‘Halo’, ‘The Elder Scrolls’ y ‘Diablo’: Microsoft busca llevar más de una docena de videojuegos al cine y la televisión

El posible paquete llegaría en medio del auge de las adaptaciones de videojuegos en el cine y la televisión

Microsoft estaría preparando un movimiento fuerte en Hollywood. De acuerdo con información de Puck, Xbox habría iniciado conversaciones con distintos estudios para convertir más de una docena de sus franquicias de videojuegos en películas y series. Entre las propiedades mencionadas aparecen ‘Halo’, ‘The Elder Scrolls’, ‘World of Warcraft’ y ‘Diablo’, aunque por ahora no existe un anuncio oficial ni proyectos aprobados de manera pública.

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¿Qué estaría negociando Xbox con Hollywood?

Según el reporte, Microsoft no estaría buscando acuerdos individuales para cada franquicia, sino un paquete amplio de propiedades. La compañía querría cerrar un convenio de largo plazo valuado en alrededor de 300 millones de dólares, aunque la estructura exacta del trato no está clara. Entre las empresas que habrían escuchado la propuesta aparecen Netflix, Paramount y Universal.

‘The Elder Scrolls Online’ (imagen: Xbox)

El posible acuerdo llama la atención porque reuniría marcas de varias áreas del negocio de videojuegos de Microsoft. ‘Halo’ nació como una de las franquicias clave de Xbox; ‘The Elder Scrolls’ llegó al catálogo corporativo después de la compra de Bethesda en 2021; mientras que ‘World of Warcraft’ y ‘Diablo’ forman parte del portafolio tras la adquisición de Activision Blizzard en 2023.

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Sin embargo, el reporte también señala que al menos un posible comprador habría dudado ante el precio solicitado. Eso sugiere que, aunque las franquicias tienen un enorme reconocimiento entre jugadores, no necesariamente será sencillo encontrar un solo estudio dispuesto a comprometerse con un paquete tan grande antes de desarrollar proyectos concretos.

‘Halo’, ‘Warcraft’ y los riesgos de volver a intentarlo

El caso de ‘Halo’ sería uno de los más delicados. Paramount ya produjo una serie live-action basada en la franquicia, pero fue cancelada después de dos temporadas. La adaptación recibió críticas por decisiones relacionadas con Master Chief y la representación del universo del juego, por lo que un nuevo intento tendría que enfrentar comparaciones inmediatas con esa versión.

De acuerdo con FandomWire, los derechos de ‘Halo’ habrían regresado a Xbox, lo que abriría la posibilidad de presentar la propiedad a otro estudio. Eso podría traducirse en un reboot, una historia distinta o incluso un salto al cine. Por ahora, no hay indicios de que una nueva adaptación haya recibido luz verde.

‘World of Warcraft’ también tiene antecedentes complicados. Universal estrenó una película en 2016 que recaudó cerca de 440 millones de dólares a nivel mundial, pero su desempeño fue mucho más fuerte en mercados internacionales que en Estados Unidos. Aunque no fue un desastre comercial global, la cinta quedó lejos de consolidar una saga cinematográfica estable, por lo que suele recordarse como una adaptación fallida en términos de continuidad e impacto cultural.

‘The Elder Scrolls’ y ‘Diablo’ podrían ser las cartas más atractivas

Dentro del paquete reportado, ‘The Elder Scrolls’ aparece como una de las posibilidades más llamativas. A pesar del peso de ‘Skyrim’ y de la amplitud del universo fantástico creado por Bethesda, la franquicia no ha tenido una gran adaptación cinematográfica o televisiva. Sus regiones, facciones, razas e historias ofrecen mucho material, aunque también representan un reto considerable para cualquier estudio que intente llevarlas a la pantalla.

‘Halo’ (Imagen: Paramount+)

‘Diablo’, por su parte, podría funcionar por su identidad visual oscura y su mitología de fantasía demoníaca. La franquicia de Blizzard tiene un imaginario reconocible que podría adaptarse tanto en live-action como en animación, dependiendo del enfoque creativo.

El interés de Microsoft llega en medio de una etapa favorable para las adaptaciones de videojuegos. ‘Fallout‘ se convirtió en un éxito para Prime Video, ‘A Minecraft Movie‘ superó los mil millones de dólares en taquilla y otros proyectos como ‘God of War’, ‘The Legend of Zelda’, ‘Tomb Raider’, ‘Elden Ring’ y un anime de ‘Sekiro’ avanzan en distintos formatos. Aun así, el caso de Xbox dependerá de algo más que nombres conocidos: Hollywood tendrá que decidir si esas franquicias pueden sostener historias atractivas más allá del reconocimiento de marca.

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