‘Resident Evil’ recibe fuertes elogios tras exhibir sus primeros 30 minutos

Las reacciones destacan la atmósfera de survival horror, la violencia, el humor negro y la actuación de Austin Abrams

La nueva ‘Resident Evil’ (titulada ‘Resident Evil: Noche Cero’), dirigida por Zach Cregger, acaba de recibir una primera ola de comentarios muy positivos después de que Sony Pictures exhibiera aproximadamente 30 minutos de la película ante miembros de la prensa. Aunque todavía falta conocer la cinta completa, las reacciones destacan su atmósfera, violencia, humor negro y la actuación de Austin Abrams, quien encabeza esta nueva historia inspirada en la franquicia de videojuegos de Capcom.

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¿Qué dicen las primeras reacciones de ‘Resident Evil’?

Entre quienes asistieron a la presentación estuvo JimmyO, de JoBlo, quien se mostró especialmente entusiasmado con el material exhibido:

“¡Acabo de ver la primera media hora del ‘Resident Evil’ de Zach Cregger! ¡Fue fantástica!”

Póster de ‘Resident Evil: Noche Cero’ (imagen: Columbia Pictures)

El periodista señaló que todavía resulta imposible juzgar toda la película a partir de sus primeros 30 minutos, pero calificó el inicio como uno de los mejores planteamientos recientes dentro del cine de terror. También destacó la combinación entre tensión, humor y violencia, así como el trabajo de Austin Abrams en el papel de Bryan.

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“Él lleva el peso de la película de una manera maravillosa. Estuve totalmente de su lado. Es una actuación divertida y maneja los momentos de terror a la perfección.”

Otros asistentes coincidieron en destacar el carácter impredecible de la propuesta. Una de las reacciones señaló que la energía torpe y caótica de Abrams encaja con el tono de la película y consigue reproducir la experiencia de jugar un survival horror.

“Zach Cregger realmente te mantiene al borde del asiento con los sustos, y la energía caótica y torpe de Austin Abrams encaja a la perfección con el tono intenso. Refleja fielmente esa experiencia que todo jugador vive con los títulos de terror y supervivencia.”

Otro comentario calificó la cinta como una visión oscura, retorcida y particularmente efectiva en sus sobresaltos:

“Una visión hilarantemente oscura de Zach Cregger. Austin Abrams está INCREÍBLE como este protagonista torpe. Incluye uno de los sustos repentinos más ingeniosos del año. Es divertidísima y jodidamente retorcida. El público enloqueció.”

La película apuesta por una historia original

A diferencia de otras adaptaciones de la franquicia, ‘Resident Evil’ no trasladará directamente la historia de alguno de los videojuegos. La película sigue a Bryan, un mensajero médico que queda atrapado en medio de un brote biológico durante una noche que se vuelve progresivamente más peligrosa.

De acuerdo con NME, la historia ocurre en paralelo a los acontecimientos de ‘Resident Evil 2’, pero desarrolla personajes y situaciones originales. Cregger ha explicado que su intención nunca fue utilizar únicamente el nombre de la franquicia para contar una historia ajena a ella.

“No se trata simplemente de contar una historia y ponerle la etiqueta de ‘Resident Evil’ para conseguir presupuesto. Se trata de contar una historia de ‘Resident Evil’. Entiendo el rechazo —de verdad que lo entiendo—, porque yo mismo lo siento. Todo nace de un amor auténtico.”

La decisión provocó inicialmente dudas entre algunos seguidores, especialmente después del lanzamiento del tráiler, pero las primeras impresiones sugieren que la película podría estar capturando elementos esenciales de los videojuegos sin reproducir literalmente sus argumentos.

Austin Abrams en la nueva película de ‘Resident Evil’ (Columbia Pictures)

Zach Cregger llevará la violencia más lejos

El director de ‘Barbarian’ y ‘Weapons’ ha señalado que ‘Resident Evil’ será la película más violenta de su carrera hasta ahora. La cinta recibió clasificación R por parte de la MPA debido a su fuerte violencia gráfica, el gore y el uso constante de lenguaje explícito.

Zach Cregger también ha explicado que su intención fue llevar la violencia hasta un nivel más extremo que en sus trabajos anteriores, algo que coincide con las primeras reacciones, que destacan el tono brutal y sangriento de la película.

El reparto incluye a Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Johnno Wilson y Kali Reis, mientras que el guion fue escrito por Zach Cregger junto con Shay Hatten.

Hasta ahora, las impresiones disponibles corresponden únicamente a los primeros 30 minutos, por lo que todavía falta conocer la recepción de la película completa. ‘Resident Evil’ llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026.

Con información de JoBlo y NME.

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