Directora de ‘God of War Laufey’ responde a las críticas por el videojuego protagonizado por Deborah Ann Woll

La franquicia de ‘God of War‘ prepara una nueva etapa con ‘God of War Laufey‘, videojuego de Santa Monica Studio que pondrá al frente a Faye, la esposa de Kratos y madre de Atreus, interpretada por Deborah Ann Woll. La actriz, conocida por sus papeles en ‘True Blood‘, ‘Daredevil‘ y ‘The Punisher‘, ya había dado vida al personaje en ‘God of War Ragnarök‘, pero ahora tomará un lugar central en una historia que se aleja del protagonismo habitual de Kratos sin abandonar el universo mitológico de la saga.

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¿Por qué ‘God of War Laufey’ ha dividido a algunos fans?

El anuncio de ‘God of War Laufey’ generó reacciones intensas entre los seguidores de la franquicia. Parte del debate viene de una decisión evidente: el juego no estará encabezado por Kratos, sino por Faye/Laufey, un personaje clave en la historia reciente de la saga, pero que hasta ahora había funcionado más como presencia emocional y narrativa que como protagonista jugable.

Deborah Ann Woll en ‘Daredevil’, de Netflix

En entrevista con GamesRadar+, la directora Ariel Lawrence habló sobre esas reacciones y reconoció que entiende el vínculo que cada jugador tiene con la franquicia. Para ella, incluso las críticas son una señal de interés. “Tenemos que honrar que cada uno tiene su conexión con una historia de God of War, y creo que mucha gente tiene opiniones muy diferentes, así que algunos son indecisos, otros están totalmente involucrados, y creo que para mí, simplemente estoy feliz de que a todos les importe esto”, dijo.

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Lawrence añadió que una respuesta indiferente habría sido más desalentadora para el estudio. “Creo que si hubiéramos publicado algo y la gente hubiera dicho: ‘Está bien’, habría sido más desalentador. Pero si la gente tiene sentimientos, genial, espero convencer a los escépticos en el futuro.”

Santa Monica Studio defiende el lugar de Faye en la saga

Aunque Kratos no esté al centro de este nuevo juego, Ariel Lawrence aseguró que Santa Monica Studio no considera a ‘God of War Laufey‘ como una desviación menor o un producto ajeno a la identidad de la serie. Según explicó, el proyecto es “tan God of War como todas las cosas que hemos hecho”.

La directora también señaló que el juego busca tomar a otro personaje y observar qué puede hacer dentro de ese mundo. El planteamiento no elimina el peso de Kratos ni su historia, sino que abre espacio para explorar a Faye desde una perspectiva distinta, en un escenario donde conviven criaturas, dioses y elementos de varias mitologías.

De acuerdo con lo revelado previamente por PlayStation, ‘God of War Laufey‘ llevará a Faye al Everywhen, una especie de más allá de los dioses donde se encontrará con figuras como Sekhmet y Begtse. El reparto también incluye a Jack Quaid como Phranque, un cubo cósmico que acompaña a la protagonista, y a Perlina Lau como Rue, unas cintas encantadas vinculadas a su espada.

Una historia humana dentro de un mundo mitológico

Para Ariel Lawrence, ‘God of War‘ no se define solamente por la presencia de Kratos, sino por la combinación entre dramas personales y mundos mitológicos de gran escala. Bajo esa idea, la saga puede seguir explorando conflictos emocionales intensos aunque el foco cambie hacia otro personaje.

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Desde esa perspectiva, el viaje de Faye busca funcionar de una manera cercana al de Kratos. La directora señaló que la furia y la violencia del espartano siempre han partido de motivaciones humanas, aunque estén envueltas en enfrentamientos con dioses, criaturas y amenazas imposibles. En ‘God of War Laufey‘, Santa Monica Studio intenta llevar esa misma lógica emocional a una protagonista distinta, sin romper con el tono de la franquicia.

El gameplay también marcará una diferencia importante. Deborah Ann Woll explicó que Faye tendrá una forma de combate más acrobática y dinámica, alejada del estilo pesado y brutal de Kratos. La actriz destacó que el personaje conserva fuerza y capacidad guerrera, pero se mueve de otra manera: con giros, saltos, ataques aéreos y una presencia física más flexible.

Por ahora, ‘God of War Laufey‘ está anunciado para PS5, aunque todavía no cuenta con fecha de lanzamiento. Santa Monica Studio también ha dejado claro que Kratos seguirá formando parte de las historias de la franquicia, por lo que este nuevo juego no debe leerse necesariamente como una despedida del personaje, sino como una expansión del universo desde otro punto de vista.

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