident Evil: Death Island, de 2023, para investigar el secuestro de un científico; las pistas terminan llevándolo a Alcatraz junto con otros personajes de la saga, todos reunidos para patear traseros.